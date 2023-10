Pedidas de mano: una tradición que se incorpora a la Ofrenda

Lo que empezó siendo una curiosidad hace unos años, la de un novio que, emocionado, se arrodilló ante su novia y le pidió matrimonio a los pies de la Virgen el día de la Ofrenda, está empezando a convertirse en una tradición. Y es que no era ni mediodía de este jueves, 12 de octubre de 2023, cuando eran ya dos las felices parejas que se habían dado el sí en la plaza del Pilar de Zaragoza.

El primero en tomar la iniciativa fue Abraham Morejudo, de Ciudad Real, que llevaba meses preparando la pedida de matrimonio a su novia, la zaragozana Yanara Mancebón. "Todavía estoy temblando", afirmaba ella minutos después de la sorpresa de su vida, al tiempo que reconocía que acababa de cumplir uno de sus sueños: "Tenía que ser aquí, a los pies de la Virgen y rodeados de la gente de su pueblo, Clarés de Ribota", añadía él.

Pedida de mano a los pies de la Virgen.

Los periodistas, siempre al quite el día de la Ofrenda por las muchas anécdotas que tienen lugar, no paraban de felicitar a la pareja, al tiempo que grababan la escena, sacaban fotografías y tomaban declaraciones a los novios.

No tardaron mucho en volver a repetir el proceso. Y es que Jorge Roy también ha esperado pacientemente a que su novia, Paola Bueno, y sus amigas terminaran la ofrenda a la Virgen para pedirle que se casara con él. "No podía haber un día y otro lugar mejor para hacerlo que este", decía Jorge poco después. Ella no sabía nada: "Pensaba que iba a pedirme tabaco", aseguraba entre risas, aún nerviosa. Después de dos años juntos, esta pareja ha decidido dar el paso en un día que, como para muchos aragoneses, no olvidarán en la vida.

Pedida de mano de Jorge Roy a su novia, Paola Bueno.

Y como no hay dos sin tres, en torno a las dos de la tarde ha tenido lugar una nueva pedida de matrimonio junto a la Virgen. Raúl, de 23 años, ha hincado rodilla para prometerse con María, de 25, del grupo de Villafranca de Ebro. Por unos instantes, los vivas a la Virgen han compartido protagonismo con el ¡Viva los novios!

Raúl pide en matrimonio a María a los pies de la Virgen, a donde han llegado con su grupo de Villafranca de Ebro. Heraldo

Quién sabe si el día deparará más sorpresas felices como las protagonizadas por Abraham y Yanara, Jorge y Paola y Raúl y María. Pero lo cierto es que las escenas de flamantes anillos en los dedos de nerviosas y emocionadas novias empiezan a ser una tradición que se incorpora a la Ofrenda.