Día de la Salud en Zaragoza: "Hay que buscar momentos de calidad con los que quieres"

"Hay que buscar momentos de calidad con los que quieres", "Necesitamos más profesionales de salud mental en la sanidad pública para reducir las listas de espera" y "Hay que encontrar la forma de ver el lado positivo". Son tres de los mensajes que este domingo se podían leer en una de las pizarras instaladas por Cruz Roja en la plaza de los Sitios de Zaragoza y dedicada al cuidado de la salud mental. Con motivo del Día Mundial de la Salud la organización ha mostrado a través de diferentes puestos y actividades los proyectos que desarrolla en el ámbito también de la salud física y la atención a los sintecho.

Soila Rosa Guano es una ecuatoriana que llegó hace 8 meses a Aragón para reunirse con su marido que lleva dos décadas en España y sus hijas que residen aquí desde hace 5 años. El voluntariado con personas mayores, uno de lo pilares de la entidad, le ha ayudado a integrarse, conocer gente y "servir" a los demás, "algo que me gusta". Todos los miércoles por la mañana acompaña a mayores a hospitales y centros de salud a los que no pueden acudir solos.

A su lado, Patricia Valverde, abogada, añade que esta dedicación sirve también para "aprender" de aquel al que entregas una pequeña parte de tu tiempo. Dos tardes a la semana acude al hogar de una mujer de 94 años que vive sola y a la que ayuda a comprar, dar una vuelta y acudir a actividades.

La alimentación consciente es un aspecto en el que se ha querido llamar la atención. Para ello, una ruleta permitía identificar los hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales y grasas que contienen los productos para luego preparar el plato favorito sabiendo lo que se come y hasta organizar el menú de todo el día. Otro reto consistía en un pasapalabra sobre salud al que había que contestar cuestiones como cuál el estado compuesto de emociones que termina en z y la manera de referirse a un hombre adicto a las drogas que contiene la x.

Los más pequeños han disfrutado con un circuito que recorrían con un kart. La sorpresa llegaba en la segunda vuelta, cuando lo hacían con unas gafas que simulan una visión distorsionada de la realidad y acaban chocándose con los pivotes. El objetivo, mostrarles el efecto del consumo de las drogas.

Un no alcohol que también se ha simbolizado con la preparación y degustación de dos cócteles, San Francisco y Piña colada, elaborados a base de jugos de diversas fruta, granadina y sirope, entre otros ingredientes. Uno de los barman para esta ocasión era Máximo Simón, a quien Cruz Roja ayudó a encontrar trabajo cuando con la pandemia tuvo que cerrar su negocio. "Hago visitas domiciliarias a las familias que piden enseres de primera necesidad. A veces es muy duro, me he encontrado con una madre con dos niños durmiendo en un sillón hinchable y una familia de cinco miembros cocinando en hornillos en un piso por el que estaban pagando un alquiler", apunta.

Aquellos que han querido también han podido hacerse un sencillo test de hepatitis C de saliva con el que en un cuarto de hora tenían un primer resultado. Julia Conde, trabajadora social, cuenta que es el mismo que la unidad móvil de atención sanitario (UMAS) de Cruz Roja ofrece a las personas que duermen en la calle o acuden a los recursos de las entidades que atienden a este colectivo.

Los trabajos elaborados por la población reclusa en el módulo terapéutico de la organización, divertidas perchas, pequeños cuadernos, monederos, muñecas..., se exponían en otra mesa.

Esta ruta saludable concluía junto a una UVI móvil cuyo interior se podía visitar. Al lado, un profesional enseñaba con la ayuda de dos muñecos unas nociones básicas de reanimación cardiopulmonar, un pequeño gesto en el que cada segundo cuenta y que puede llegar a salvar vidas.

En este Día Mundial de la Salud, Cruz Roja aboga por la mitigación del cambio climático y la adopción de medidas de adaptación como elementos esenciales para proteger la salud pública, reducir los impactos adversos de estos eventos extremos y aumentar la respuesta para atender las necesidades en salud de las personas que se ven afectadas, poniendo especialmente el foco en las más vulnerables.