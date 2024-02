Pastores de emergencia: la iniciativa del aragonés Zacarías Fievet para "echar una mano" a otros ganaderos

Del "amor" de Zacarías Fievet por la ganadería extensiva, sus animales, los pueblos y sus gentes, nace el proyecto 'Pastores de Emergencia', un servicio impulsado hace dos meses con ayuda de otros cinco profesionales con más de 15 años de experiencia para ser "un apoyo puntual" en otras explotaciones que puedan necesitarlo.

"Queremos poder dar un respiro a los ganaderos, porque si no de tu pasión también puedes llegar a asquear el oficio, y echar una mano a las personas. La idea es dar días de fiesta al ganadero, y que si el ganadero se beneficia, se pueden beneficiar también los pastores, sobre todo pensando en las bajas médicas, cuando se hace daño alguna persona, poder estar allí", explica Zacarías, muy crítico con el modelo actual, que condena a estos trabajadores autónomos a situaciones complicadas.

"Lo idea sería que con las bajas médicas pudiéramos tener una subvención, que no pesen sobre el ganadero"

"Hace ya un par de años que le damos vueltas a los festivos de pastores y ganaderos, al fin y al cabo los animales comen todos los días… y se nos ocurrió esto. Lo idea sería que con las bajas médicas pudiéramos tener una subvención, y que no pesen sobre el ganadero", defiende este joven pastor del Pirineo aragonés.

"Si estamos disponibles, llegamos a donde nos llamen"

'Pastores de Emergencia' nació hace dos meses como un servicio de reemplazo ganadero que quiere ofrecer apoyo a las personas en caso de necesitarlo. Ya sea por una baja médica -explican- o por otro compromiso o situación personal: un fin de semana en la playa, una boda o un imprevisto. "Somos cuatro compañeros -dos aragoneses, un vasco y un catalán-. Nos hemos organizado y vemos cuánto podemos dar cada uno, pero estamos siempre dos personas fijas. Los demás, para días de fiesta, bodas, funerales… Funcionamos para toda España, aunque en el vídeo digamos que es solo en el norte. Si estamos disponibles, llegamos a donde nos llamen", subraya Zacarías, que el pasado fin de semana dio un servicio en un pueblo de Castellón.

"Se tuvo que pedir la baja un señor y no tenía a nadie para ocuparse de los animales, porque no hay nadie que quiera o quedamos muy poquitos. El servicio no es barato, pero nos hemos organizado para darlo", indica Fievet.

Dirigido a ganado ovino, caprino y vacuno, el proyecto tiene una temporalidad: cubren servicios mínimos de dos días y máximos de 1 mes, con capacidad de prórroga. "Si hay alguien que le tienen que operar, por ejemplo, el tobillo, no lo vamos a dejar colgado. Fijamos mínimo dos días porque necesitamos que nos enseñen la explotación, y un mes porque como están buscando muchos pastores por ahí, preferimos que no nos coja alguien durante todo el año, sino estar disponibles para todo el mundo porque hay mucha gente sola", recalca Zacarías.

El pastor aragonés Zacarías Fievet, impulsor de 'Pastores de emergencia' Zacarías Fievet.

El joven pastor, conocido por su participación en el programa 'Entre ovejas', de TVE, asegura no ganar nada de dinero con esto. "Yo solo lo organizo. En la web 'Pastores de Emergencia' hay un formulario muy sencillito para rellenar. Con eso, organizo calendario y personal, y a partir de ahí todo lo que puedan trabajar mis compañeros, mejor. Adonde no llegan ellos, llego yo. He estado un par de días en Navarra, y este domingo estuve también dando apoyo", señala.

Hasta el momento, cuentan que la acogida que ha tenido el proyecto ha sido muy positiva. "Nos llegan muchos mensajes de apoyo diciendo "ya hacía falta un servicio así", y después nos han ido llamando. Hasta ahora no hemos dicho que no a nadie. Bueno, solo este sábado, porque no llegábamos, que estábamos trabajando", añade.

Para ofrecer este servicio, desde 'Pastores de emergencia' indican que se personalizan todos los precios, y de 50 a 100 euros al día. "Miramos cuántos animales tienen, qué tipo de desplazamiento hay que hacer, si nos dan alojamiento o no -que eso facilita mucho las cosas-", explica.

Todos los pastores que forman parte de este servicio tienen entre 15 y 40 años de experiencia. Han nacido en "familias de pastores", saben de qué va el oficio y conocen sus dificultades. "Somos gente que entiende de animales, que ha trabajado en diferentes explotaciones", destaca Fievet.

Para poder ofrecer ese "apoyo puntual" en otras explotaciones, llegan siempre un día antes del servicio, con el objetivo de que el ganadero les enseñe la faena. "Ya al día siguiente nos ocupamos de la explotación y de lo que haya que hacer, porque muchas veces con la ganadería extensiva no tenemos en cuenta que hay labores alternativas. Hay que desbrozar, hacer la siembra, ocuparse de la leña... Son un montón de tareas y mientras hace eso el ganadero o el pastor, ¿quién cuida a los animales? Ahí también podemos llegar nosotros. O para épocas de partos, que tenemos también experiencia en eso, estaríamos para echar una mano de manera puntual", informa Zacarías.

Zacarías Fievet, con su rebaño Z. Fievet

De fotógrafo a TVE y la Escuela de Pastores de Aragón

La juventud y polivalencia de este joven aragonés, que ama el oficio y a los animales, le hizo en su día dar el salto a la televisión donde acercó el pastoreo a la audiencia generalista poniéndolo en valor. Hoy, además de trabajar con su ganado y brindar este servicio pionero en España para ayudar a otros ganaderos y pastores, da clases en la Escuela de Pastoreo de Aragón, donde es profesor desde sus inicios, hace tres años.

"Estoy con Asún Ballarín, la veterinaria del valle, y Roberto Serrano, alcalde de San Juan de Plan, que promovió el proyecto. Empezamos el día 26 de febrero hasta el 1 de septiembre y podemos acoger a diez alumnos para un periodo de seis meses", indica a punto de cerrar inscripciones.

En clase dan una base teórica, pero lo verdaderamente "interesante" -dicen- es la parte práctica: que los alumnos salgan, toquen, huelan y vean. "Vemos que se va animando más gente, estamos haciendo una red de escuelas para intentar trabajar todos los proyectos en común entre las ocho que hay en España. La idea es empezar a hacer intercambio de alumnos y experiencias juntos, poco a poco", adelanta.

Las encuestas de satisfacción que hacen al acabar las prácticas de primavera y verano les avalan para seguir creciendo y mejorando. "La verdad es que todo el mundo te dice que repetiría. Es una gran experiencia, te encuentras ahí con diez personas diferentes, y es como unos campamentos largos", confiesa. El curso está subvencionado por el Gobierno de Aragón y la DPH, lo que lo hace más accesible para todo el mundo.

"Al final, le cuesta al alumno 980 euros, con pensión completa durante seis meses, de lunes a viernes. De solicitudes, tenemos cada año una veintena y de ahí elegimos los perfiles que más nos convencen", indica.

Para seguir creciendo y mejorando en el oficio, Fievet vería conveniente ampliar el periodo de formación e incluso el número de plazas que hoy tienen. "Vamos con unos fondos públicos a los que hay que ajustarse, pero si tuviéramos más financiacion, podríamos tener más gente... Lo principal sería aumentar el curso un par de meses, que durara por lo menos un año, y después sacar alguna plaza más, si se pudiera", dice prudente.