Piau-Engaly, la estación del Pirineo francés más cerca de Aragón que abre este puente: precios y cómo llegar

Piau-Engaly es una estación de esquí situada en el corazón de los Pirineos, en el departamento de Hautes-Pyrénées, en Francia. Está muy cerca de la frontera, a 15 kilómetros por el túnel de Bielsa en Huesca, en la comarca de Sobrarbe. Este hecho ha generado la curiosa situación de que en el puente de diciembre, la única comarca del Pirineo aragonés que no tiene estaciones de esquí es la que tiene más cerca las pistas porque las aragonesas no han podido acoger a los esquiadores, una situación que no se vivía desde hace 17 años.

La estación de esquí francesa es una de las pocas que han abierto en el Pirineo francés y lo ha hecho con 10 kilómetros de pistas esquiables de los 60 que tiene su dominio nival. El espesor de la capa de nieve es estos días de 15 centímetros.

La apertura del túnel de Bielsa las 24 horas del día desde el pasado día 2 de diciembre ha favorecido la llegada de esquiadores españoles a la estación, la mayoría estos primeros días del puente, ya que no es festivo en Francia.

Piau-Engaly estará abierta todo el puente hasta el próximo domingo día 10 y cerrará entre semana para valorar si vuelve a abrir el próximo viernes de continuo hasta después de Semana Santa.

Cómo es la estación de esquí de Piau-Engaly

La estación de Piau-Engaly es la más alta de los Pirineos franceses. Tiene 40 pistas con un total de 65 kilómetros balizados y 9 remontes. Se trata de una estación de nivel medio muy familiar. Tiene un desnivel de más de 1000 metros y poca masificación. Sus pistas son amplias, abiertas y en algunos casos exigentes. Además, cuenta con zonas arboladas por las que discurren las pistas de la parte baja.

Pistas verdes: 5

Pistas azules: 19

Pistas rojas: 11

Pistas negras: 7

Plano de las pistas de Piau - Engaly Piau Engaly

Se trata de una estación orientada al norte con baja temperatura, lo que le permite fabricar nieve artificial. Suele tener abundantes precipitaciones, lo que le asegura normalmente buenos espesores.

Cuánto cuesta el forfait en Paiu- Engaly

Según indica la web de la estación, el precio del forfait de un día para esquiar en Piau-Engaly es de 41,5 euros sin seguro. La asistencia sanitaria supone 3,5 euros más. Además, en la web de la estación se pueden encontrar ofertas para menores, paquetes y descuentos.

Cómo llegar a Piau-Engaly

Desde Huesca se llega a la estación en 2 horas y media. Para ello hay que tomar la A-23 hacia Francia y, después, la N-260 desde Sabiñánigo a Ainsa. Desde allí por la A-168 se recorren 45 kilómetros hasta el túnel de Bielsa atravesando Escalona, Lafortunada, Salinas, Bielsa y Parzán para cruzar el túnel hasta el lado francés. Una vez en Francia por la D173 se llega a Le Plan en 10 minutos. Tras otros 12 minutos por la D118 se llega Piau-Engaly.

Las estaciones de esquí de fondo de Bielsa

Bielsa cuenta además con dos estaciones de esquí, una de fondo en Pineta y una de montaña, Skimo Ruego. Esta es una iniciativa municipal en la sierra de Ruego, que desde el pasado invierno permite a los esquiadores de montaña o a los practicantes de raquetas de nieve subir hasta 2.600 metros de altitud con un trineo tirado por una máquina 'ratrack'.