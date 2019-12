La sentencia sobre los bienes de las parroquias del Aragón oriental que se encuentran hasta ahora retenidos en Lérida ha sigo recibida con satisfacción contenida en la comarca de la Ribagorza, lugar de procedencia de buena parte de las 111 obras de arte reclamadas por el obispado de Barbastro-Monzón.

Así, el alcalde del municipio de Isábena –en el que se integra la localidad de Roda de Isábena, de donde salieron más de una veintena- considera muy positiva esta sentencia, aunque se cura en salud tras los muchos años de recursos y añagazas legales vividas con esta reivindicación. "No sé si Cataluña recurrirá de nuevo, que todo parece indicar que sí a tenor de los antecedentes, pero es indudablemente una muy buena noticia", señala Joaquín Montanuy recalcando que este es un tema "que se ha alargado mucho, demasiado, en el tiempo", pero que cuando las cosas han empezado a hacerse en serio desde la parte aragonesa y desde el propio obispado "estamos viendo los resultados".

Aurelio Ricou es el párroco de Roda de Isábena y una persona especialmente concienciada sobre la necesidad de la vuelta de los bienes "a las comunidades de las que salieron". También considera "muy importante" esta sentencia aunque, como su alcalde, no las tiene todas consigo sobre su resolución final. "¿Ahora este juez también mandará a la Guardia Civil a Lérida si no nos dan los bienes?. Porque si no, la experiencia nos demuestra que nos encontraremos con todo tipo de argucias para impedir la devolución y volveremos a estar como antes", reflexiona. Y aunque entiende no saber si tiene "el necesario criterio técnico y jurídico" para hacer una valoración sobre la sentencia, considera que la resolución judicial "no deja de ser una excelente noticia".

Mientras, el presidente comarcal y alcalde de Bonansa –de donde procede el singular frontal de Buira, una de las piezas más valiosas del litigio- Marcel Iglesias, considera así mismo esta decisión judicial sentencia "una buena noticia" recalcando que "las sentencias hay que acatarlas" y recuerda que a los vecinos de las localidades de donde salieron las piezas en litigio "nos gustaría que los bienes se pudieran disfrutar en las parroquias para las que fueron creados". No obstante, como la práctica totalidad de los ribagorzanos, entiende que el proceso no se ha acabado y que seguiremos viendo en el futuro nuevas dilaciones para el regreso del patrimonio del Aragón oriental.