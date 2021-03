La pandemia agrava la "doble carga"de la mujer al ser en un 91% la que concilia

"Todas las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres se han profundizado con la pandemia, desde la salarial, a la del desempleo o la precariedad laboral". Es la primera conclusión del informe 'La mujer en Aragón 2020' que ha presentado esta hoy Comisiones Obreras . Su secretario general, Manuel Pina, ha señalado que "la pandemia no ha sido neutra" en la afección sino que ha castigado más a las mujeres. "Vemos que la igualdad legal no se plasma en la real". Solo hay que mirar, ha dicho, los datos de paro del mes de febrero conocidos ayer, que evidencian que son ellas la que más han alimentado la tasa de paro. "De cada diez personas que han perdido el puesto de trabajo, 6 son mujeres" en Aragón.

En los contratos temporales, las mujeres representan el 80% con una parcialidad no deseada del 75%, destaca el informe, y que la brecha salarial lejos de reducirse se consolida en ese 24% de diferencia. Así el salario medio anual de un hombre es de 23.261 euros frente a los 17.786 euros que cobra una mujer, entendiendo que esos 5.500 euros de menos no es a igual trabajo distinta remuneración sino por una serie de condicionantes en complementos y categorías profesionales que hacen que ellas por general se queden por debajo en la escala retributiva de las empresas.

Trabajar en sectores con peores condiciones laborales como Servicios, donde las mujeres son el 83%, frente a la industria, donde se quedan en apenas el 13%, se traduce también en unos salarios y cotizaciones peores que acaban también en una pensión media mensual inferior para ellas que vienen a percibir unos 824,65 euros frente a los 1.248 euros de media de los hombre.

Estar entre las profesiones menos valoradas y llevar una sobrecarga de trabajo al ser en un 91% las que más utilizan las herramientas de conciliación en la empresa (jornadas reducidas o permisos) hace que su situación en el mercado laboral se resienta. Una situación, ha denunciado Pina, que se ha visto agravada con la pandemia ya que con el teletrabajo muchas mujeres, ha dicho "han sufrido una doble carga al tener que trabajar desde casa y hacerse cargo también de los menores" cuando los colegios tuvieron que cerrar durante el confinamiento. Aunque todavía no hay datos de las jornadas que se realizaron, Pina entiende que "el coronavirus ha empeorado la sobrecarga y el estrés que ya venían sufriendo".

El informe de CC. OO. no arroja datos sobre los planes de igualdad en las empresas, si bien, Pina ha indicado que 2020 ha sido un "año perdido" en general para la negociación no solo de estos planes sino de muchos convenios colectivos. "Estamos en ello", ha indicado, recordando el ofrecimiento de los sindicatos mayoritarios a negociar la igualdad en aquellas microempresas que ni siquieran tienen representación de los trabajadores ya que el Gobierno obligó a partir del 8 de marzo de 2020 a que las compañías de más de 150 trabajadores tuviesen esta herramienta y a partir de 2022 serán también las de más de 50 empleados. Elena Pérez ha matizado que "nos consta que todas las grandes empresas tienen planes de igualdad y en las pequeñas y medianas también se trabaja", si bien no hay una evaluación ni de las que lo tienen de cómo lo están ejecutando. "Estos planes son un instrumento sindical muy potente para remover obstáculos de promoción para la mujer dentro de la empresa", ha destacado.