Arturo Aliaga afirma que no se hará la unión de estaciones "si el territorio no lo quiere"

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha avanzado este lunes en una visita a Huesca la convocatoria "inmediata" de la comisión de seguimiento de la unión de estaciones, tras la petición realizada por la Diputación. El también consejero de Industria se ha referido a la contestación social surgida para decir que, aunque la telecabina Astún-Formigal por Canal Roya ha sido históricamente reivindicada por empresarios y ayuntamientos del Pirineo, no se hará un proyecto "si el territorio no lo quiere".

La Diputación de Huesca, promotor de la obra, acordó el pasado viernes por unanimidad, con el respaldo de PSOE, PP y PAR, solicitar al Gobierno de Aragón la "inmediata convocatoria" de la comisión de seguimiento establecida en el convenio firmado por las dos partes y las empresas de las estaciones, para que los técnicos valoren si se puede llegar a los plazos marcados por Europa, y los servicios jurídicos analicen los efectos de la judicialización del proyecto.

"Vamos a reunir inmediatamente la comisión de seguimiento", ha anticipado Aliaga, a quien hoy el presidente aragonés, Javier Lambán, le ha dejado la iniciativa de hacer este anuncio, "porque este asunto fundamentalmente lo ha liderado dentro del gobierno el vicepresidente".

A renglón seguido Aliaga ha recordado que la Comunidad Autónoma lo que hizo fue recoger la "reivindicación histórica" del Alto Aragón de conectar los dominios esquiables de los valles del Aragón y Tena aprovechando la oportunidad brindada por los fondos europeos. Era, ha añadido, el momento de conseguir financiación para "llevar a cabo esas inversiones y hacer un destino europeo de referencia".

Aliaga se ha referido a que "ahora ha aparecido una contestación social" a esa unión (el pasado sábado se celebró una manifgestación en Jaca), pese a que no plantea más kilómetros esquiables, "simplemente uníamos tres islas, Astún, Candanchú y Formigal", y a contar con el respaldo de "las comarcas, la Cámara de Comercio, los empresarios, los municipios...", que habían mostrado "que estaban de acuerdo en tirar con el proyecto adelante". Se ha trabajado con la idea de que era una iniciativa "reivindicada, querida, anhelada,,, y tenemos documentos que comprometen el apoyo", ha añadido.

Sin embargo, ha explicado el vicepresidente, "si la Diputación nos pide una reunión vamos a sentarnos y vamos a ver sobre la mesa todo el proyecto y a partir de ahí habrá que tomar las decisiones que correspondan. Lo que está claro, y yo lo he dicho siempre en todos, es que no vamos a hacer un proyecto en contra de la opinión y si el territorio no lo quiere", ha declarado.

"Hay que hablar, sentarse, reflexionar, analizar...", también valorar la oposición surgida en las últimas semana, ha afirmado Aliaga, quien no obstante sigue apostando por la unión de estaciones. "Creo que el Gobierno de Aragón ha demostrado recoger ese sentimiento que había de que hay que hacer el gran proyecto aragonés de la nieve para no perder la competitividad con otros destinos que sí que están realizando inversiones incluso en ampliaciones de pistas".

La Diputación de Huesca también ha pedido una reunión con el Ministerio de Industria, después de saber que la Comisión Europea le ha requerido información respecto al proyecto de la unión de estaciones, subvencionado con 26 millones de euros en el reparto de los fondos Next Generation. Una solicitud que viene motivada por las quejas de organizaciones ecologistas y algunos partidos políticos y que la Administración central trasladará al Gobierno de Aragón para conocer los detalles de la conexión entre Astún y Formigal a través de una telecabina que atraviese Canal Roya.