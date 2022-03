De peluquero canino a aprendiz de pastor

Un antiguo peluquero canino, una operaria metalúrgica y un joven que trabajó como camarero y obrero de la construcción... Son algunos de los ocho alumnos que este lunes estrenaron la Escuela de Pastores ‘La Estiva’ de San Juan de Plan, la primera en abrir en Aragón, una iniciativa municipal apoyada por varias instituciones, que entre marzo y septiembre formará a la primera promoción para otorgarles un diploma avalado por la DGA. Intenta garantizar una cantera suficiente para nutrir un oficio en peligro de extinción y a un sector, el de la ganadería extensiva, necesitado de relevo generacional.

Los perfiles profesionales son tan diversos como sus edades y su procedencia. Dos han llegado de Zaragoza, dos de Huesca y el resto de las dos Castillas, Madrid y Cataluña. Algunos reconocen haberse inspirado en la figura de Zacarías Fievet, del programa de televisión ‘Entre ovejas’, que ahora es su profesor, pero sobre todo les mueven las ganas de formarse en un oficio que les permita dar un giro de 180 grados a sus vidas y quedarse en el campo.

Para aprender no hay edad. El zaragozano Antonio Solís, de 57 años, ejerció 21 años como peluquero de perros, "pero llegó un momento en que perdí la motivación". "Cuando vi a Fievet en la tele, dije: ‘Yo quiero ese tipo de vida’". El año pasado se fue a la trashumancia en Palencia y también ha trabajado en mantenimiento y gestión de granjas.

La escuela del valle de Chistau le interesó desde que oyó a hablar de ella por primera vez antes de la pandemia, cuando se empezó a gestar el proyecto. “Es una forma de vida, me gusta estar con animales pero sobre todo lo que rodea al pastor, la soledad, las vivencias, las tradiciones que se están perdiendo. Todo eso es un atractivo para mí. La gente piensa que son gente inculta, los torpes, pero eso hoy en día no es así. Son personas muy sabia, saben mucho de la naturaleza y tienen mucho que trasmitir, lástima que se pierda ese conocimiento”, comenta Solís tras la primera mañana de clase.

Primera mañana en la escuela, con Zacarías Fievet impartiendo una clase. Heraldo

En San Juan de Plan le enseñarán a gestionar esa soledad de la que él habla, es uno de los temas incluidos en el programa, como también los tipos de pastos, la atención a los partos, aprender a desenvolverse por la montaña e interpretar los mapas y la meteorología, a adiestrar a los perros o hacer las facturas y la PAC.

María Lombardo, de 46 años, también de Zaragoza, de lunes a viernes asiste a la escuela de pastores y el fin de semana vuelve a la línea de montaje de una factoría metalúrgica en la ciudad. “Pedí un cambio de turno y me lo han concedido. La empresa me ha dado la oportunidad, con vistas a quedarme, si esto el día de mañana me permite poder desarrollarme por aquí”, explica.

Ha llegado a San Juan de Plan "superilusionada" para aprender el oficio, sin experiencia previa. “Conocí más intensamente esa profesión por el programa de Zacarías. Me llamó muchísimo la atención y lo empecé a seguir en las redes sociales. Sabía que aquí en Aragón podía haber una escuela. No les perdí la pista”. Su contacto con el Pirineo es como montañera. “Como se suele decir, la cabra tira al monte, y desde que descubrí la montaña es mi pasión y lo que me hace sentir bien. No me gustan las aglomeraciones de las ciudades”, afirma Lombardo.

Uno de los más jóvenes es Joan Sodupe, de 27 años, llegado de Barcelona y que como sus compañeros residirá entre semana en alojamientos de turismo rural del valle. Él ha trabajado en la construcción y la hostelería. “Tenía interés en hacer un cambio de vida hacia el medio rural. Siempre he vivido en la ciudad. Quiero formarme porque la idea es trabajar de pastor”, cuenta.

Fue a través de las redes sociales como oyó hablar de la escuela. En septiembre y octubre pasado, hizo el curso de iniciación para probar. “Me encantó tanto que me he apuntado al curso largo”. Entonces conoció más el manejo de las vacas, “ahora tengo curiosidad por ver cómo será con las ovejas”. Joan Sodupe reconoce que nunca le ha gustado trabajar en interiores, "me gusta trabajar en el campo y con el ganado. Quiero probar en esta escuela para ver si es para mí o no”.

Han sido ocho los seleccionados de entre 21 solicitudes formales recibidas. En víspera del 8M, cabe destacar la presencia de una sola mujer. “Nos ha chocado que solo haya una, porque en el curso de iniciación tuvimos más”, señala el director y alcalde de San Juan de Plan, Roberto Serrano, aunque entiende las dificultades en cuanto a la conciliación. “Todavía queda mucho trecho para la igualdad real”.

Él es uno de los docentes junto a la veterinaria Asun Ballarín y a Zacarías Fievet, con cualificación docente para impartir clases Los acompañarán como tutores una docena de ganaderos del valle, encargados de introducir a los alumnos en la parte más práctica de manejo del ganado en la montaña. La escuela la promueve y gestiona el Ayuntamiento con la ayuda de la Diputación, que financió la formación docente de los tutores; el Gobierno de Aragón, con tres departamentos implicados (Educación, Agricultura y Vertebración del Territorio); y la Comarca de Sobrarbe.

El proyecto llevaba tiempo gestándose. No fue fácil porque había que garantizar una certificación profesional y buscar tutores para implicar a todo el valle, dos elementos que pretenden ser parte del éxito. “Se trata de que un saber ancestral se adecúe a las condiciones del siglo XXI, con viabilidad y con visos de que los proyectos personales puedan ser competitivos para hacer aportaciones a un sector lleno de dificultades”, resume Roberto Serrano.