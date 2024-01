Pruebas sanitarias en Zaragoza: "Hay nervios pero también confío en lo que he estudiado"

Algo importante iba a pasar este sábado en el campus universitario de la plaza de San Francisco, en Zaragoza. Se notaba nada más atravesar el arco de entrada y ver cómo decenas y cientos de personas se desplazaban a la vez a las facultades de Derecho y Educación. Acompañados, algunos, de sus familiares, también con sus parejas, y otros solos, tratando de respirar hondo y calmar los nervios. Los dos edificios acogen las pruebas convocadas por el Ministerio de Sanidad que podrían decidir el futuro de 1.170 aspirantes, que optan a una de las 11.607 plazas de residentes ofertadas en Medicina, Farmacia, Enfermería y de titulaciones del ámbito de la Psicología, Química, Biología y Física. 363 en hospitales de Aragón. Para muchos, es posible que sea un examen decisivo.

Cada uno, con su método para rebajar la tensión. "He comido muy temprano porque quería ir con la digestión bien hecha", le decía un joven a su interlocutor al otro lado del teléfono, mientras apuraba los minutos para acceder al aula. Otra chica, por el contrario, abría una bolsa de considerable tamaño llena de chocolatinas que le iban a servir para mantener el estómago tranquilo durante las más de cuatro horas que le iba a pasar sentada en el pupitre. También había quien, aunque estos eran los menos, echaban un último vistazo a algún concepto de esos apuntes que tantos y tantos meses les habían estado acompañando.

Aunque el examen comenzaba a las 16.00, desde las 15.00 los sanitarios ya fueron incorporándose de forma escalonada a las aulas y media hora antes los accesos de las dos facultades estaban a rebosar. Sara Martínez y Sandra Morales conversaban antes de acceder a la Facultad de Derecho. Además de la profesión de Enfermería, también las une el parentesco, pues son cuñadas, e iba a ser la segunda vez que se enfrentaban a esta prueba. "Este año vamos más tranquilas, hemos estudiado más y además la otra vez íbamos con la cosa de no saber dónde, cómo, cuál iba a ser el ambiente", explicaba Morales, que aspira a obtener una plaza de Matrona.

"El primer año vas con la imagen de que el eir es igual a infierno, y sí que es un poco así, pero....", comentaba a su vez su amiga, de 30 años, que optará por Enfermería Comunitaria. Los nervios, aseguraban, se rebajaban al haber llegado ya la fecha señalada, aunque Morales, de 23, aseguraba que el día anterior había sido distinto. "Ayer estaba que me subía por las paredes, pero ahora ya... Esperemos que lo que he hecho se vea reflejado, no hay más". "Da igual lo que hayas estudiado, el 60% es lo que te pongan en el examen, porque luego las preguntas son diferentes a lo que estás acostumbrado o a lo que te ponían en la carrera", añadía.

La misma filosofía tenía, por ejemplo, Paula Lozano, que se presentaba por tercera vez a la prueba de Enfermería. "Esta es la primera vez que he estudiado. Nervios hay, pero confío en lo que he hecho", comentaba la joven, de 25 años, que había acudido junto a un grupo de amigos. Por su parte, espera ser seleccionada para trabajar en Geriatría.

"Vamos mentalizadas", expresaban por su parte Carlota Barreu e Isabel de la Osa, de 35 y 26 años. En el caso de esta última, era la primera vez que se presentaba al examen, pero aseguraba que una vez que había cruzado la valla de acceso al campus y había visto a su compañera ya se encontraba "más relajada". "Ya es como que te metes en el ambiente y a mí me pasa que me relajo. Espero que en el momento del examen ya se me quiten los nervios del todo -aseguraba-. Vamos preparadas, no creo que nos pille por sorpresa el modelo de examen".