La ya no tan nueva normalidad: así ha cambiado la covid-19 nuestra vida cotidiana

Antes de la pandemia ponerse una mascarilla consistía para la mayoría en aplicarse un ungüento en la rostro con fines cosméticos. Las otras, las que tapan boca y nariz para evitar contagios, eran cosa del personal sanitario o de un exceso de celo de los turistas orientales. Ahora, se han convertido en accesorio imprescindible para cualquier actividad en compañía de otros. Y eso que durante los primeros compases de la crisis sanitaria, no eran obligatorias e, incluso, se dudaba de si eran estrictamente necesarias. Detrás de esta postura estaba una tremenda carestía y movimientos especulativos que pusieron en apuros a Gobiernos de todo el mundo. A estas alturas, hay compañías que han llegado a cambiar su orientación hacia la fabricación de este elemento. En cuanto al precio, España aplica un IVA reducido.

La parálisis inopinada de la práctica totalidad de la actividad en marzo y su prolongación durante más tiempo de lo esperado ha puesto a muchas empresas en situaciones complicadas , que esta figura de interrupción temporal de la relación laboral ayudó en parte a mitigar, no sin problemas por parte del SEPE para atender la avalancha de peticiones. Un año después, muchos ERTE s iguen en curso (la medida especial se ha ampliado hasta el 31 de mayo), así como otras, también de carácter específico, por parte del Gobierno para proteger el empleo. No obstante, el paro es uno de los grandes agujeros negros de esta pandemia.

La incidencia acumulada (IA) es uno de esos conceptos que la pandemia ha convertido en cotidianos. Y en este caso con no poco motivo porque de ella ha acabado dependiendo el nivel de severidad de las restricciones a las que se ve sometida la ciudadanía . La IA es la proporción de personas que enferman en un tiempo determinado. Se calcula dividiendo el número de casos entre el número de personas que están libres de la enfermedad al inicio del periodo. Normalmente se suele tener en cuenta cada 100.000 habitantes y a 14 días vista, aunque también se mide a 7 días. A estas alturas de la pandemia, el Gobierno de Aragón tiene los 250 casos por 100.000 habitantes como la cifra de referencia. Estar por encima supone desde controles de aforo a confinamientos perimetrales, que en los primeros compases de 2021 están siendo generalizados en la comunidad.

Por qué la covid-19 cogió tan desprevenido al mundo entero será una de las cuestiones principales que habrá que desentrañar cuando pase lo peor de esta pandemia. Pero aparte de decisiones científicas, institucionales y gubernamentales, hay otras de carácter más objetivo y científico que contribuyeron a que el virus e extendiera con enorme rapidez. Una de los más determinantes fue la inespecificidad con que cursa la covid-19. Tos, pequeñas molestias respiratorias, cansancio o fiebre se enmascararon con otras dolencias muy habituales. Pero el colmo fue que no pocos contagiados desarrollaron y pasaron la enfermedad sin enterarse. El trabajo constante de los médicos y el aluvión de casos permitió pronto ir señalando otros síntomas, como la anosmia. Lo hacían atando cabos, sobre la marcha, en medio de una situación en los hospitales que los facultativos llegaron a describir como «de guerra».

"Aplanar la curva", un objetivo que se convirtió en un obsesión: es decir, ralentizar la velocidad de transmisión, intentando así no colapsar los sistemas sanitarios . Tres palabras que representan el frenazo a la expansión de los contagios, la única herramienta de lucha contra el virus antes de la llegada de las vacunas. Con la campaña de inmunización ya en marcha, pero a un ritmo más lento del que en un principio se había previsto, evitar los contagios sigue siendo una herramienta clave. Y, para ello, hay que tener en cuenta diversos factores. El principal : ‘adelantarse’ al pico de la curva , algo en lo que es determinante la detección precoz y las tareas de rastreo y que, aunque se está mejorando, no siempre se está consiguiendo. «Si se espera a tomar las medidas cuando se alcanza el momento más alto de la curva, solo se podrían evitar ya -y con suerte- el resto de arco descendente de casos», analizan los expertos.

Si algo ha hecho la pandemia e s ‘resiginificar’ muchas de las palabras que usábamos habitualmente. Y así, un ‘zoom’ no es ya solo desde que llegó el coronavirus una manera de ampliar la imagen cuando se hace una foto, sino el de una aplicación de videollamadas, la más popular de las muchas que hay: Skype, Jitsi, Google Meets.... El ‘boom’ de ‘Zoom’ llegó en pleno confinamiento domiciliario, cuando era una manera fácil y, por qué, no, muy divertida, de sentirse más cerca de los seres queridos. Pero está claro que han llegado para quedarse y su uso se ha extendido al terreno profesional: las reuniones a través del ordenador formar ahora parte de la jornada laboral de medio mundo, pero también sirven de herramienta para que se continúen celebrando congresos, charlas o actividades culturales. El tiempo dirá si, como tantas otras cosas que ha traído la pandemia, han llegado para quedarse.

Con el paso de los meses, estar pendiente de los confinamientos es una actividad casi tan cotidiana como consultar el tiempo. Al drástico encierro domiciliario con el que se intentó frenar el primer golpe de la covid-19, le siguieron otras medidas de reducción de la movilidad en la misma línea, los llamados confinamientos perimetrales. Al principio, afectaron a localidades con brotes posteriores a la primera ola, pero pronto con el avance de las siguientes y ante la evidencia que la pandemia iba para largo, se han venido aplicando prácticamente en toda España, sobre todo a nivel provincial y regional. A estas alturas, además, no sin polémica, sobre todo por la grave afección que esta medida genera en el importante sector del turismo en España. Solo en Navidad se aliviaron mínimamente las medidas con la intención de fomentar los encuentros familiares. Pero, oficialmente, la recomendación general sigue siendo permanecer en casa lo más posible.

Quizá lo del presidente de la Universidad Católica de Murcia sosteniendo que con la vacuna nos iban a poner un «chis» sea la expresión más bufa de un asunto, el del negacionismo, que sin embargo tiene serias implicaciones. Desde el comienzo de la crisis, han sonado voces refutando, incluso, la existencia de la propia pandemia y alentando todo tipo de teorías conspiratorios en un clima, sobre todo al principio, de gran confusión. Todo ha estado en tela de juicio para los negacionistas, entre los que ha habido personajes conocidos : de las mascarillas a últimamente las vacunas. Por supuesto, s in ninguna base probatoria y con todo el peso de la evidencia científica en contra.

Los balcones: cuando todo iba a salir bien

El 14 de marzo, los españoles se metieron en casa. Solo los trabajadores esenciales quedaron al margen de este confinamiento domiciliario que no podía interrumpirse salvo para ir a comprar artículos de primera necesidad o pasear al perro. En aquellos meses, la unidad e, incluso, el buen rollo, prevalecieron frente a comportamientos incívicos o conductas poco edificantes como la de los apodados ‘balconazis’. Proliferaron los memes y los balcones se convirtieron no solo en un preciado respiradero, sino en escenario de las ganas de socializar (hubo desde bingos a actuaciones musicales). Una suerte de sordina para la tragedia que acontecía en hospitales y residencias de mayores, pero también hubo un momento diario para el recuerdo de quienes no estaban tan cómodos en sus casas. Los balcones sirvieron de púlpito para el agradecimiento mayoritario a quienes luchaban denodadamente y en condiciones extremas contra el virus, tratando de salvar vidas y acompañar a los enfermos en la desbordante primera ola. Los aplausos a las 20.00, iniciativa importada de Italia, fueron la cara amable de unos días para la historia.