El Ayuntamiento de Jaca rechaza la unión de estaciones por Canal Roya y propone estudiar alternativas "con mayor consenso"

El Ayuntamiento de Jaca se ha mostrado en contra del proyecto de unión de estaciones de Astún y Formigal por Canal Roya y propone buscar alternativas con mayor consenso. Así se desprende de la propuesta presentada por CHA y Más Jaca-Podemos-Equo, a la que el PSOE añadió una enmienda que fue aceptada por los grupos proponentes. Este tema se ha debatido en el último pleno ordinario de esta legislatura, celebrado este miércoles por la tarde y ha salido adelante con los votos a favor de CHA, Más Jaca-Podemos Equo y PSOE (el equipo de gobierno) y por el PAR, y con la abstención de PP, Ciudadanos y Vox.

De esta manera, y según la propuesta aprobada, se acuerda que no se traslade a los medios de comunicación ni a instancias superiores que el consistorio jaqués está a favor de la unión de estaciones por Canal Roya hasta que se plantee el pertinente debate político municipal; que se inicie un proceso de participación ciudadana que "garantice la información" y sirva para determinar la posición de la ciudadanía "sobre un tema esencial como es la unión de estaciones". Y, por último, que se tomen en consideración los argumentos científicos, medioambientales, paisajísticos y económicos de todo tipo que aconsejan la adaptación del turismo con alternativas sostenibles y "desaconseja desde diversas perspectivas la realización de este proyecto, y en consecuencia no sea apoyado por este ayuntamiento, estudiando otra alternativa con mayor consenso".

CHA y Más Jaca-Podemos-Equo exponen en su propuesta que "no debe entenderse este planteamiento como contrario al apoyo al sector turístico de naturaleza, sino todo lo contrario". Más allá de supuestos planes de actuación urgente en este campo, "debemos promover objetivos a largo plazo que pasan necesariamente por esta protección del medio natural". Tampoco quieren renunciar a la posibilidad de gestionar fondos públicos de cualquier procedencia y denominación, "aunque preferimos hacerlo desde el debate público, inexistente en este caso, y con un planteamiento solidario dentro del territorio y de los distintos sectores, que tampoco se ha contemplado".

Pleno del Ayuntamiento de Jaca H. A.

Javier Acín, portavoz de CHA ha explicado que "siempre hemos luchado con la palabra, con determinación", y en esta cuestión "los argumentos sobran". Aunque este grupo y Más Jaca-Podemos-Equo forman parte del equipo de gobierno, reconocía que en este tema nunca han estado de acuerdo. E insistía en la necesidad "de atender a razones", recordando que "estamos a favor del turismo de nieve, pero queremos paralizar este proyecto".

Matilde Campo de Ciudadanos les ha reprochado que hasta ahora, estos dos grupos, no han realizado propuestas en comisiones "y formáis parte del equipo de gobierno". Añadía que este tema ha generado "ambigüedad y contradicciones por falta de transparencia". Vox, de mano de su portavoz, Marta Moreno, ha pedido "cautela" a la hora de ejecutar un proyecto de estas características, y se preguntaba si realmente es sostenible como se dice desde algunas instancias. "Es evidente que hay un movimiento social que hay que escuchar" y se mostraba de acuerdo con mantener un debate político.

Carlos Reyes, de Más Jaca-Podemos-Equo ha subrayado que el proyecto de unión de estaciones "supone un negacionismo climático", y ha recordado que Jaca es la sede del Observatorio del Cambio Climático "que emite informes cada vez más claros sobre el impacto del cambio climático en el Pirineo". Por su parte Fran Aísa, del PAR, ha puesto sobre la mesa que en otras ocasiones "hemos preguntado por cual es el modelo de territorio que queremos", y ha reconocido que a su partido le hubiera gustado que los 17 concejales hubieran tenido una postura unánime sobre el proyecto y sobre el desarrollo del territorio. "En pandemia y cuando Candanchú anunció que no iba a abrir, nos temblaron las piernas", por lo que "apoyamos al sector de la nieve, pero el proyecto así no".

Carlos Serrano del Partido Popular ha comenzado su intervención diciendo que ha habido 4 años para hablar de Canal Roya, "pero entiendo que estamos en campaña" y que CHA y Podemos "tengan que marcar distancias con el PSOE para recuperar votos". Ha posicionado a su partido a favor del sector de la nieve y de la unión de estaciones y ha recordado que en 2015 se firmó el PIGA de la unión, "que luego ha estado en un cajón ocho años". Por lo tanto, "no tendríamos ahora este debate si se hubiera desarrollado el PIGA de 2015". Ha hablado del pleno extraordinario celebrado la semana pasada en la DPH "solicitado por el PP", para aclarar la unión Astún y Formigal "porque había dudas de que se pudieran cumplir los plazos". También ha puesto en valor la unión entre Astún y Candanchú, "una prioridad para nosotros", al igual que el proyecto del ancho de vía "porque supondrá menos vehículos y descarbonización". Y ha hecho un alegato a CHA y Podemos: que presenten propuestas alternativas para el desarrollo de nuestros valles".

La última en intervenir ha sido la portavoz del PSOE, Olvido Moratinos. Ha propuesto hacer un ejercicio de memoria "y nos fuéramos a marzo del 2020 o a toda la temporada invernal del 2021, los años de pandemia, con importantes restricciones y con las estaciones de esquí cerradas a excepción de Astún". Ha recordado que la economía sufrió "muchísimo" ya que faltaba el motor económico del territorio. "¿Y nos acordamos de la incertidumbre que se tuvo en el valle en el otoño del 2021 ante la posibilidad de que Candanchú no abriera sus puertas esa temporada?", se ha preguntado. "Muchas vecinas y vecinos de nuestro territorio nos manifestábamos para tratar de impedir que eso sucediera porque iba a abocar a la pérdida de un número importante de puestos de trabajo directos e indirectos y por lo tanto iba a faltar el sustento económico de muchas familias".

"Los socialistas hemos apostado siempre y lo vamos a seguir haciendo, por unas uniones de estaciones sostenibles social y medioambientalmente, priorizando la unión Candanchú-Astun". Ha continuado exponiendo que "como dicen los puntos de acuerdo de la propuesta, este Ayuntamiento no se puede pronunciar respecto a este proyecto concreto de unión de estaciones por Canal Roya porque no ha habido el necesario debate municipal, ni información suficiente, pero no solamente de cara a los ciudadanos si no a nosotros mismos que no conocemos al 100% cómo se va a desarrollar". Por lo que considera importante contar con toda la información y que se pueda abrir un proceso de participación y debate ciudadano, contando con todos los informes necesarios. Y ha concluido señalando que los socialistas "seguimos considerando prioritarias las uniones de estaciones para nuestro territorio, definamos bien y con acuerdos el cómo".