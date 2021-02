Llega la fusión entre la moto y la bici eléctrica desde Suecia

La marca de motos sueca Cake Motorbikes llega a España. El diseño de sus modelos es de lo más minimalista, con muy pocas piezas móviles y un mantenimiento bajo. Cambiar neumáticos, engrasar la cadena, revisar los frenos y la suspensión es todo lo que hay que hacer. Simplemente hay que cargarlas en una toma de corriente doméstica, entre 2 y 3 horas, para alcanzar el 80% y 100%, respectivamente.

Las Cake son 100% eléctricas y todoterreno. Son motos que destacan por su simplicidad, con una construcción modular como si fuera un Lego, que permite adaptar cada modelo a distintas necesidades. De estética sencilla, poco peso (entre 79 y 75 kg), con baterías para recorrer hasta 100 km sin necesidad de recargar y una velocidad máxima superior a los 100 km / h.

La gama actual de Cake se articula alrededor de tres series: Race, como motos de enduro desde una óptica deportiva; Freeride, para disfrutar al aire libre sin limitaciones y Explorar y viajar, que representa la opción urbana más práctica. Unas motos capaces de satisfacer tanto a quien no tiene experiencia en la conducción de motos, por su facilidad de uso, como un piloto experimentado, por sus prestaciones, capacidad de tracción e inmediata reacción a las órdenes sobre el acelerador.

Serie Freeride

Se trata de la gama de modelos no tan enfocada para el circuito, con versiones homologadas para circular por la vía publica y que hereda varios elementos empleados en las bicicletas de descenso. Todos sus modelos cuentan con tres modos de conducción: Excel, con una hora de autonomía, Excite con dos horas de autonomía y Explore, con tres horas de autonomía. Desde 9.500 euros.

Kalk OR , es la versión de mayores prestaciones. La mejor por su relación peso / potencia, con: 69 kg (52 kg de la moto + 17 kg de la batería), motor de 11 kW con 280 Nm de par máximo y una autonomía de 3 horas con su batería de 2,6 kWh y una velocidad máxima de 90 km / h. Sus suspensiones están firmadas por Öhlins y su precio es de 13.000 euros.

• Kalk & , es la versión matriculable derivada de la Kalk OR, con una potente iluminación led, intermitentes y todo lo necesario para desenvolverse con la misma soltura por la urbe que por la trialera más complicada. Y, por supuesto, con la amortiguación desarrollada por Öhlins específicamente para CAKE. Pesa 79 kg, tiene un motor de 10 kW con 280 Nm de par máximo y una autonomía de hasta 83 km * con su batería de 2,6 kWh y una velocidad máxima superior a los 90 km / h. Su precio es de 14.000 euros.

• Kalk INK , cuenta con la misma tecnología y sistema de propulsión de la Kalk OR pero con unas ruedas no tan livianas, prescinde de las bieletas y su amortiguación no resulta tan elaborada. Pesa 77 kg, tiene un motor de 11 kW con 280 Nm de par máximo y una autonomía de hasta 3 horas con su batería de 2,6 kWh y una velocidad máxima superior a los 90 km / h. Su precio es de 9.500 euros.

• Kalk INK & , se trata de la versión matriculable de la Kalk INK, con: 83 kg de peso, un motor de 10 kW con 252 Nm de par máximo y una autonomía de hasta 83 km * con su batería de 2,6 kWh, una velocidad máxima superior a los 100 km / hy un precio de 10.500 euros.

Serie Race representa a las motos eléctricas de todoterreno puras, desarrolladas para obtener el máximo rendimiento y ofrecer diversión a quienes se ponen a sus mandos. Muy ligeras, silenciosas y limpias, pero también muy potentes. Están destinadas a un circuito o fincas privadas, pues no están homologadas para su uso en la vía pública. Desde 10.500 euros.

• Kalk OR Race : es el modelo tope de gama de CAKE. Con suspensiones firmadas por Öhlins, 75 kg (58 kg de la moto + 17 kg de la batería), un motor de 11 kW con 280 Nm de par máximo y una autonomía de 3 horas con su batería de 2,6 kWh por 13.000 euros .

• Kalk INK Race : Con 78 kg (61 kg de la moto + 17 kg de la batería), un motor de 11 kW con 252 Nm de par máximo y una autonomía de 3 horas con su batería de 2,6 kWh por 10.500 euros.

Explorar y viajar cuenta con un representante: la Ösa, la moto que con sus 1.000 accesorios es capaz de adaptarse a cualquier necesidad. Todo se articula alrededor de un gran travesaño longitudinal de color gris que configura una moto completamente modular. Tan eficaz para moverse por la gran ciudad como para acercarse a la playa con la tabla de surf o como generador improvisado para el equipo de música que nos permite montar una fiesta en cualquier lugar gracias a las múltiples tomas de corriente presentes en su batería. Tan apta para rodar por asfalto como fuera del mismo. Desde 6.500 euros.

• Ösa + , es la versión más alta de la gama, con la posibilidad de elegir entre una batería de 2,6 o 1,5 kWh, un motor de 10 kW con 151 Nm de par máximo, una velocidad máxima superior a los 90 km / h, una autonomía de 84 km *, un peso de 72 kg y un precio desde 8.500 euros.

• Ösa Lite , matriculada como ciclomotor, con una velocidad máxima limitada a 45 km / h, la Lite ofrece toda la versatilidad de su hermana mayor al alcance de los más jóvenes. Pesa 70 kg, permite elegir entre una batería de 2,6 o 1,5 kWh, tiene un motor de 4 kW con 42 Nm de par máximo, y una autonomía de hasta 92 km *. Desde 6.500 euros.

Toda la gama de CAKE Motorbikes cuenta con una garantía de 2 años sin límite de kilómetros.