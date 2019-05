La emotiva carta que el hermano de la víctima dirige a los "héroes" de Miralbueno

Buenas a todos, me gustaría que las personas que dediquen unos minutillos a leer esto lo pudieran compartir. La verdad es que no se muy bien cómo empezar, sigo todavía en estado de shock y sin poder creerlo. Es todo tan surrealista... Los que me conocéis sabéis que no subo mucho contenido a las redes sociales, pero creo que esta ocasión lo merece.

NOTICIAS RELACIONADAS Prisión sin fianza para el joven que intentó degollar a su pareja en Miralbueno

El día 6 de mayo un desalmado, llamémosle así por ser políticamente correctos, quiso arrebatarle la vida a mi hermanita pequeña intentando degollarla (suena muy fuerte, pero es la realidad) simplemente por el hecho de que fueron pareja y mi hermana ya no quería estar con él. Y sus motivos, palabras textuales antes de que sucediera tan macabro acontecimiento, fueron: "Si no estás conmigo no vas a estar con nadie".

Este individuo ha estado comiendo en mi mesa, su cumpleaños es el mismo día que el mío y lo he tenido que celebrar junto a él, obviamente no por gusto, si no por contentar a mi hermana y no hacerle decidir entre uno u otro. Por desgracia mis sobrinas de 6 y 8 añitos lo han llegado a querer de una forma increíble, y ahora, ¿qué les tenemos que explicar?

"Os necesitamos lo mismo que el pez necesita el agua para vivir. Sin vosotras no somos nada"

Y llegó a conseguir lo más grande que un hombre puede lograr en esta vida: el verdadero amor de una mujer. Vosotras sois lo mejor que un hombre puede tener a su lado en este duro y largo trayecto que realizamos hasta que se apaga nuestro alma, vosotras sois las que traéis a este mundo lo más grande que ha conocido hasta el día de hoy el ser humano, a partir de vosotras surge la vida. Vosotras... abuelas, madres, novias, hijas... qué haríamos sin vosotras, os necesitamos lo mismo que el pez necesita el agua para vivir. Sin vosotras no somos nada.

Simplemente me gustaría decir que nadie es quién, ni existe motivo alguno, para arrebatar una vida. Para que todas lo sepáis, que por un energúmeno que exista como estos, vamos a existir miles de chicos más que somos buenas personas, que os trataremos como verdaderamente os merecéis y que no permitiremos jamás que sufráis de ninguna manera.

Hermanita, hoy te ha tocado a ti, sentías que te apagabas, pero tu fuerza por sobrevivir fue más fuerte, sabías que no era tu momento porque nos quedan muchos momentos juntos por vivir. Porque todos te necesitamos aquí, porque en momentos tan duros te das cuenta más que nunca de cuanta gente buena tienes alrededor simplemente por ser como eres. Porque solo tienes que ver la cantidad de gente que ha venido a verte y se ha preocupado por ti. Porque Wendy, Ringo, Kira, Luna y Chiki (nuestra familia perruna) te quieren ver prontito en casa. Porque siempre vamos a estar junto a ti en cualquier circunstancia. Raquel, porque todos te queremos.

Por otro lado, sinceramente no existen palabras suficientes en el diccionario para poder agradecer a todos los que intervinieron en la agresión, ellos sabían que estaban haciendo el bien interviniendo, lo único que puedo decir es que si no hubiera sido por todos vosotros, mi hermana ahora mismo no estaría aquí y no lo hubiera contado y eso no hay forma alguna de agradecerlo. Lo lograsteis, salvasteis una vida que no tenia porque terminar en ese momento.

NOTICIAS RELACIONADAS Varios vecinos desarmaron al joven que intentó degollar a su pareja

Vosotros igual pensáis que la palabra héroe os viene grande, simplemente por humildad y porque considerábais que había que hacer lo que hicisteis y punto. Creedlo, principalmente para nuestra familia, y para el resto del mundo que debe tomar ejemplo de vosotros, sois nuestros héroes. Ojalá llegue a vosotros este mensaje y podáis contactar con nosotros ya que fuisteis la pieza clave para que nuestra familia hoy no esté de luto.

También quería destacar una cosa que he estado pensando mucho estos días, que es la profesionalidad que deben tener los médicos en estas circunstancias sabiendo lo que ha hecho este chico, y aun así su trabajo es atenderle y salvar su vida.

Sinceramente, no voy a mentir, no me alegro de que haya sobrevivido, ya que personas así no deberían existir y no aportan nada bueno a nuestra sociedad, pero es para destacar lo profesionales que sois, es vuestro trabajo y lo hacéis lo mejor posible.

NOTICIAS RELACIONADAS Civismo frente al machismo

Agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que actuaron, al igual que a los médicos que trataron a mi pequeña hermanita (principalmente a María Garza, eternamente agradecido) y consiguieron salvarla.

Debo pedir disculpas al personal del Miguel Servet ya que en esos momentos mis formas de actuar con ellos no fueron adecuadas. Estaba muy nervioso y me equivoqué. Si algo he aprendido en todos estos años es que rectificar es de sabios y que cuando alguien hace algo mal hay que reconocerlo y pedir perdón.

Y con esto termino. Muchas gracias a todos por el apoyo incondicional que nos habéis mostrado, es un gesto que nunca olvidaremos. Algunos me decían, perdona que te moleste era para saber como esta tu hermana... Amigos, vosotros nunca molestáis y muchísimo menos si es para darnos vuestro apoyo. Gracias a todos vosotros la recuperación de mi hermana se hace mucho mas fácil. Y una cosa tener clara y no lo dudéis, vamos a salir adelante más fuertes que nunca. Gracias de todo corazón.

NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO