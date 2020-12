Comienzan los trabajos para que las videocámaras del sector Pignatelli graben "a final de año"

Las cuatro cámaras de vigilancia prometidas en el entorno de la calle Pignatelli han comenzado a hacerse realidad este jueves. Los operarios de la empresa adjudicataria arrancaban hacia las 10.00 los trabajos para que las videocámaras estén operativas "antes de que acabe el año", según ha indicado el concejal presidente de la Junta Municipal del Casco Histórico, Alfonso Mendoza, que ha acudido a los primeros trabajos de instalación, en la esquina de las calles Ramón y Cajal y Pignatelli. Las otras tres se ubicarán en el entorno de las calles Zamoray, Agustina de Aragón, Miguel de Ara y Cerezo.

Se trata de unos elementos "disuasorios", pero que también "registrarán los actos delictivos" que tengan lugar en la zona. Las imágenes quedarán registradas durante 30 días, según marca la ley de protección de datos, y estarán bajo custodia de la Policía Local. Las autoridades judiciales y policiales podrán recurrir a ellas para dirimir la autoría de actos vandálicos o delictivos.

Este mismo lunes, la Delegación del Gobierno daba el visto bueno definitivo, después de unos largos trámites burocráticos, a la puesta en marcha de estas cuatro cámaras, que suman a las cerca de cuarenta que se distribuyen por toda la ciudad. Los cuatro nuevos aparatos se van a colocar en el sector Pignatelli, pero a medio plazo se estudiará la extensión de la medida a la zona de Boggiero y San Pablo, al otro lado de Conde de Aranda.

Las cámaras estarán a una altura de entre cuatro y cinco metros. Son fijas, para que en todo momento graben la vía pública y no puedan tomar imágenes de propiedades privadas, y están dotadas con sistemas que evitan ser vandalizadas, según ha explicado el responsable de la empresa adjudicataria. En cualquier caso, si sufrieran un ataque, la Policía Local recibiría una notificación.

Apoyo vecinal a las actuaciones policiales

Las asociaciones de vecinos del Casco Histórico Zaragoza Antigua, Vía Romana, 1808, Las Cuatro Plazas y Conde Aranda, integradas en la Unión Vecinal Cesaraugusta, la Asociación de Comerciantes Casco Antiguo-Sector Mercado y la Plataforma del Gancho, Pignatelli y entorno, manifiestan en nota de prensa su “apoyo total” a las actuaciones policiales llevadas a cabo en el barrio de El Gancho en las últimas semanas "como instrumento disuasorio frente a los problemas de delincuencia que estamos sufriendo en la zona”.

“Nosotros defendemos la labor policial –asegura la presidenta de Zaragoza Antigua, Marisa Verde–, la mayoría de los vecinos no tenemos nada que ocultar y no nos molestan las identificaciones; al contrario, nos ofrecen seguridad porque queremos salir a la calle tranquilos, poder descansar por las noches y no estar pendientes de que si volvemos a casa un poco tarde nos puedan atracar”. A su juicio, las últimas actuaciones demuestran que el problema es “muy grave” ya que “se han desarticulado puntos de venta de drogas, edificios ocupados ilegalmente, tenencia ilícita de armas...”.

La presidenta de la asociación Zaragoza Antigua comenta que “esta labor policial se tenía que haber llevado a cabo hace tiempo, ya que los problemas los sufrimos desde hace muchos años, pero ahora hemos llegado a un punto en que la situación resulta insostenible para los vecinos y también para los comerciantes, uno de los colectivos más afectados”.

Desde la entidad se apuesta por "apoyar a las familias y a las personas sin recursos" que viven en la zona, “pero eso nada tiene que ver con la necesidad de acabar con la delincuencia, son dos cosas totalmente distintas; los vecinos estamos acostumbrados a vivir con gente humilde y no nos molesta, pero no estamos dispuestos a convivir con delincuentes, por eso agradecemos tanto la labor policial”, concluye.