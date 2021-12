¿Qué no puede faltar en una cena de Nochebuena tradicional aragonesa?

Que no, que no falta tanto hasta la Navidad. Que por más que no te apetezca volver a armar el Belén, comprar turrones y escuchar villancicos las 24 horas del día, lo cierto es que las celebraciones familiares por antonomasia ya están a la vuelta de la esquina. Y con ellas llegan las comidas y las cenas copiosas, con su dedito de cava y, sobre todo, las recetas tradicionales, esas que no pueden faltar si no quieres que a la jefa o al jefe de la casa le dé un patatús.

En resumen, que vayas pensando ya en el menú de Nochevieja, que los precios están a punto de dar el gran salto. Y qué mejor que planear y desplegar un menú aragonés canónico, a la vieja usanza. Con su entrante, su primer plato, su principal -seguro que ya imaginas por dónde van los tiros- y su postre.

Preguntada por qué no puede faltar en una cena de estas características, Elisa, una de las integrantes la familia Navascués, que regenta La Rinconada de Lorenzo (calle la Salle, 3, teléfono 976 55 51 08), propone un guión con el que difícilmente podrá uno descarrilar la noche del 24: "Para nosotros, los platos típicos navideños aragoneses que no pueden faltar son el consomé tradicional, de verduras aragonesas y carne, como entrante. De primer plato, lo clásico es el cardo con salsa de almendras".

Como plato principal, continúa la hostelera, no puede faltar "el ternasco de Aragón asado con patatas panadera". Y para concluir, ya de postre, "junto a los mazapanes y los turrones más tradicionales, el guirlache es lo mas representativo" de la Comunidad, asegura Elisa Navascués.

La Rinconada de Lorenzo abre los días de Navidad y Año Nuevo y, aunque ya tienen las reservas completas, dan la opción de comprar los respectivos menús para llevar. En Nochebuena y en Nochevieja, por contra, estarán cerrados, pero eso no impide tratar de emular su paletilla de ternasco en casa.

Receta de paletilla de ternasco

Ingredientes: Dos paletillas de ternasco de Aragón IGP, laurel y ajos, una copa de vino blanco y un vaso de agua, aceite de oliva virgen extra, un kilo de patatas, perejil y sal.

Elaboración: sazonar las paletillas y ponerlas en una bandeja de horno junto con los ajos, el laurel, el agua y un poco de aceite de oliva virgen extra por encima. Meter la bandeja en el horno a 180 grados, durante una hora y media, aproximadamente. Cuando falten 30 minutos, añadirle la copa de vino blanco. Cortar las patatas en rodajas y pocharlas en una sartén con aceite de oliva. Cuando estén pochadas, escurrirlas y terminarlas en el horno con el jugo del asado.

Otras alternativas

Sin perder la raíz aragonesa, otras familias de la Comunidad se inclinan por otros platos, tanto para el primer asalto de la como en los posteriores. Una alternativa habitual es la borraja, otro alimento con ADN aragonés que suele cocinarse con almejas y que, quienes busquen un plato más contundente, lo rematarán con judías blancas.

En los segundos platos, y aunque el ternasco es el producto que domina, también emergen pescados como la merluza, aunque una trucha del Cinca será una opción más apropiada si lo que queremos es ceñirnos al territorio. En cuanto a carnes, el cochinillo, el conejo o el cabrito son posibilidades que muchas familias no pierden de vista. En todos estos casos hay posibilidad de abastecerse a través de productores locales.