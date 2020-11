Tiendas de ropa de Zaragoza: "Es una pena el bajón en la moda y en todo"

"Da pena ver lo parado que está todo. El bajón en lo que es moda, calzado y complementos es tremendo. Puede llegar al 50% de caída en ventas", augura Begoña Abad, presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro y propietaria de Skandalo Deluxe, especializada en ropa de talla grande. "Al ‘stock’ que teníamos en marzo se ha juntado el de mayo por esas bodas y comuniones que no se han celebrado y ahora toda esa ropa de Nochevieja que no se va a vender", dice. "Hay mucho miedo y no quiero pensar qué ocurrirá si nos vuelven a meter en casa".

"Vamos perdiendo ventas, escaparates y toda la zona centro se devalúa"

"A mejor no vamos", comparte Rosa Sánchez, propietaria de Calzados Carmelo Romero. "Antes estábamos mi marido y yo trabajando en el negocio, pero ahora con la limitación de aforo con uno basta", dice. "O comerciantes, propietarios de locales y clientes nos ayudamos entre todos o a los 100 comercios cerrados desde marzo –de 600 asociados– habrá que sumar bastantes más", advierte Abad. "Vamos perdiendo ventas, escaparates y toda la zona centro se devalúa", apunta Celeste García, de Centro Inmobiliario Zaragoza, que pronostica una caída inferior, del 15%, en su sector.

"Nuestro sector, el de las reformas, no es de los más perjudicados, pero al final el frenazo en consumo nos acaba afectando a todos", subraya Raquel Ariza, interiorista de Sueiro 27. "La bajada en consumo en hostelería en el Pilar ya fue del 70% y ahora en Navidad será del 50% para arriba", advierte Sara Vicente, que regenta La Trufa, junto a sus hermanos, desde hace 30 años y que por las restricciones tiene cerrados otros tres establecimientos en Zaragoza. "Una crisis como esta no la habíamos visto. Es mala para el comercio, la hostelería y para todo", asegura, en sintonía con las otras cuatro empresarias que comparten su pena al ver un centro de Zaragoza que apenas reconocen por la alegría perdida en la calle.