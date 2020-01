Cuatro taxis Tesla eléctricos y de lujo circulan por Zaragoza

Son solo cuatro (en breve se sumará uno más) y no llevan ni un año circulando por las calles de Zaragoza, pero a nadie que haya viajado en ellos les ha dejado indiferente. Diseño minimalista, estilo deportivo, techo de cristal, una pantalla táctil como gran protagonista en el salpicadero y 100% eléctricos. "Este coche está diseñado como un ordenador con ruedas", asegura Juan Carlos, uno de los cuatro taxistas de la ciudad que tiene un Tesla, la marca estadounidense de vehículos eléctricos de lujo fundada por Elon Musk.

Aunque ya había tenido un taxi eléctrico durante seis años, este veterano profesional nunca pensó que se compraría un coche tan caro (su Tesla Model 3 le ha costado unos 54.000 euros). "Uno hace las cuentas y dice ‘a lo mejor me compensa’. Me di cuenta de que los mejores vehículos eléctricos y los más punteros del mercado son los Tesla", sostiene.

Para Juan Carlos en costes su Tesla se puede comparar con uno convencional de 25.000 euros si se suman el ahorro de combustible durante la vida del coche y de mantenimiento. "La electricidad para cargarlo sale muy barata. Normalmente, se cargan en casa (él tiene un punto de recarga semirápida en la plaza de garaje comunitario). Lo cargo por la noche entre cinco y ocho horas. Gasto 80 euros en luz al mes; lo que supone un ahorro anual de más de 2.000 en gasolina o diésel. En 10 años sería más de 20.000 de ahorro en combustible. Y el mantenimiento también es barato porque el motor eléctrico mecánicamente es muy sencillo; no existen muchas de las piezas que tiene el de combustión. No hace falta cambiar aceite ni correas ni bujías ni embrague. El primer mantenimiento obligatorio que me dice Tesla que tengo que hacer es cambiarle el líquido de frenos a los dos años; eso es barato. Lo que encarece un eléctrico es la batería y están bajando de precio", explica.

El gasto importante de la energía lo hace en casa, pero Juan Carlos también utiliza en los viajes los postes de recarga rápida que la compañía tiene en Zaragoza: diez junto al restaurante El Cisne de la carretera de Madrid y tres en Puerto Venecia. "Tesla se ha adelantado y ha instalado su propia red de recarga rápida en España. Son tres veces más rápidos que los de la competencia y más baratos. Mi coche tiene una autonomía de 450 kilómetros y en 30-40 minutos me permiten cargar la batería", dice. En su caso la carga es de pago (20 euros si es completa). "Hay algunos Tesla que la tienen gratuita; depende de las ofertas que ha habido a la hora de comprar el coche".

Pero el económico no fue el único motivo que llevó a Juan Carlos a decantarse por esta marca automovilística; también pesó la salud, la emergencia climática, la seguridad y la tecnología. "La gente desconoce que la contaminación más importante que uno respira dentro de un coche es de su propio tubo de escape. Los coches eléctricos no lo tienen. Además, hoy en día no hay otra solución viable para reducir muchísimo las emisiones de CO2 que los vehículos eléctricos", indica.

Pantalla táctil central de 15 pulgadas del Tesla Model 3 de Juan Carlos. ARANZAZU NAVARRO

En cuanto a la tecnología, resalta que en su Tesla todo se maneja y controla a través de una pantalla de 15 pulgadas instalada en el salpicadero. "No hay que ser informático; es más sencillo e intuitivo de manejar que un coche normal. Y cada dos semanas, más o menos, me avisa de que tengo actualizaciones de ‘software’ gratuitas que hace Tesla; yo me las descargo por wifi y las instalo. Es algo que no tiene ningún otro coche de serie de forma habitual. Este coche va mejorando con el tiempo", dice. Además, desde Madrid o Barcelona se hacen diagnósticos remotos. "Desde allí pueden ver cómo está funcionando en cualquier momento. Como es un ordenador con ruedas, todo lo que ocurre en el vehículo lo puede registrar. Si tienes un accidente, a Tesla le llega el aviso y la tasa de recuperación de coches robados en Tesla es la más alta del mercado; yo llevo una aplicación en el móvil por la que veo dónde está mi taxi", destaca.

La seguridad

Aspecto también importante es la seguridad: la activa y la pasiva. "Llevan 8 cámaras, 12 sensores ultrasónicos y un radar delantero que detectan todo lo que hay alrededor. La pantalla me presenta lo que está viendo con todos los sensores y esa información es para evitar accidentes. Si detecta que voy a chocar, me dará unos pitidos y si no hago nada el coche frenará y tratará de evitarlo, por ejemplo. Y luego está la seguridad pasiva. En los últimos años, el vehículo más seguro del mundo en las pruebas de choque es el Tesla Model 3. Voy a salir con menos lesiones que en el resto de los coches. ¿Cómo se valora esto en euros? No tiene precio", dice Juan Carlos. Sin olvidar el piloto automático que lleva incorporado, con varias funciones. "Yo lo pongo cuando voy por autopista o autovía y el coche maneja el volante y el acelerador. Por legislación europea, el coche me pide que cada 20 segundos toque el volante. Al ser más sencillo de conducir y más seguro, uno va más tranquilo; y en carretera, más descansado por el piloto automático".

Por su parte, Jesús de la emisora 38 adquirió su Tesla Model S de kilómetro 0 el pasado mes de mayo y es su primer taxi eléctrico. "Me lo puedo permitir porque lo utilizo para trabajar; si fuera para particular sería más complicado", reconoce. El ahorro en carburante, los ocho años de garantía sin límite de kilómetros y el no contaminar están detrás de su decisión de compra. "Antes me gastaba 500 euros en diésel muchos meses y ahora pago menos de letra del Tesla; aunque es cierto que di una entrada. Tenemos mucho gasto, pero cuando haces las cuentas a 12 años tampoco hay tanta diferencia entre un Tesla y otro coche", afirma.

La infraestructura que acompaña al Tesla también tuvo su peso. "Tengo cargador en casa y al mediodía cargo en Puerto Venecia. Su infraestructura y la potencia que da no la tiene el resto. Además, lucha por la sostenibilidad: la mayoría de los cargadores originales Tesla se alimentan de placas solares o aerogeneradores, que es energía sostenible", explica. Al mismo tiempo, resalta su comodidad. "Muchos días estoy 14 horas sentado ahí y no es el mismo entorno el de antes al de ahora. Con este vehículo se me hace más ameno el tiempo de trabajo y ofreces un servicio en un coche en condiciones".

No obstante, Jesús destaca su desencanto porque pensaba que le saldrían más viajes. "En ocho meses solo he hecho uno a Calatayud", dice. Además, habla de un arma de doble filo en la compra del Tesla. "Si haces kilómetros puede llegar a rentabilizarse con el ahorro de combustible, en averías, etc. Es un buen coche, pero arriesgando. A mi coche le quedan tres años de garantía y si se me avería la batería después está por encima de los 20.000 euros en estos momentos", señala.

Por otro lado, este taxista resalta que en Zaragoza han dado "un pequeño empujón" para la sostenbilidad. "Y se está viendo en los taxis. La lástima es que en España no haya ayudas como en otros sitios; el eléctrico se está implantando en todo el mundo y aquí vamos a remolque".

Ayudas del Consistorio a la movilidad sostenible

Tanto Juan Carlos como Jesús se han acogido a las ayudas que el Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido en 2018 y 2019 a los profesionales del sector que han apostado por comprar un coche eléctrico (en concreto, 10.000 euros para 15 coches cada año con el añadido de que se deducen el IVA). En la actualidad, hay 35 taxis eléctricos (la mayoría Nissan Leaf), según datos de la Asociación Provincial de Auto Taxi de Zaragoza. Su vicepresidente, Miguel Ángel Perdiguero, avanza que este año, lo más seguro, vuelvan a concederse subvenciones por parte del Consistorio. Zaragoza lidera el cambio 'verde' en España en proporción del número de habitantes con el de taxis sostenibles (eléctricos e híbridos). "Es líder por goleada", afirma Perdiguero, que subraya que el principal problema del eléctrico es la autonomía. "Si te crees lo del coche eléctrico, las administraciones tienen que apostar en cada ciudad por una red importante de puntos de recarga rápida, de 20 minutos. Además de una rebaja en el precio del coche", asegura.

También Juan Carlos se refiere a que fallan los puntos de recarga rápida en autopistas y autovías y afirma que en España hace falta más ayuda y promoción a la compra del eléctrico. "No voy a potenciar el Tesla. Quiero que todo el mundo se compre un vehículo eléctrico. El híbrido es un coche contaminante con tubo de escape", dice. Él espera que su nuevo Tesla Model 3 le dure más de 500.000 kilómetros y, por lo menos, entre 10 y 12 años de vida.