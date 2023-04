Lambán, sobre la unión de estaciones: "Es momento de clarificar dudas y no de echar leña al fuego"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que la comisión de seguimiento de la unión de estaciones que se celebrará este miércoles, encabezada por Arturo Aliaga, tiene que servir para "clarificar dudas" y ha eludido responder si el proyecto está en riesgo.

"Lo que en este momento se requiere es clarificar el proyecto en todos sus términos, y explicarlo bien. Ahora no toca echar leña al fuego y he decidido no avivar polémicas", insistía.

De la misma forma, confiaba en que "la reunión disipe dudas y que permita avanzar". Sobre las voces que piden que la comisión de mañana sirva para dar carpetazo al proyecto, Lambán se ha limitado a decir que "cada uno es libre" y que respeta todos los puntos de vista.

Dentro de ese grupo incluye las declaraciones realizadas por Aliaga sobre que el proyecto no se hará con el rechazo del territorio.

También ha recordado que "es un proyecto que la DGA valoró muy positivamente" y que el propio vicepresidente es el promotor principal por estar dentro de las competencias de Turismo.

A su vez puntualizaba que la petición de la reunión fue formulada por la DPH, que es la que tiene que llevar a cabo la obra.