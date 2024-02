Bodas de oro en Zaragoza: 50 años de amor y un truco muy sencillo

Había mucha sabiduría este lunes en el Teatro Principal de Zaragoza. Sobre todo, en la materia del amor. Montones de lecciones que aprender de quienes tienen a sus espaldas ya medio siglo de vida en pareja. Cada uno de los 225 matrimonios que están celebrando sus bodas de oro en los actos organizados por el Ayuntamiento tiene su propio truco, clave o secreto para enfrentarse a las complicaciones de la convivencia y hacer que la relación perdure y se fortalezca con el paso de los años. Aunque en lo más imprescindible coincidían todos: "Hay que quererse mucho".

Puede parecer sencillo, pero no siempre lo es. Y además hay que hacerlo bien. "Hay que tratarse con cariño, no ser egoísta y saber perdonar, porque todo el mundo metemos la pata alguna vez, no hay nadie que sea perfecto", comentaba Pascual Alejandre tras recibir, de manos de la alcaldesa Natalia Chueca, la estatuilla -de latón y piedra de Calatorao y obra de José Antonio Barrios- que da fe de tan longevo logro. Sus recomendaciones, añadía, no solo aplican para la pareja: "Si nos cabreamos a la primera no se pueden tener relaciones ni amistades, esa es la forma de poder seguir".

Su esposa, Teresa del Río, daba cuenta a su lado de que el de su marido era un consejo muy valioso, feliz de haber alcanzado unos 50 años de matrimonio que se le habían hecho "demasiado cortos". A su receta añadía, claro, el "amor" como la base para que todo aquello pueda prosperar y echar raíces.

También lo decía Pilar Villanueva, a punto de entrar junto a Ángel Ambroja a la zona de butacas para disfrutar de la proyección de fotografías preparada por el Consistorio. Se dirigía directamente a las generaciones más jóvenes: "Tenéis que quereros mucho y estar muy enamorados". La suya, como la de muchos de estos matrimonios, es una de esas historias "de toda la vida". "Nos conocemos de siempre, somos del mismo pueblo", comentaba.

"No íbamos a la escuela juntos porque antes eran chicos y chicas por separado, pero hasta para hacernos el carné de identidad fuimos a la vez. Yo pasé siete números antes que ella", añadía su marido entre risas, como ejemplo de aquel 'destino' que se encargó de unirlos.

Otros, como Amparo Martínez y Antonio Abad, se conocieron en la iglesia, recién llegados de sus pueblos de origen. Concretamente, en las excursiones y viajes que organizaba la parroquia de Cristo Rey a la que ambos acudían. Ellos destacan de su relación "todo en general", las pequeñas cosas del "día a día" y sobre todo haberse acompañado también en los momentos malos. "Las enfermedades, que las ha habido, las hemos pasado el uno al lado del otro", indicaba emocionada Amparo.

Mientras, en Cadrete se conocieron Rafael Corral y Juliana Ibáñez. Allí vivía ella y hasta allí se desplazaba él todos los fines de semana alquilando un taxi con su grupo de amigos para organizar bailes en un local que les prestaban. Tardó un año y medio pero acabó conociendo finalmente al amor de su vida. "Nos casamos y hasta ahora. Hemos vivido una vida estupenda, sobre todo con respeto y mucho amor. Discusiones hay como en todos los sitios, pero al día siguiente hablábamos y se acababa todo. Creo que es una de las cosas más importantes, hablar, la comunicación entre la pareja es muy importante, y el respeto, porque si no hay respeto se echa todo a perder", declaraba Rafael.

Chueca aplaude la "constancia y el esfuerzo"

La alcaldesa de Zaragoza ha felicitado a las parejas participantes por ser "un ejemplo de constancia, esfuerzo y de puesta en valor de la familia". "Han sido 50 años de convivencia, de apostar por un proyecto, de sacrificios, alegrías y penas. Es un acto muy bonito, uno de los más especiales que celebramos a lo largo del año en el Ayuntamiento", ha enfatizado Chueca. Ha estado presentado por Julita Barra Nogueras y ha contado con la actuación de Ana Gallardo y Corita Viamonte.

A continuación, las parejas han disfrutado de un cóctel en el Gran Hotel y cerrarán la jornada por la tarde, con un baile que se prolongará hasta las 19.00. También han acudido al homenaje la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, y la delegada del Mayor, Paloma Espinosa, así como la portavoz del PSOE, Lola Ranera, y la edil de Vox Eva Torres.