El 'maño' Tuoxin, hijo de chinos, ¿cómo logró ser actor de ‘Menudas piezas’?

Se llama Tuoxin Qiu, pero nadie diría que es chino al escucharlo. “Soy maño. Nací en el Hospital Miguel Servet. Tengo 17 años y el director me dijo que se me notaba mucho (ser aragonés)”, relata en una mesa del Restaurante Chino La Paz, en la calle Pablo Ruiz Picasso 26, del Actur. Es el negocio de sus padres que llegaron hace tres décadas (en 1991) a Zaragoza, y han colgado en la puerta de la entrada el cartel de la película ‘Menuzas piezas’, del director aragonés Nacho García Velilla.

Tuoxin, al que le conocen como Daniel o Tuo sus amigos zaragozanos y compañeros de clase, sale en la portada bajo el calificativo “pasota”. Es el pequeño de los tres hijos de la familia, que procede de la localidad Zhe Jiang, al sureste de China. Su madre se ha ido allí estos días y este lunes 22, cuando se hizo el reportaje, le acompaña su padre, aunque en el preestreno estuvieron emocionados al ver que su hijo se había estrenado como actor... Por lo visto, tiene un futuro prometedor.

Tiene fiesta por el puente de San Jorge en el colegio Juan de Lanuza, donde está preparando la “selectividad” (EvAU) este año porque cumplirá los 18 para ir a la Universidad, y por eso nos puede recibir para contar cómo logró ser actor de esta película que se grabó en Zaragoza.

Muchas de las calles por las que suele pasear y visitar a sus familiares (tres tíos con sus hijos de parte de su padre y dos tías y un tío con sus primos por parte de su madre) le encantan. Ellos viven cerca del puente de Piedra y allí hicieron grabaciones que le gustaron mucho porque, además, muestran de fondo la Basílica del Pilar. Piensa en estudiar marketing, pero no quiere dejar de mejorar su actual profesión de “interpretación”.

El actor Tuoxin Qiu, un zaragozano de 17 años, que sale en la película 'Menudas piezas' de Nacho Gª Velilla nos cuenta su experiencia

Toca el piano y la batería

“¡Mamá mamá, yo quiero ser actor!, le decía cuando yo era pequeño, pero no salía la oportunidad”, cuenta el joven, quien siempre solía hacer actuaciones donde podía. Su vida está ligada con el arte, ya que le acompaña desde niño su afición a la música con el piano y la batería. “Los tocaba en la iglesia en las funciones de Navidad (su familia es evangelista) y en el colegio. Un día me dijo la madre de un compañero de clase, como me gusta el arte e interpretar, si me quería apuntar a un casting de esta película y lo probé. Le gusté al director”, relata.

Y no se cortó un pelo para mandar su vídeo a la productora que llevaba la película ‘Menudas piezas’: “Muy buenas a los directores del casting, Me llamo Touxin Qui y tengo 16 años (lo envió en 2023). He nacido en Zaragoza y me puedo considerar maño. Me gusta mucho jugar al fútbol, al baloncesto y al ping-pong. Además toco el piano como hobby. Se han abierto nuevas ideas. Además trabajo en equipo y me gusta mucho improvisar. Muchas gracias por escucharme”.

Verónica Senra, Nacho G. Velilla, Alexandra Jiménez, Kiko Bena, Tuoxin Qiu, Rocío Velayos y Pablo Louazel, durante el preestreno del martes 2 de abril en Zaragoza. Toni Galan

"El director dijo que yo tenía mucho morro"

“El director dijo que yo tenía mucho morro y le gustaba mi acento maño, aunque a la hora de grabar era un poco complicado porque hay que ajustar el castellano. Ya sabemos que el acento zaragozano tiene sus subes y bajas”, señala el actor. “Destacaba que actuaba fluidamente y me eligieron. Luego conviví con algunos que eran actores profesionales como Alexandra Jiménez y Luis Callejo… madre mía, un placer. Fue superemocionante porque pasábamos por calles que voy a menudo y de repente aparecen en un plano de la película. Eso conmueve al final. Es mi ciudad natal, y me parece estupenda y excelente”, agrega sin improvisar, de tirón.

El joven zaragozano, hijo de una pareja de chinos y con dos hermanos maños, se emocionó cuando acudieron una treintena de sus compañeros del colegio y once profesores, junto a sus padres al preestreno celebrado en el cine Palafox. “Somos una piña y después de verla me corearon. El apoyo fue tremendo. Llevo en el colegio Juan de Lanuza toda una vida, desde segundo de infantil hasta segundo de bachiller”, destaca.

Al principio, cuando lo llamaron desde Madrid le dijeron que debía acudir allí para hacer el casting y, al final, acudió en AVE. Lo hizo sin problema. “Como no tengo vergüenza, igual creen que soy un sinvergüenza”, bromea sobre su experiencia en el escenario que le facilitó ese examen al que llegó “sin nervios”.

El actor Tuoxin Qiu en el Restaurante Chino La Paz, de sus padres en la avenida Pablo Ruiz Picasso 26, en el Actur. Guillermo Mestre

Cuando tiene que opinar sobre el director, destaca que “Nacho es un gran profesional y familiar a la vez”. “Me han llegado muchas escenas de la película y esta historia pasa en todos los sitios y llega al corazón porque son hechos reales”, recalca para ver sus efectos en el público.

“Lo que más me gustó de la película es conocer a mis compañeros, convivir con ellos y grabar con actores tan famosos y profesionales”, destaca de su experiencia. Ahora ya tiene una representante “muy buena”, Sonia Baena, que le ayuda por si le sale algo nuevo. En el Festival de Málaga, donde estrenaron la película, ya le echaron los tejos para colaborar en un corto… “Me encanta porque mi afición es interpretar y actuar”, señala.

Emigrar de China a Zaragoza en 1991

Cuando este joven mira hacia atrás en la historia de su familia, recuerda que fue un tío suyo quien abrió el melón de emigrar desde China a España y trabajar en Zaragoza porque les informó de que “había negocio” y “podrían hacerlo”. Después de la pandemia en 2020 no ha podido regresar para ver a sus abuelos, pero este verano pueden volver.

“Mis padres salieron de allí en 1991 como emigrantes y poco a poco empezaron con una tienda textil, colaboraron con mis tíos y al final abrieron este restaurante en 1995 y el año que viene cumpliremos 30. Es increíble”, rememora el nacimiento del Chino La Paz, muy conocido entre los vecinos del Actur. “Tenemos clientes fijos y los fines de semana estamos llenos”. De vez en cuando, el hijo pequeño acude a ayudar a sus padres, pero están bien organizados. Touxin tiene 17 años y sus hermanos mayores son de 28 y 30.

El actor Tuoxin Qiu y su padre Juan delante del Restaurante Chino La Paz, en el Actur. Guillermo Mestre

Aficionado al ajedrez

En el vídeo que mandó al casting hablaba de su afición a los deportes, pero no incluía el ajedrez, el leit motiv de los protagonistas de la película inspirada en el campeonato que ganaron los estudiantes del colegio Marcos Frechín. La película le ha empujado a aficionarse tanto por el móvil como delante de un tablero, con compañeros o sus primos, después de haber aprendido durante la película “hasta a mover ficha con un movimiento específico porque no puedes empujarlo”. “Ahora juego bastante”, afirma.

Cuando se le pregunta si le gustaría que la película llegara a China como un país multitudinario, el joven zaragozano responde que sus abuelos “no lo entenderían”. “A Nacho G. Velilla le gusta mucho China y ha tenido otras películas relacionadas con ese país. Ahora nos va bien porque vamos primeros en las taquillas y se podría traducir al chino para que mis familiares pudieran verla en su idioma”, desea el actor.

Si tiene que quedarse con alguna escena o frase, Touxin se queda con que lo califican de “pasota”, al actuar de malo y no hacer caso a la profesora, algo que en el colegio Juan de Lanuza no lo aplica en la realidad. “Más o menos me va bien (en las notas). No soy empollón, estudio y hago lo que puedo”, reconoce.