"Si no estás conmigo, no vas a estar con nadie", dijo el joven de Miralbueno a su pareja antes de intentar degollarla

La joven a la que su novio intentó degollar el pasado lunes en el barrio de Miralbueno de Zaragoza se recupera poco a poco de las graves lesiones sufridas –no solo en el cuello, sino también en la espalda y el pecho– y podría recibir el alta médica en breve. Sin embargo, será mucho más el tiempo que precise la víctima, de 23 años, para recuperarse de una experiencia traumática que a punto estuvo de costarle la vida. Porque fuentes sanitarias indican que el filo del cúter con el que le atacó Fabio C., de 34 años, le pasó a apenas un milímetro de una gran arteria.

NOTICIAS RELACIONADAS Prisión sin fianza para el joven que intentó degollar a su pareja en Miralbueno

"Si no estás conmigo, no vas a estar con nadie". Esas fueron las últimas palabras que escuchó la chica por boca de su pareja antes de ver cómo, de forma sorpresiva, sacaba el arma blanca e intentaba matarla. Así lo ha revelado su propio hermano Víctor, con quien este jueves contactó HERALDO para saber del estado de la víctima. Como el resto de la familia, el joven no ha querido separarse estos días de su "hermanita". "Sigo todavía en estado de shock y sin poder creerlo, es todo tan surrealista...", confiesa a través de unas líneas que ha difundido a través de una red social para dar las gracias a los "héroes" de Miralbueno.

"No existen palabras suficientes en el diccionario para poder dar las gracias a todos los que intervinieron. Si no hubiera sido por todos vosotros, mi hermana ahora no estaría aquí. Fuisteis la pieza clave para que nuestra familia no esté hoy de luto", indica.

El joven recuerda que el intento de homicidio se produjo por el mero hecho de que su hermana le había dicho a este "desalmado" que no quería seguir con él. Víctor no entiende cómo una persona con la que se había sentado tantas veces a la mesa y con quien comparte incluso fecha de cumpleaños ha podido hacerles tanto daño. "No existe motivo alguno para arrebatar una vida", asegura. "Para que todas lo sepáis –continúa, dirigiéndose a las mujeres–, por un energúmeno que exista como este vamos a estar miles de chicos más que no permitiremos jamás que sufráis".

El hermano de la joven reconoce que temieron lo peor: "Sentías que te apagabas, pero tu fuerza por sobrevivir fue más fuerte. Sabías que no era tu momento", dice en un emotivo escrito en el que agradece a todo el personal sanitario y a los cuerpos de seguridad tanto su profesionalidad como el enorme cariño que les han brindado.