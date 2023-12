Una ruta con raquetas de nieve por el Pirineo aragonés ideal para hacer en familia este puente de diciembre

El Pirineo es un destino de obligada visita que siempre sorprende. Sus hermosos paisajes cuya belleza es indescriptible, comienzan a teñirse de blanco por estas fechas. Esquiar siempre es una buena opción, aunque por el momento habrá que esperar a las previsiones meteorológicas, pero si queremos disfrutar de la nieve en familia o con amigos, podemos hacer rutas con raquetas para contemplar los preciosos mantos blancos que cubren algunos de los valles más famosos de Aragón. Si quieres hacer una ruta familiar sin dificultad técnica y bien señalizada estos días, no te pierdas esta bonita zona pirenaica.

Son muchas las excursiones que podemos hacer en el Pirineo, que nos descubren hermosos paisajes: desde las más altas cumbres y espectaculares barrancos hasta los bosques más frondosos y coloridos y preciosas cascadas y saltos de agua, todo un tesoro de Aragón.

Paseo en familia con raquetas de nieve por el valle de Rioseta

Rioseta da nombre a una preciosa zona del Valle del Aragón, en el Pirineo. Un antiguo cuartel militar abandonado entre Canfranc y Candanchú, junto a la carretera, es el inicio de esta excursión. que nos adentrará en el circo glaciar de Rioseta, del que ya no queda nada, pero que esculpió paredes y montañas y nos regala un espectáculo de la naturaleza digno de ver, recorrer y fotografiar.

Es un lugar muy recomendable para pasear en raquetas de nieve, ya que no tiene apenas dificultad, lo que lo convierte en un plan ideal para hacer en familia y principiantes que se inician en los paseos invernales. Es una zona que acumula mucha nieve y que no tiene grandes pendientes, así que los niños no tendrán problema en realizarla y disfrutarán seguro.

El circo glaciar de Rioseta es una preciosa zona del Valle del Aragón, en el Pirineo aragonés Javitouh (Getty Images), via Canva.com

Esta ruta circular tiene punto de inicio y final en Candanchú, un precioso pueblo de Huesca. Una vez comenzamos, subimos por las instalaciones de la estación de esquí de Candanchú para luego alcanzar el prado donde se alza el bonito hito del Monte Tobazo.

Nuestro recorrido continúa hacia el llano deprimido de Tortiellas Bajo, donde se ubican las instalaciones y telesillas de la estación invernal de La Tuca, y enlazamos con la senda que desciende por el circo de Rioseta hasta la instalaciones militares situadas junto a la carretera N-330a. Para terminar nuestra ruta, regresamos a Candanchú por el trazado del Camino de Santiago.

Cómo llegar al inicio de la ruta con raquetas del valle de Rioseta, en el Pirineo

Para llegar desde Huesca a Candanchú, el inicio de nuestra excursión por el valle de Rioseta, hay que tomar la A-23 y la N-330 en un trayecto de una hora y 16 minutos en coche aproximadamente. Por otro lado, desde Zaragoza son dos horas en coche por la A-23.

