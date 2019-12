Devolución inmediata

Las 43 parroquias de Barbastro-Monzón están hoy más cerca, al fin, de recuperar, gracias a la sentencia del Juzgado n.º 1 de Barbastro, un patrimonio que nunca debería haber salido de Aragón y que, en todo caso, tendría que haber regresado con normalidad hace más de veinte años. La obcecación en el error de autoridades civiles y eclesiásticas en Lérida y Barcelona provocó y ha dilatado el litigio, pero la confianza aragonesa en la vía del Derecho debe rendir fruto.

En 1995, la antigua diócesis de Lérida se dividió en dos, para adaptarse a los límites autonómicos, y se creó así el Obispado de Barbastro-Monzón. Lo lógico en aquel momento, lo que pedían la legalidad, el sentido común y la buena vecindad, hubiera sido que los bienes de las parroquias de la nueva diócesis que estaban depositados en Lérida hubieran sido entregados, amistosamente, a sus propietarias. Pero no fue así. Con excusas y tácticas dilatorias y sembrando confusión, tanto el Obispado de Lérida como las autoridades civiles catalanas, incluyendo la Generalitat, se resistieron a devolver un patrimonio, formado por más de un centenar de piezas, que no les pertenecía. El largo litigio resultante ha demostrado sobradamente la justicia de la reclamación aragonesa, pero hubo que llegar al insólito punto de que un obispo demandase a otro ante los tribunales civiles. Ahora, tras el juicio celebrado en mayo, el juez da la razón al Obispado de Barbastro, reconociendo sin sombra de duda que la propiedad de 111 bienes reclamados es de las parroquias aragonesas y ordenando la "inmediata devolución" de los mismos. Cabe recurso de Lérida ante la Audiencia, pero también cabe, y es lo previsible, que Barbastro pida la ejecución inmediata de la sentencia. Aragón ha confiado siempre en la legalidad para hacer valer sus derechos en un conflicto que nunca debió producirse. Es de desear que no haya ahora nuevas interferencias y que ese patrimonio vuelva cuanto antes a su origen.