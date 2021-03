Menos demanda pero mismos precios: así están las plazas de garaje en Zaragoza

Aunque el número de aragoneses que teletrabajan ha caído un 45% desde el final de la primera ola de la covid, aún hay cerca de 39.000 ocupados en la Comunidad que desarrollan sus responsabilidades laborales desde sus domicilios, según un reciente estudio de Randstad sobre la evolución del trabajo en remoto. Esta realidad unida a la delicada situación económica que atravesamos y el cierre de negocios por la pandemia ha influido directamente en el sector de los garajes.

Tal y como señala Luis Gutiérrez, de la inmobiliaria GTI (con cuatro oficinas en Zaragoza), hay gente que tenía alquiladas dos plazas antes del virus y se ha quitado una, por ejemplo. "Ante una situación económica complicada es un gasto que vas a valorar. De un garaje se puede prescindir; dan más vueltas por las calles a la hora de aparcar sus vehículos", comenta este comecial, que informa de una caída tanto en venta como en alquiler de garajes en la capital aragonesa.

Fernando Baena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón (Coapi), también destaca que la demanda está más contenida en ambos casos. "Hay menor tráfico y consumo y eso se nota en todo. Hay menos demanda de venta y alquiler de garajes, pero los precios siguen aguantando en Zaragoza. En general, no han sufrido una gran variación a la baja por el coronavirus; se están manteniendo con mínimas oscilaciones", afirma.

Según detalla el presidente de Coapi, adquirir una plaza en el centro cuesta entre 25.000 y 35.000 euros y en zonas de nueva construcción, de 15.000 a 25.000. Y en cuanto al alquiler, la media puede rondar los 80-120 euros al mes en el centro y los 50-60 euros en los barrios. "La evolución de los precios dependerá de la recuperación de la actividad económica en los próximos meses. Se habla de que a partir del segundo semestre va a haber un repunte de la actividad y eso se notará tanto en venta como en alquiler", dice.

"No son cifras atractivas"

Desde GTI Zaragoza, Luis Guitérrez habla de una horquilla para la compra de plazas en el centro de la ciudad que va desde los 15.000-20.000 euros (para un coche utilitario) hasta los 40.000 (para uno grande). "Depende de la calle y de la plaza, pero hay escasez de demanda de garajes en venta en esta zona. Antes de la covid había más alegría. Los precios no se han corregido; son altos y deberían moderarse. Muchas plazas superan los 30.000 euros y no son cifras atractivas. En los últimos 4 meses solo hemos realizado una venta, por 32.000", detalla.

En cuanto al alquiler, estima que los precios se han moderado con un coste "razonable" de 90-100 euros al mes en esta parte de la ciudad. "Hay más plazas en oferta que hace unos meses", añade.

Más información La pandemia dispara el uso de vehículos particulares, bicicletas y patinetes

Mientras, en Delicias, las ventas de garajes están paradas, tal y como comenta Álvaro Orgaz, director de la Inmobiliaria Zaragoza Delicias Redpiso. "No llega ningún pedido. Se venden si bajan de los 15.000 euros, si no no las tocan. Como mucho pagan ese dinero en la avenida de Madrid o Duquesa Villahermosa. Estos precios vienen de antes de la pandemia", afirma.

Asimismo, Orgaz subraya que las operaciones de alquiler de plazas se realizan más entre particulares. "El 80% son carteles privados. A nosotros no nos preguntan mucho. Y la media oscila entre los 60-70, más no pagan".

El 'Informe trimestral mercado inmobiliario de Aragón. 4º trimestre 2020' realizado por Gamerin recoge que en garajes se han registrado 1.247 compraventas en el último trimestre, con un incremento trimestral del 10,55%, obteniendo un resultado de 4.459 en los últimos doce meses, con un ajuste interanual del 23,54%. "El precio medio ha sido de 1.100 €/metros cuadrados, con un incremento trimestral del 1,44% y un ascenso interanual del 3,91%", se explica en dicho estudio.

Hace unos días, el sector inmobiliario propuso convetir en garajes o trasteros los locales vacíos en Zaragoza. "Para locales que tengan cierto tamaño y posibilidades de convertirse en garajes. Sobre todo en zonas donde exista mucha demanda y poca oferta y el local esté vacío y no se pueda arrendar para otros usos", indica Fernando Baena.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.