Los carteles históricos de Semana Santa tomarán las calles de Zaragoza

En dos semanas llega el Domingo de Ramos y, aunque este 2021 pandémico no vaya a haber procesiones, las cofradías no se resisten a celebrar -en la medida de lo posible- la Semana Santa. En consecuencia, ya están preparando actividades culturales, en paralelo a la apertura de puertas de los templos en los que quedarán expuestos algunos pasos.

El próximo jueves se inaugurará en el paseo de la Independencia de Zaragoza una muestra con los carteles históricos de la Semana Santa de la capital, que se colocarán en ‘mupis’ en la acera de los números pares. La muestra servirá para hacerse a la idea de cómo ha ido variando la promoción y la estética de las cofradías en los últimos 70 años, dado que la imagen más antigua que se muestra corresponde al reclamo del año 1949.

Los carteles los ha ido recopilando la Asociación para el Estudio de la Semana Santa, que celebró su 25 aniversario el año pasado, pero tuvo que a aplazar algunas de las actividades previstas con motivo de la pandemia y el confinamiento.

Son más de medio centenar de carteles los que se exhibirán en plena calle y entre ellos hay de todo tipo y condición: desde los que se centran en la imagen de una cofradía hasta los que pretenden ser ‘menos religiosos’ y ponen su foco en los tambores, las matracas o en la entregada expresión de los espectadores de una procesión. Algunos carteles juegan con la tipografía y la ilustración (incluso montajes con pinturas), otros dejan que las imágenes hablen por sí solas, mientras que también los hay, incluso, con leyendas en chino mandarín como sucedió con las celebraciones de 2018. La exposición, que lleva por título ‘Los carteles de la Semana Santa de Zaragoza 1949- 2021’, tendrá también una suerte de ampliación mediante códigos QR, que enlazarán a la página web del Archivo Municipal, donde se explicarán detalles de las raíces y la historia de la Pasión zaragozana.

La muestra repasa las últimas siete décadas de celebraciones, si bien es cierto que hay algunos años (en torno a 1960) en los que probablemente no se diseñara ningún cartel oficial, dado que no se han hallado ni en los archivos del Consistorio ni en las hemerotecas de los medios de comunicación consultadas. "Hay algunos agujeros que ha sido imposible rellenar. En 1964 y 1965, por ejemplo, existe constancia de que el Ayuntamiento sufragó los carteles, pero estos no aparecen", explican los organizadores. Las imágenes recolectadas pertenecen, al menos, a una veintena de fotógrafos distintos, y se juntan por primera vez en una muestra, dado que anteriormente solo las cofradías a título individual habían reunido las imágenes -no oficiales- con las que anunciaban sus procesiones.

Uno de los impulsores de la muestra es el fotógrafo Jorge Sesé, que ha investigado en los últimos meses qué carteles e imágenes estaban disponibles, y que se ha ocupado también de digitalizar algunos fondos que estaban en manos particulares. Sesé es el autor, asimismo, de no pocas de las imágenes que en los últimos años han servido para promocionar las celebraciones zaragozanas, declaradas de Interés Turístico Internacional.

"Mi interés surge cuando en 2009 seleccionan una de mis imágenes para ilustrar el cartel. Me pregunto qué ha habido antes y veo que no se conservan demasiados y que en los archivos hay poca cosa", cuenta Sesé. "Eran conocidos los de 1950 y 1951 con la Piedad y la Dolorosa, así que estuve buscando nuevos por boletines antiguos y en portales como eBay o Todo Colección", añade. Los que más valora el fotógrafo son "los primeros, los pintados por Ángel Lalinde, que son auténticas obras de arte". Lalinde también firmó no pocos carteles para las fiestas del Pilar y fue uno de los diseñadores gráficos e ilustradores más destacados del pasado siglo.

También se nutre la muestra de la labor impagable del hostelero Javier Luesma, quien desde su Cafetería La Pasión, ha pasado años reuniendo documentos de temática cofrade. En agosto de 2019 se reformó el local y Luesma, junto a Sesé, aprovechó para rebuscar fotografías antiguas y carteles que se suelen ver en la parte superior de la cafetería. El próximo jueves los responsables de la Asociación para el Estudio de la Semana Santa, decana de la cultura morada en Zaragoza, explicarán más detalles de los carteles, así como de otras actividades que tienen preparadas para esta Semana Santa como la presentación de publicaciones o el anuncio del galardón Tercerol.

Sigue avanzando lentamente la Cuaresma cultural, después de que hace unos días se inaugurara la exposición del Alma Mater con lo más granado del patrimonio de varias hermandades y, también, de que el Ayuntamiento anunciara al pregonero de este año, el jesuita Antonio España Sánchez. El pasado fin de semana hubiera sido la fecha en la que tendrían que haberse celebrado los tradicionales concursos de instrumentos, así como la exaltación infantil llamada a demostrar que hay cantera en lo que a toques y redobles se refiere. Dado que no pudo celebrarse por la crisis sanitaria, la cofradía de la Piedad preparó un emotivo vídeo homenaje con tambores y carracas, que puede verse en el canal de Youtube de la Junta Coordinadora de Cofradías.

Imagen con la que La Eucaristía anuncia la Semana Santa de 2021. Heraldo

Como cada año, las distintas hermandades zaragozanas han ido mostrando en las redes sociales imágenes con las que ilustran sus principales actos y que sirven para recordar la agenda de sus actividades de Cuaresma. Este 2021, lejos de las fotos de las calles llenas de años anteriores, los carteles son acordes a la actual crisis sanitaria y se centran en detalles de las tallas procesionales o, incluso, muestran fieles con mascarillas admirando los pasos en soledad. Es el caso del bello reclamo de la Institución de la Sagrada Eucaristía o de los carteles de la Llegada o la Crucifixión.