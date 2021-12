De compras en el Mercado Central de Zaragoza: ¿qué cenamos esta Nochebuena?

"Este año, por la subida de precios, nos quedamos sin marisco. Pero disfrutaremos igual de la cena". Son palabras de la zaragozana Pilar Lostao, que este lunes "paseaba" por el Mercado Central, "para ver si veo alguna cosica que no salga muy cara y ponerla en Nochebuena". "En mi familia somos muy de cardo y bacalao, pero también habrá unos entrantes variados", comentó Pilar, asegurando que serían ocho comensales en su mesa.

Tradicionales también, -"nos gusta ser así"-, el matrimonio formado por Miguel Ángel Ballestero y Teresa Ferrer. "De entrantes pondremos vieras, langostinos, gulas... que no angulas -apunta la zaragozana-, consomé o crema de cardo y merluza rellena", enumeró Teresa, mientras su marido le pedía "alguna tapa especial para celebrar el momento".

No tan claro lo tiene María Luisa Gómez, quien acompañada de su familia hacía "ronda" por el mercado para ver si así se le aclaraban las ideas. "Tengo algo pensado, pero hasta que no sepamos cuántos podemos estar, por el tema covid, no lo decidiré. Eso sí, no faltarán chipirones rellenos o salmonetes. Eso seguro... el resto, ya se verá", decía pensativa.

Es precisamente el tema covid lo que a José Luis Lalmolda, cliente "habitual" del Mercado Central, más le preocupa. "Hay que tener cuidado, por eso ni me voy a juntar con muchas personas, ni sé qué voy a cenar a estas alturas". Lo qué sí tiene claro es que "cene lo que cene lo haré con alegría", apuntó el zaragozano.

Menús tradicionales, más o menos abundantes, para quienes ultimaban este lunes sus compras navideñas, pero ¿qué cenarán quienes venden el género que después se cocina en cada casa? Ana Calleja, del puesto Carnes El Riojano del Mercado Central, lo cuenta: "Normalmente lo que hacemos es una sopa de pescado o un consomé, y de segundo, pescado también. A quien no le gusta, le ponemos unos canelones. La carne la dejamos para el día de Navidad".