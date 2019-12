El obispado de Barbastro–Monzón pedirá la ejecución provisional de la sentencia si Lérida recurre

El Obispado de Barbastro – Monzón pedirá la ejecución provisional de la sentencia emitida este miércoles por el Juzgado de Barbastro número 1 en caso de que la parte demandada, el obispado leridano y el Consorcio Museístico, decidieran recurrir el fallo que les obliga inminentemente a devolver los 111 bienes de arte sacro a las 43 parroquias altoaragonesas, sus legítimas propietarias.

Así lo ha recalcado tanto el letrado que defiende los intereses del obispado, Joaquín Guerrero, como el letrado del Gobierno de Aragón, Alberto Gimeno, que ha actuado como coadyuvante en este proceso, en el que también se ha contado con la participación del abogado Jorge Español. Los dos abogados han comparecido este miércoles para interpretar la sentencia y valorarla, eso sí, después de una declaración realizada por monseñor Ángel Pérez que ha defendido su idea de promover la Ruta del Románico, para a través del arte generar dinamismo en estas parroquias.

El obispo Pérez ha recordado que la sentencia llega justo cuando se cumplen cinco años de su nombramiento como pastor de la diócesis (el 9 de diciembre) y también se ha querido dirigir “a todo Aragón” para trasladar “tres sentimientos”: “El primer sentimiento es el de satisfacción por el deber cumplido, sobre todo por haber podido defender a los más débiles, 43 pueblos que tenían retenido su patrimonio. Era el primer desafío al que como pastor con todo mi equipo de gobierno, presbiterio y todo el pueblo tenía que afrontar: devolver esa dignidad”.

En segundo lugar ha agradecido el trabajo de sus colaboradores en patrimonio, jurídico, artístico, museístico y la DGA. Pero también ha tenido palabras de recuerdo hacia sus antecesores, los prelados Alfonso Milián o Juan José Omella “y todos los que colaboraron con ellos, Pedro Escartín, Hipólito Gómez de las Roces, Joaquín Guerrero, Alberto Gimeno, el equipo de comunicación de la diócesis, … Ha sido un trabajo coral. Unos siembran y a otros nos toca recoger”.

Por último, el obispo Pérez ha justificado que cuando decidió interponer esta demanda junto a la diócesis de Lérida sólo perseguía “buscar la verdad. No queríamos ningún tipo de beligerancia, solo que alguien cualificado nos pudiera decir que algo que sentíamos como nuestro era verdad. Nos dieron la razón canónicamente y hoy civilmente también nos la vuelven a dar. Pero esto no nos enorgullece para nada si no que sencillamente seguimos siendo los mismos y que la misma mano tendida que ofrecimos al inicio del litigio lo ofrecemos ahora. Seguimos apostando por esa colaboración, mano tendida para que esa Ruta del Románico sirva para paliar la despoblación de esa España vaciada. La diócesis a pesar de su pobreza, tiene una riqueza impresionante, no sólo en su naturaleza si no en su patrimonio artístico con el románico y sus personas”.

Junto a la idea de la Ruta del Románico, en la que estarían presentes las parroquias pirenaicas también de Lérida, el obispo de Barbastro – Monzón plantea ahora el concepto de “Diócesis Itiner – Arte”. “Es lo que nos gustaría poner en marcha porque estamos con proyectos que se están cociendo y que tendrán un largo recorrido y nos ayudarán a todos, tanto a nuestra diócesis, como las diócesis hermanas, y las instituciones públicas, podamos hacer que nuestro pueblo se sienta verdaderamente dignificado”, ha concluido.