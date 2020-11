Los comerciantes de Huesca temen que se mantenga la limitación de aforo

"Nos jugamos más de lo que de lo que la gente se imagina,porque no se trata solo de que cierre este o ese negocio, sino que son puestos de trabajo que van a repercutir en la ciudad directamente". Gemma Cajal, de Intersport Huesca, señala que este año está siendo muy duro para el sector del comercio y que la Navidad no será una excepción. Es por ello que anima a los oscenses a comprar en las tiendas de la ciudad porque "todos estamos en la cuerda floja".

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha manifestado esta misma semana que sabe de comercios que han perdido clientela por cumplir las medidas sanitarias respecto al aforo, "ya que hay gente que no está dispuesta a hacer cola en la calle".

Esta norma, que limita la presencia de clientes al 20% de la capacidad del local preocupa de forma especial a los pequeños comerciantes de cara a la campaña navideña. "Si las restricciones actuales se mantienen, tendremos que adaptarnos para evitar que la gente haga muchas colas, porque llegan días de frío", señala Cajal, quien añade que lo que no queremos es "poner obstáculos a quien viene a comprar".

Ante la situación, aparte de quienes no están dispuestos a hacer cola, los oscenses están respondiendo. "Solo puedo hablar bien de los clientes por su apoyo, comprensión, complicidad, empatía si les toca esperar son detalles muy de agradecer", añade la gerente de Intersport Huesca, que vende material, equipación y ropa de deporte.

Jorge Melero, propietario de Num Wear, moda joven para hombre y mujer, también piensa en cómo resolver el problema del aforo en unos días en los que se prevé mayor afluencia de compradores. "Tendremos que pensar en incentivar a la gente para que venga a comprar antes de las 20.00", comenta. En relación a la clientela de Huesca, señala que «es una auténtica maravilla, porque vienen, compran aquí y te ayudan". Esta tienda también tiene venta 'online' y al por mayor.

Los comerciantes oscenses ya tienen asumido que los dos meses de cierre en primavera no pueden recuperarse de ninguna manera y por eso miran hacia adelante. "Pero queremos hacer cosas porque por ahora, salvo en momentos puntuales, las ganas no se pierden y para la campaña de diciembre estamos dispuestos a dar el do de pecho", dice Cajal. Pero al mismo tiempo, reconoce que esta Navidad "será una auténtica lotería, porque las ventas dependen de muchos factores".

La comerciante apunta que los bonos ‘Huesca Impulsa’ están siendo un gran aliciente para mover la economía en la ciudad. "Es algo que salpica a todos porque es dinero que se gasta en distintos sitios, ya que la gente parece que ahora sí está concienciada con comprar en el pequeño comercio", manifiesta.

Desde agosto hasta finalizar el año, el Ayuntamiento, en colaboración con CEOS-Cepyme, repartirá 300.000 euros a través de bonos con hasta un 20% de descuento en las compras y servicios que puede sumar hasta 50 euros por persona al mes. Este domingo, a partir de las 10.00, se lanzan 20.000 euros a través de la web municipal.