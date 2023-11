Cuándo abren las estaciones de esquí en Aragón esta temporada

Aragón cuenta con un total de 380 kilómetros esquiables repartidos en seis estaciones de esquí alpino, cuya alta demanda las coloca en lo más alto del ranking español: cuatro en el Pirineo (Candanchú, Astún, Formigal-Panticosa y Cerler) y dos en Teruel (Javalambre y Valdelinares). Aunque su apertura todavía está en el aire debido a las condiciones meteorológicas, las estaciones de esquí aragonesas ultiman los preparativos para recibir a los amantes de este deporte, que, no obstante, pueden practicarlo desde este fin de semana en la estación de esquí nórdico de Llanos del Hospital, en el valle de Benasque, que abrirá sus pistas el viernes 1 de diciembre.

A pesar de las nevadas que han dejado las borrascas Ciarán y Domingos en octubre y noviembre en las zonas montañosas de España. Las precipitaciones no han sido suficientes para adelantar la temporada de esquí, como ha pasado en años anteriores. Las condiciones meteorológicas no han permitido la acumulación de nieve en las pistas de las estaciones de Aragón, por lo que no puede confirmarse con exactitud su apertura. Esperan poder inaugurar como cada año para el puente de la Constitución. Pero hace falta que las borrascas que se prevén para esta semana amplíen el manto blanco y mejoren el estado de las pistas que, a estas alturas, no tienen condiciones para abrir el primer fin de semana de diciembre. Por el momento, en el Pirineo francés y catalán, algunos espacios que ya han abierto para la práctica de este deporte desde el 24 y 25 de noviembre.

Apertura de las estaciones de esquí de Astún y Candanchú

Astún es la estación más 'joven', ya que se inauguró en 1975. En la actualidad, comparte 100 kilómetros de dominio conjunto con la estación de Candanchú. Se trata de una de las estaciones clásicas de Huesca que es referencia en la modalidad de snowboard; dispone de snowpark para los surferos de la nieve.

En contraposición con Astún, la de Candanchú es la más antigua de España y también se sitúa en las montañas de los Pirineos. Está considerada uno de los lugares más bonitos para esquiar. En sus cerca de 50 kilómetros esquiables y 7,5 de esquí de fondo incluye 51 pistas de diferentes niveles: 10 verdes, 12 azules, 16 rojas, 13 negras y cuatro itinerarios fuera de pista.

Aunque no está confirmada su apertura oficial, tal y como se puede comprobar en la página web de la estación de esquí de Candanchú, ya se puede reservar alojamiento desde este viernes 1 de diciembre en ambas estaciones. El pasado año, las estaciones de esquí de Astún-Candanchú abrieron sus pistas el 3 de diciembre, pero cada año es la meteorología la que decide.

Apertura de la estaciones de esquí de Aramón Formigal y Panticosa

Conforma el mayor dominio esquiable de España. Las separan 12 kilómetros, pero Formigal y Panticosa funcionan como un ente unido en el Valle de Tena. A los 137 kilómetros esquiables de la primera se suman los 39 de la segunda. En total, tienen nada más y nada menos que 146 pistas: 12 verdes, 35 azules, 43 negras, 51 rojas y cinco itinerarios.

Al igual que sucede con las anteriores, su apertura oficial no está confirmada. En su página web deja reservar a partir del 1 de diciembre. La pasada temporada, Formigal abrió sus pistas el 3 de diciembre, mientras que en Panticosa hubo que esperar algo más: hasta el 26, en plena Navidad.

Apertura de la estación de esquí de Aramón Cerler

Se ubica en Cerler, en el municipio de Benasque. Es la estación con las pistas de esquí más altas del Pirineo y, por ende, con algunas de las bajadas más vertiginosas de España. Los 80 kilómetros esquiables de Cerler se distribuyen en nueve pistas verdes, 18 azules, 25 rojas y 15 negras.

Estaba prevista su apertura de pistas este mismo viernes 1 de diciembre, aunque la falta de nieve podría retrasar su apertura al puente. Se puede reservar en su página web, pero no ha confirmado cuando se podrá esquiar. En 2022, la temporada de esquí en esta estación no comenzó hasta el puente de la Constitución, el 6 de diciembre.

Apertura de la estaciones de esquí de Javalambre y Valdelinares

Un poco más al sur de la provincia de Teruel se halla Javalambre, entre el sector Sabina y el sector Lapiaz. Un total de 17 pistas –cinco verdes, nueve azules, una roja, una zona ‘freesyle’ y un espacio funny track- componen sus 15 kilómetros esquiables. El entretenimiento está servido con 166 cañones de nieve artificial.

Mientras que la de Valdelinares, en uno de los pueblos más altos de España, cuenta con una zona de snowpark y otra de Funny Track que aseguran la diversión de los visitantes, así como con un dominio esquiable de 17 kilómetros divididos en 16 pistas: seis verdes, cuatro rojas y cuatro azules. También cuenta con 189 cañones de nieve artificial.

El caso de estas estaciones es similar al de las de los Pirineos, ya que, aunque su apertura depende de las condiciones meteorológicas, en principio iniciarán su actividad esta temporada el viernes 1 de diciembre, pero todo dependerá de las condiciones de las pistas, y por el momento avanzan falta de nieve. En su página web ya se puede reservar. En la temporada pasada, la apertura de las pistas de esquí de Valdelinares y Javalambre se hizo esperar, puesto que no fue realidad hasta el 19 y 21 de enero, respectivamente.