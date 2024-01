José Luis Bancalero: "Estamos contratando a médicos extracomunitarios en Aragón por falta de personal"

"Actualizaremos el mapa sanitario y mejoraremos el ámbito laboral. Estamos desarrollando un decreto para fidelizar el talento y retener a los residentes"

¿Por qué cree que no se ha alcanzado la cobertura deseada en la campaña antigripal?Se juntan varios factores. El Ministerio de Sanidad no hizo campañas de concienciación. Y la aparición del invierno se retrasó, y el ciudadano asocia la vacunación con el frío. La accesibilidad ha sido total, pero puede ser que algún ciudadano, ante los mensajes erróneos de que los centros de salud están saturados, habrán desistido incluso de intentarlo.

Algunas comunidades van a retirar ya la mascarilla. ¿Y Aragón?Nosotros somos cumplidores de la ley. Y hasta que no tengamos dos semanas de descenso, no podemos decidirlo.

"Hemos detectado que en algunos centros de salud la accesibilidad es en 48 o 72 horas, mientras que en otros es de más de 7 días

Otros años se amplió la vacuna a toda la población antes. ¿Se tendría que haber adelantado?Los primeros a los que hay que llegar son los vulnerables. Hay que extender la campaña cuando vemos que la tasa de incidencia en determinados segmentos de edad no está actuando de la manera que se esperaba. Se decidió abrir a toda la población porque en menores de 5 años, aunque se había recomendado, vimos que no había un porcentaje elevado.

"Si le damos descanso a los profesionales lo que se hace es reorganizar la parte asistencial con los profesionales que hay. Y hay que darles descanso"

¿Aragón está contratando a personal médico y de Enfermería extracomunitario?De Medicina, sí, ante la escasez de personal. De Enfermería, a día de hoy, no

¿Cuántos?No le podría decir el número, pero sí que se hace para cubrir determinadas incidencias y carencias. Como uno de los objetivos de este Gobierno es mejorar la asistencia sanitaria en el ámbito rural, acudimos a estos profesionales extracomunitarios pero que tienen homologado su título, que están pendientes de obtener la especialidad.



Aragón quería acreditar centros rurales para la formación mir.

Nosotros apostamos por la excelencia en la formación, que es vía mir. Al Ministerio le pedimos que flexibilizara la acreditación de los centros, que aumentara el número de plazas y que mejorara el sistema de elección, porque se ha detectado que el actual deja plazas sin cubrir, aumenta el porcentaje de abandonos o el profesional no se incorpora a esa plaza. Esas tres medidas el Ministerio las podría poner en marcha, no sé por qué las está dilatando. Ante esta ineficiencia tenemos que dar soluciones a los ciudadanos. Nosotros hemos venido a solucionar los problemas y es preferible que tengamos a un facultativo extracomunitario homologado a que ese centro no se pueda abrir o no pueda prestar la asistencia sanitaria.