Azcón, sobre la unión de estaciones: "No apoyar Canal Roya sería tirar a la basura 26 millones de euros"

El presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha vuelto a mostrar su respaldo al proyecto de la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal-Panticosa por Canal Roya ya que "no apoyarlo supondría directamente tirar 26 millones de euros de fondos europeos a la basura", aunque también ha reconocido que "si no hay una declaración de impacto ambiental positiva de los técnicos del Gobierno de Aragón, no se hará". No obstante, también teme que no se puedan llegar a ejecutar tras las dudas mostradas por los técnicos de la Diputación Provincial de Huesca, encargada de su construcción, y ha exigido que si eso ocurre "Lambán tendrá que asumir responsabilidades".

El sector de la nieve ha sido uno de los temas que ha centrado este lunes el acto de presentación de la lista del PP a las Cortes de Aragón por la provincia de Huesca celebrado en el paseo de la Muralla de la capital oscense. Una candidatura que encabeza Ana Alós, a la que Azcón ha definido como "una de las políticas más importantes de la historia de Aragón" y que ha garantizado que será "parte fundamental" de su equipo de gobierno si gana las elecciones del próximo 28 de mayo.

Junto a Alós también han estado presentes Gerardo Oliván (nº 2), Isaac Claver (3), Blanca Puyuelo (4), José María Giménez (5), Carmen Susín (6), Antonio Romero (7), José Pedro Sierra (8), José Antonio Lagüens (10), Pilar Gayán (11), Fernando Torres (12), Carlos Sampériz (13) e Ignacio Gramún (14). Además, les ha acompañado la candidata del PP a la alcaldía de Huesca, Lorena Orduna.

Azcón ha insistido en su mensaje de que las listas del PP "no tienen cuotas ni familias" sino que sus miembros están en ella "por méritos propios". Y confía en todos ellos para lograr un "cambio tranquilo" en el Gobierno de la Comunidad apelando al voto de "centro moderado". Frente a ello, cree que el líder del PSOE "solo aspira a ser el jefe del camarote de los hermanos de Lambán porque solo puede apoyarse en un pentapartito que no apoya proyectos como el del sector de la nieve".

A este respecto, ha acusado al Gobierno de Aragón de haber impulsado la unión de estaciones "aprisa y corriendo después de no haber hecho nada en ocho años". A su juicio, "el proyecto de la nieve ha generado división social porque no se ha tenido el diálogo y el mimo necesario para explicarlo". Con todo, Azcón ha advertido de que "si Lambán es presidente a partir del 28 de mayo, que los oscenses se olviden de la unión de estaciones porque ni uno solo de los partidos que le tiene que apoyar, respalda en proyecto", en referencia a CHA, Podemos, IU y Aragón Existe. Palabras que han tenido contestación de una viandante opositora a la unión de estaciones, que ha denunciado que se usen fondos europeos para "cargarse un valle".

Por otra parte, el presidente regional del PP ha vuelto a retar a Lambán a un cara a cara en la televisión pública "y si no es así, no puede ser que ese acto de cobardía se premie en las urnas el 28 de mayo", ha manifestado.