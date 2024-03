Nacho G. Velilla: "Dar relatos a nuestra tierra es importante para que trascienda"

Cómo surge la idea de llevar al cine ‘Menudas piezas’ y cómo se enteró de la historia de la que parte este largometraje?

La conocí a través de la prensa. Me llamó la atención la aventura de los alumnos del colegio público Marcos Fechín –del barrio de las Fuentes–, que ganaron el campeonato de España de ajedrez escolar en 2018 compitiendo contra otros 38 centros educativos. A partir de ahí contacté con su maestro, Enrique Sánchez, para que me contara un poquito más en detalle.

Aquel encuentro fue decisivo...

Vi que aquella gesta tenía elementos como la superación y la lucha contra las circunstancias para sacar una historia ficcionada para el cine. También me interesó porque podía tratar temas que hoy en día creo que son importantes y que hay que debatir, como son la educación, qué hacer con personas a las que las cartas no les vienen bien dadas en la vida... y una serie de cosas que en el cine podían dar bastante de sí.

Se inspira en los alumnos y el profesor del colegio Marcos Fechín, pero los personajes y el contexto son algo distintos...

Exacto, está inspirado, no basado. Son dos cosas diferentes. A partir de ahí creamos nuestro instituto, al que llamamos Luis Buñuel; nuestro profesor, que en esta caso es profesora (Alexandra Jiménez), y nuestros alumnos. Sí que hemos intentado ser muy fieles a los hechos que nos contó Enrique. Él ha estado con nosotros en todo el proceso del guión.

Los protagonistas personas comunes que hacen cosas extraordinarias. Superhéroes de barrio, como la canción de Kiko Veneno...

Son un poco esa figura del antihéroe que a mí me gusta mucho tratar. En el cine siempre me ha interesado mucho esa idea. Abordamos desde el punto de vista de lo que hicieron estos alumnos, unos chavales comunes de un colegio humilde que lograron un hito y una hazaña extraordinaria. Esa es la realidad de la película y eso es a lo que hemos intentado agarrarnos para contar una historia que funciona muy bien emotivamente.

Hacer una película siempre es un reto. ¿Ha supuesto esta un nuevo desafío con respecto a su anterior trabajo?

Había que darle realidad, una textura de imagen y unos personajes que te los creyeras. Para eso teníamos que tener mucho cuidado con el castin de los chavales. Los cinco protagonistas principales, aparte de otros más que hay en la clase, tienen algo en común: no habían hecho nada de cine en su vida. Organizamos un castin abierto para buscar caras nuevas que nos llevó cerca de seis meses. Fueron más de 2.500 audiciones porque todo esto tenía una finalidad: que nosotros nos creyéramos lo que queríamos contar, que tuviera frescura y que el espectador participara de ella como algo casi documental. Por eso decidimos prescindir de las caras famosas para no desvirtuar el proyecto.

Aragón es una cantera de actores. Además de Alexandra Jiménez, asoman en el filme Jorge Asín, Rubén Martínez, Carmen Barrantes...

A algunos ya los conocía y había trabajado con ellos. A pesar de ser un aragonés errante, siempre he intentado tirar de mi tierra, e incluso traer rodajes y ofrecer un poco esa posibilidad que yo no tuve. Cuando empecé a estudiar guión y me marché fuera fue por el hecho de que en Zaragoza era inviable tener una carrera profesional de este tipo. Las circunstancias me han llevado a trabajar en EE. UU., México, Hong Kong, Alemania... pero siempre que puedo intento volver a Aragón, contar cosas que me llegan con el corazón y echar mano del talento de mi tierra, que es mucho.

¿Le ha resultado complejo reflejar Zaragoza, su ciudad, en el filme?

Eso era también un reto para mí. Siempre tuve la espinita de rodar en Zaragoza, aunque he filmado algunas de mis películas en varios lugares de Aragón. Pero esta vez quería contar una historia zaragozana, que tuviera este ADN zaragozano y sacar la ciudad tal y como aparece en la cinta. Estoy muy contento con el resultado. Dar relatos a nuestro tierra es importante. Aragón, sin sus canciones, sin sus películas, sin sus novelas... parece que no trasciende. Yo perseguía eso, darle un relato y darle una canción.

¿Una canción?

En este caso nos la han compuesto Eva Amaral y Juan Aguirre, de Amaral, que han compuesto una canción preciosa para la película que se llama ‘Zaragoza’. ‘Menudas piezas’ parte de una historia bonita y universal, de la cual los zaragozanos vamos a estar muy orgullosos.

Hablando de música y de sonido, ha vuelto a contar con dos aragoneses en estos cometidos, el músico y compositor Juanjo Javierre y la mezcladora Yasmina Praderas...

Juanjo es un amigo, un cómplice y una persona con mucho talento. Aquí ha hecho un trabajo excepcional. Musicalmente, ‘Menudas piezas’ tiene mucha potencia porque ha conseguido aunar la canción tan bonita que han hecho Eva y Juan con todos los nuevos sonidos de música urbana que están ahora: Afro Juice 195, Luna Ki, el pop un poco más rabioso de Ginebras, que nos han hecho una versión preciosa de ‘Hoy puede ser un gran día’ de Serrat… Con Yasmina, me entiendo muy bien. Trabajamos de maravilla porque estuvimos de acuerdo en todo a la hora de hacer la mezcla de sonido.

¿Cómo ha vivido la experiencia de romper la hora en Calanda en esta Semana Santa?

Para todos los aragoneses y para todos los que nos dedicamos al cine Calanda, a nivel internacional, tiene algo muy bonito: es el pueblo de don Luis Buñuel. Para mí ha significado algo muy especial también: soy aragonés, conozco desde pequeñito Calanda y fui allí con 18 años, cuando era un simple aficionado a la fotografía, con la cámara de mi padre. Acudí para capturar ese momento único de la Semana Santa porque me llamaba mucho la atención visualmente. Tiene un poderío tremendo.