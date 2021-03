El sector inmobiliario propone convertir en garajes o trasteros los locales comerciales vacíos

En los últimos 12 meses se realizaron en Aragón 1.011 compraventas de locales comerciales, lo que supone un descenso interanual del 16,10%, si bien este descenso fue menor en la capital aragonesa, donde la caída interanual se cifró en 12,38%. Un porcentaje "más que razonable" si se tiene en cuenta el duro golpe que ha supuesto para la actividad comercial el impacto de las restricciones impuestas para frenar la expansión de la pandemia.

Así lo señaló ayer Fernando Baena, presidente del colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria de Aragón; Luis Fabra, director del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario (Gamerin), y José Antonio Pueyo, presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (Ecos) y agente de la propiedad inmobiliaria, durante la presentación del informe trimestral del mercado de locales comerciales de Aragón, elaborado por Gamerin.

El estudio, que desgrana la situación del sector en la Comunidad, en las provincias y en las capitales, evidencia que no solo se ha vendido menos, sino que además los precios han ido a la baja, tanto en términos por metro cuadrado como en lo que se refiere a precio medio por local. Eso sí, Fabra destacó que si todas las comparaciones son odiosas , mucho más en lo que se refiere a estos inmuebles, ya que cada uno es un mundo y depende de la localidad, en la calle e incluso en la acera en la que se encuentra.

La covid ha tenido mucho que ver en la complicada situación que vive este mercado, pero no es el único motivo que explica el cierre de muchos de estos locales. La "excesiva" presencia de centros comerciales, especialmente en la capital aragonesa, el auge del comercio electrónico y una exigencias económicas por parte de los propietarios "que no se ajustan a la realidad de la demanda" son las causas que han mantienen inutilizados estos espacios.

Por eso, y siguiendo la espita abierta por el Ayuntamiento de Zaragoza que ha modificado el Plan General de Ordenación Urbana para facilitar la conversión de locales comerciales en viviendas, estos expertos pusieron sobre la mesa la posibilidad de ir más allá y legislar para abrir los locales comerciales a otros usos.

"Un local comercial puede ser un trastero o un garaje, sobre todo en aquellos barrios en los que aparcar es tarea imposible y especialmente para los vehículos de la nueva movilidad, como bicicletas o patinetes eléctricos", señaló Pueyo. Y aún más, añadió, también pueden acoger la sede de una asociación o permitir que las actividades que ahora se están realizado en los pisos se bajen a los locales, porque "no solo darían vida a la ciudad sino que además añadirían valor a las viviendas colindantes", matizó.

Porque, tanto Baena como Pueyo, reconocieron que la propuesta habitacional del Ayuntamiento "no será la panacea", pero, sin duda, puede contribuir a aliviar la delicada situación en la que se encuentra este mercado.

Sobrevalorados

El presidente del colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria reconoció que los propietarios también tienen mucho que decir en la reactivación de las ventas. "Tienen sus locales sobrevalorados en sus cabezas", señaló Baena, que detalló que ahora no se pueden mantener los precios que estos inmuebles tenían "ya no en los momentos de mayor locura del sector inmobiliario" sino en los años normales. Porque hay que tener en cuenta, insistió, que entonces "internet parecía una entelequia y no había los 'puerto venecia' y similares".

Baena advirtió que este "problema" es generalizado y sucede tanto en la calles más comerciales como en los barrios más alejados, por lo que "hay que mentalizar a los propietarios de que ahora sus locales valen lo que valen y no es lo que ellos piensan".