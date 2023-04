Raquel Sánchez: "No podemos construir estaciones de tren sin usuarios y en mitad de la nada"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido la eficiencia en el gasto público, asegurando que no se pueden construir estaciones de tren "sin usuarios y en mitad de la nada".

Durante su participación en el I Foro de Infraestructuras de 'El Economista', Sánchez ha insistido en que lo necesario ahora es "rentabilizar toda la inversión efectuada y poner el énfasis en la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad".

"No quiero que se me malinterprete, no hablo de dejar de invertir en ningún caso, sino de hacerlo con cabeza, de no improvisar desembolsos multimillonarios que condicionen a las generaciones futuras. Hablo de no construir aeropuertos sin aviones, hablo de no planificar unas radiales disparatadas cuyas facturas estamos pagando a día de hoy. No podemos construir estaciones de tren sin usuarios en medio de la nada como hizo el Gobierno anterior", ha añadido.

Según la ministra, la futura ley de movilidad "declarará la imprevisión incompatible con la planificación de la gran obra pública".

En este contexto, Sánchez ha señalado que el único modo de transporte capaz de asegurar la "sostenibilidad, cohesión y progreso" es el ferrocarril, ámbito en que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permitirá actuar sobre más de 800 kilómetros de líneas de cercanías, más de 1.500 kilómetros de red de los corredores Mediterráneo y Atlántico y en casi 1.000 kilómetros de redes transeuropeas no incluidas en estos corredores.

Todas estas actuaciones buscan duplicar la cuota modal de pasajeros y de mercancías hasta situarlas en el horizonte del año 2030 en el 12% y en el 10%, respectivamente.