Europa pide explicaciones a España sobre la unión de estaciones

La Comisión Europea ya se ha dirigido al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para requerirle información respecto al proyecto de la unión de estaciones, subvencionado con 26 millones de euros en el reparto de los fondos Next Generation. Una solicitud que viene motivada por las quejas de organizaciones ecologistas y algunos partidos políticos y que la Administración central trasladará al Gobierno de Aragón para conocer los detalles de la conexión entre Astún y Formigal a través de una telecabina que atraviese Canal Roya.

La petición de información por parte de Europa ha sido uno de los asuntos abordados en el pleno extraordinario y monográfico celebrado este viernes por la Diputación de Huesca para debatir sobre el proyecto. La sesión la forzó el PP, a raíz de los informes de los técnicos de la DPH, que consideran casi imposible cumplir los plazos marcados por los fondos Next Generation, con el consiguiente riesgo de perder los 26 millones de subvención.

PSOE, PP y PAR, los tres grupos con representación, han aprobado una propuesta de resolución que insiste en que es muy difícil que antes del 31 de diciembre del 2024 esté ejecutado el 50% de la obra, ya que previamente debe aprobarse el Plan de Interés General (PIGA), la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y licitarse la redacción de los proyectos y las obras. Uno de los puntos señala que "habiendo tenido conocimiento de que la Comisión Europea se ha dirigido al Ministerio para requerir información y documentación al Gobierno de Aragón", solicitan a Industria una reunión para que les informe de esto y "otras dudas" en cuanto la gestión de los fondos.

Ninguna actuación sin aval técnico

La Diputación ha decidido por unanimidad que no realizará ninguna actuación que no esté avalada por sus técnicos, que han recomendado solicitar una prórroga y solo iniciar la licitación de los proyectos técnicos cuando estén aprobados todos los trámites previos.

También insta al Gobierno de Aragón a la "inmediata convocatoria" de la comisión de seguimiento establecida en el convenio firmado por las dos partes y las empresas de las estaciones. Se plantea una reunión de los técnicos para estudiar el cronograma de los trámites administrativos, y otra de los servicios jurídicos ante la segura judicialización de la obra y las denuncias a Europa. En enero ya se presentó una ante el comisario europeo de Presupuesto, y además los principales grupos ecologistas españoles han anunciado que llevarán el proyecto a los tribunales.

Con o sin fondos europeos

Pero los diputados de Huesca no renuncian a la ejecución de la unión de estaciones. Instan también a la DGA a garantizar "la modernización" de los centros invernales, manifiestan su absoluto respaldo al sector de la nieve y defiende la conexión de las pistas como proyecto estratégico para el Alto Aragón, con o sin fondos europeos.

El presidente, Miguel Gracia (PSOE), confía en que el Gobierno de Aragón convoque en breve la comisión de seguimiento. "Y si esas comisiones valoran que es muy complicado llegar a los plazos, una de las propuestas que subyace es que esos fondos no se deberían de perder para Aragón", ha señalado, y que se repartan a otros proyectos que optaron a la convocatoria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. En su opinión, esto sería posible en el seno de la comisión sectorial entre el Ministerio y la DGA, algo que también se quiere aclarar en la reunión con Industria.

"Con fondos o sin fondos hay que avanzar en la unión de estaciones", ha declarado Gracia, quien reconoce que existe una oposición social al proyecto, "pero no la puedo cuantificar, las elecciones nos darán una visión más clara".

El presidente ha reiterado su preocupación por los plazos pero también por otro problema que ha surgido. Según un informe de la consejería de Vertebración del Territorio, la telecabina entre Astún y Formigal, al ser un elemento de transporte por cable, debería gestionarla durante los primeros cinco años la entidad promotora, es decir la Diputación. Sin embargo, el convenio con la DGA establece que al día siguiente entregará la obra a la administración autonómica. "Un fleco que queda por resolver a la vista de ese informe", afirma el presidente.

Por su parte, el portavoz del PP ha manifestado que las dudas expresadas por los funcionarios de la DPH le merecen "toda la credibilidad", y por eso se deben sentar Diputación y Gobierno de Aragón "para aclarar, desde el punto de vista técnico, no político, si es posible llegar a los plazos, que los técnicos de esta casa dicen que es muy difícil". Gerardo Oliván ha descrito tres escenarios futuros posibles: "Que haya un PIGA y una DIA favorables, pero no se llegue al calendario y se tenga que devolver el dinero; que el PIGA y la DIA se aprueben pero el proyecto se judicialice; o que sean desfavorables, y eso no lo sabremos hasta finales del 2023, y corremos el riesgo de perder los fondos".

El portavoz del PAR, Joaquín Serrano, ha destacado la unanimidad. "Hoy era necesario ese gran acuerdo para seguir impulsando el sector de la nieve", y también ha compartido la preocupación por los plazos, que pueden obstaculizar el proyecto.

Apúntate gratis a la newsletter de Huesca y recibe todos los viernes las últimas noticias de la ciudad.