Esto es lo que cuesta hacer la comunión en Aragón en 2024: del traje y los regalos a los recordatorios

Las comuniones vuelven cada primavera a la agenda semanal de las familias aragonesas, aunque también hay colegios concertados en la capital aragonesa que por tradición las retrasan hasta después del verano, ya en octubre y noviembre. Más de 5.000 niños recibirán este sacramento durante 2024, si nos atenemos a las celebraciones religiosas celebradas los últimos años en las diócesis de la Comunidad. Unos hogares optan por celebraciones reducidas y otros tiran la casa por la ventana. Toca hacer números y la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón) recomienda aplicar el sentido común, diseñar un presupuesto ajustado y, en caso necesario, eliminar gastos superfluos.

Del vestuario al banquete de la primera comunión

Las primeras comuniones supondrán este 2024 para una familia un desembolso de entre 2.300 y 5.000 euros, según un estudio de Ucaragón. El vestuario, el restaurante y, en muchas ocasiones, el viaje a parques temáticos, que sigue siendo el regalo estrella de la jornada, son los principales gastos.

Un pequeño incremento en comparación con otros años ha sufrido el banquete, según la organización de consumidores. Sin embargo, la mayoría mayoría de los restaurantes mantienen el precio del menú a costa de reducir el número de platos. Toca elegir entre carne o pescado como principal en lugar de degustar los dos. El coste de los menús cerrados oscila para los adultos entre los 50 y los 110 euros, aunque la tónica general es decantarse por uno de entre 50 y 85 euros. En caso de los infantiles la horquilla se reduce, de 30 a 40 euros.

Cada vez son más los establecimientos de restauración que incluyen el servicio de animación infantil, el 'Candy' o 'Crispy' bar (mesa de chucherías o aperitivos salados), así como baile con dj toda la tarde. Si no es así, el grupo de animación sale por entre 150 y 220 euros, mientras las chuches y los saladitos suponen otros 150 euros. Si uno quiere el completo puede añadir el servicio de 'photocall', 60 euros, y el de fotomatón, 450 euros.

Vestidos de corte clásico y hasta peluquería

Según Ucaragón la tendencia en vestidos de comunión para las niñas es la apuesta por los de corte clásico. Aquí la horquilla de precios es muy amplia, desde un mínimo de 195 euros hasta los más caros de 700 euros y no hay grandes variaciones de precios en comparación con la pasada temporada. Hay opciones más económicas si se opta por adquirir el traje por internet, en un establecimiento 'outlet' o de segunda mano o si se recicla de alguna hermana, familiar o incluso el de la madre. Los zapatos suponen una inversión que puede variar de 35 a 80 euros.

En complementos, como chaquetas (30-45 euros), adornos y diademas (15-40 euros), prima la compra por internet, resultando más asequible, si bien Ucaragón avisar de que hay que cerciorarse previamente si los costes de envío van incluidos o no en el precio.

A diferencia de los vestidos de niña, en el de los niños sí se nota un leve incremento de precio, de acuerdo con el estudio de la asociación de consumidores. El traje de almirante oscila entre los 365 y 495 euros y el traje de marinero de los 195 a a los 265 euros. Existen otras opciones más actuales de traje de pantalón, chaqueta, camisa y corbata (entre 175 y 335 euros), que pueden utilizarse posteriormente. El calzado ellos resulta algo más caro que el de ellas y oscila de los 45 a los 85 euros

A este gasto hay que añadir el vestuario de padres y hermanos de los comulgantes. En el caso de las niñas, la peluquería es otro de los posibles gastos, por lo que, entre el peinado de la niña y la madre, el desembolso oscila entre los 60 y 100 euros.

Recuerdos, reportaje fotográfico y viaje de regalo

El típico recordatorio para las comuniones sigue como favorito entre las familias, así como regalar una foto o un marcapáginas con recordatorio. Suelen encargarse por internet por unos 3 euros cada uno, pudiendo llegar hasta los 5 euros.

El reportaje de fotos en estudio más el típico álbum supone entre 300 y 400 euros, una cantidad que se incrementa si se desea que se haga también en el restaurante, en exteriores y que se complemente con vídeo.

Al igual que sucedía antes de la pandemia, en las comuniones vuelve con fuerza la tendencia del viaje familiar a Eurodisney, seguido de Portaventura o el Parque Warner, aunque este desembolso no se incluye en el estudio llevado a cabo por Ucaragón.

Consejos y recomendaciones de Ucaragón sobre las comuniones

• Aplica el sentido común, haz un consumo responsable en estas celebraciones eliminando gastos superfluos.

• Diseña un presupuesto ajustado a las posibilidades económicas de la familia y no salirse de él.

• Evita la financiación, aunque pueda asumirse, porque está demostrado que con esa práctica es fácil sobrepasar el gasto.

• Si solicitas financiación, mejor pide un solo crédito que uno para cada gasto.

• Haz todas las contrataciones por escrito y lee el contrato antes de firmarlo.

• Pide justificante si se adelantan pagos en concepto de reserva.

• Mira y compara. Antes de firmar un contrato de reserva, asegúrate de lo que deseas.

• Desconfía de los falsos profesionales, no contrates con personas o empresas ilegales. Si lo haces fomentas el fraude fiscal, y no tendrás pruebas de la contratación si algo no sale bien.

• Contrata el restaurante para un grupo, evitando decir que se trata de una comunión.

• Reduce el número de invitados o sustituye la comida por un aperitivo.

• Celebra la comida en casa con un servicio de cáterin.

• Alquila el traje de primera comunión o utiliza los de familiares. Comulgar con ropa de calle que pueda utilizarse después es una buena opción.

• Compra del traje por internet o en tiendas 'outlet'.

• Las fotos y la animación pueden ser caseras y el álbum de comunión se puede editar a través de internet.

• Peina a las niñas en casa en vez de ir a la peluquería.

• Celebra comuniones conjuntas con hermanos, primos o allegados.

• Solicita a las personas de confianza que el regalo sea dinero en efectivo para ayudar a pagar los gastos de la comunión.

• Recuerda que los establecimientos no están obligados a disponer de datáfono para hacer los pagos con tarjeta, debiendo garantizarse el pago en efectivo en cualquier establecimiento, y su negativa conlleva una infracción. Todo ello dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal respecto al límite de los pagos en efectivo. Cuando el consumidor hace el pago de una compra o por la prestación de un servicio a una empresa o profesional, podrá realizar el pago en efectivo si el coste total de la operación es por importe inferior a 1.000 euros.

Es decir, todo pago igual o superior a 1.000 euros no puede hacerse en efectivo. Si vamos a efectuar un abono de 1.025 euros, y financiamos una cantidad en efectivo y otra cantidad por otro medio de pago (tarjeta de crédito, transferencia bancaria…) estaremos incumpliendo la normativa, considerándose infractor tanto el pagador como el que recibe la cantidad en efectivo.