La pandemia dispara el uso de vehículos particulares, bicicletas y patinetes

La pandemia ha disparado el uso de los vehículos particulares y los de movilidad personal (bicicletas y patines), con aumentos del 35 % y del 18 %, respectivamente, mientras que se ha desplomado el del transporte público (- 46 %) y el de taxis y VTC (- 29 %).

Son algunas de las principales conclusiones del Estudio de Movilidad Segura y Sostenible del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA, presentado este lunes en un acto que ha contado con la presencia del director general de Tráfico, Pere Navarro, quien ha recordado que hay un 25 % menos desplazamientos los días laborables y casi un 70 % los fines de semana que antes de la pandemia.

El teletrabajo, las videoconferencias, el comercio electrónico o la comida a domicilio se han acelerado con motivo del coronavirus "y están aquí para quedarse", ha dicho Navarro, quien ha vaticinado un 10 % menos de desplazamientos "cuando haya pasado todo".

El estudio, realizado por Kantar entre septiembre y octubre mediante entrevistas a más de 4.000 conductores, constata que el 99 % usa el coche como medio de desplazamiento habitual y casi dos terceras partes el transporte público (un 48 % en Madrid). Un 22 % la bici y un 5 % los patinetes.

Además, revela que el 62 % estaría a favor la reducción de velocidad en las ciudades a 30 km/h en determinadas zonas, aunque un 55 % cree que no habría que implantar más radares y el 23 % opina que el número es excesivo.

En cuanto a la seguridad, la mayoría de los encuestados considera que no ha variado a lo largo del último año, mientras que una cuarta parte piensa que ha mejorado, cifra que se incrementa entre los más jóvenes (38 %).

De los que opinan que ha empeorado (11 %), seis de cada diez lo achacan a las distracciones provocadas por el móvil, uno de cada dos a la utilización imprudente de patinetes y a la falta de educación vial y un tercio al uso imprudente de las bicicletas.

También el llamado peatón tecnológico (personas que transita por la ciudad usando móviles, reproductores de música, agendas electrónicas...) representa un "gran peligro" para el 20 % de los conductores.

Otra de las asignaturas pendientes que se percibe es la formación de los conductores: el 64 % está a favor de aumentar las restricciones del permiso de conducir en función de la edad y el 61 % pide que un permiso para circular por las ciudades con bicicleta o patín.

En cuanto a la movilidad sostenible, 9 de cada 10 conductores opinan que la contaminación de vehículos es un problema importante o muy importante, aunque también un 64 % cree que la industria es el principal factor, y uno de cada dos dice no llevar puesta la etiqueta medioambiental en su vehículo, cifra que se incrementa hasta el 70 % o más en Aragón, Galicia y País Vasco. Más de la mitad de los encuestados considera que su finalidad es recaudar dinero o multar, lo que ha rechazado Pere Navarro.

Respecto a la movilidad accesible, el Metro es el transporte público más valorado (6,21 sobre 10), especialmente en el País Vasco, con notable alto, y en Madrid, donde roza el notable. En general, todo el transporte público aprueba, incluido el alquiler de bicicletas.

Sobre la movilidad conectada, 1 de cada 2 cree que no hay suficiente información sobre el tráfico en tiempo real. Un 76 % utiliza GPS y un 44 % aplicaciones de telepago y, en cuanto, a las aplis planificadoras de ruta, la mayoría no saben para qué sirven y no las descargan.

Preguntados por la confianza en los vehículos particulares sin conductor, un 48 % dice que no los usaría, frente al 28 % que sí, porcentaje que sube al 35 % entre los jóvenes.