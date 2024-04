Pedida de mano al romper la hora en Calanda: "No me enteré de nada, yo estaba concentrada en seguir el ritmo del tambor"

El momento en que Calanda rompe la hora se ha sido este año todavía más emocionante si cabe tras la pedida de mano de dos jóvenes aragoneses a pleno ritmo de tambores.

Arturo Valero, calandino de nacimiento, decidió compartir este momento tan arraigado entre los vecinos del municipio con su pareja Gala Jiménez, que tocaba por primera vez. "La rompida de la hora es un sentimiento muy fuerte para nosotros. Además este año participaba mi pareja como cofrade de la cofradía de San Pedro a la que pertenezco desde que tengo tres años”, aseguraba Arturo a HERALDO. Una situación que aunaba todo para convertirlo en una gran pedida de mano.

Aunque esta joven pareja vive en Zaragoza por motivos profesionales, ella trabaja en una gestoría y él en una empresa de telecomunicaciones como instalador de fibra, no dudaron en bajar a Calanda para vivir la Semana Santa, que terminaría con una gran sorpresa para los novios y sus seres queridos.

Tras tres años de relación este joven de 28 años se decidió a pesar de los nervios ante la inmensidad de la pregunta: “Estaba muy nervioso, no pude dormir nada la noche anterior. Incluso soñé con la pedida”, señala el novio. Algo que no es para menos si los nervios de la fecha se une una de las preguntas más importantes que puedes hacerle a tu pareja.

Arturo Valero, calandino de nacimiento, se comprometió con su novia, Gala Jiménez, tras hincar rodilla en la Rompida de la hora Arturo Valero, calandino de nacimiento, se comprometió con su novia, Gala Jiménez, tras hincar rodilla en la Rompida de la hora

Ambos compartieron nervios, uno por lo que estaba por venir y ella por ser la primera vez que tocaba en Calanda: “Estaba nerviosa porque nunca había tocado un tambor. No seguía mucho la Semana Santa hasta que empecé con él. Arturo me ha introducido en este mundo”, cuenta la novia.

Gala, de 25 años, reconoce que realmente estaba atenta a los tambores: “Yo no me enteré de nada, estaba concentrada en el sonido del tambor para seguir el ritmo. Ni me di cuenta de que se había quitado el bombo ni de que se había puesto de rodillas”, recuerda la joven. “Me temblaba todo, solo podía escuchar tambores, gritos y aplausos”. Con todo, reconoce estar “muy emocionada” por la situación en lo que fue y por lo que viene. “Sigo emocionándome cuando veo el vídeo, no lo puedo acabar sin ponerme a llorar”, admite. Un sentimiento que comparte Arturo que aunque los nervios le hicieron pasar un mal rato antes de proponerse dice estar “muy contento y emocionado”.

Ahí presentes, además, se encontraban los amigos que les presentaron en 2021. La pareja se conoció a través de unos amigos en común que también se encontraban como cofrades sin saber que serían parte de un día que acabaría siendo más bonito si cabe. “No se lo dije a nadie por si acaso, mi amigos no sabían nada. Solo se lo dije a mi madre antes de salir de casa”, cuenta Arturo. Y es que el vídeo fue fruto de un engaño por parte del novio para que grabaran la primera vez que tocaban juntos, pero terminó siendo un vídeo que se quedará para el recuerdo.

Matías y Esther, los amigos que los presentaron, junto a Gala y Arturo en la rompida de la hora de Calanda. A. V.

Además, esta pedida se ha convertido en un hecho para la historia de Calanda. Ya que como le dijeron los vecinos a Gala no recordaban que hubiera habido otra pedida en un acto tan emblemático en el municipio, así que es la primera. "Aún es más especial después de que me dijeran eso", cuenta la novia emocionada. Ahora queda preparar la boda que, como adelanta la pareja, será en Zaragoza.