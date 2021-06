Controversia por el desmantelamiento del solar del circo social en Las Armas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha retirado los contenedores de mercancías que desde 2014 ocupaban un solar de la calle de Las Armas, en el barrio de San Pablo. El viernes comenzaron los trabajos para trasladar estas estructuras, que hasta hace unos meses eran utilizadas por la Escuela de Circo Social y otras entidades que promovían actividades de inclusión, y para limpiar y adecentar el espacio, que desde el estallido de la pandemia sufrió una importante degradación, fue víctima de actos vandálicos e incluso estaba okupado. Posteriormente habilitará la plaza para el uso de los vecinos y para esponjar otras zonas más sobrecargadas, como Casta Álvarez.

Desde el gobierno municipal han explicado este lunes que hacía tiempo que el conocido como solar del circo social, que se habilitó en 2014 para acoger proyectos comunitarios, sobre todo dirigidos a los jóvenes de la zona, no se empleaba. Sin embargo, fuentes de la entidad han asegurado que, pese a que se dejó de utilizar con la llegada de la crisis sanitaria de la covid, en septiembre de 2020 quisieron retomar su actividad, pero entonces en el Ayuntamiento les dijeron que no estaba en condiciones. "Nos comunicaron que no estaba habilitado, que estaba muy degradado y había sufrido cierto vandalismo, con personas durmiendo dentro. Solicitamos que hubiese un mantenimiento para que se pudiera volver a utilizar y no ha habido respuesta", han indicado.

El grupo municipal de ZEC también ha criticado su retirada que, según han dicho, llegó "sin previo aviso" y han recordado que el solar fue "muy importante para cientos de niños y jóvenes en riesgo de exclusión". La concejal Luisa Broto ha criticado el, a su juicio, "desprecio constante" del gobierno al tejido cultural de la ciudad.

No obstante, desde la coalición PP-Cs han recalcado que los contenedores eran "un foco de insalubridad", pero han explicado que la plaza volverá a ponerse a disposición de los vecinos. "Se va a poner al servicio de la ciudadanía. Si los del Circo Social quisieran hacer algún tipo de actividad no habría ningún problema", han afirmado. Los contenedores se llevarán en Miralbueno y Pinares de Venecia para usos deportivos.