De la dieta 'fría' al yoga en silla, los milagros que nos venden las redes: "El primer daño y más importante es el mental"

Año nuevo, promesas nuevas y entre las clásicas: perder peso y hacer ejercicio. Eso en la teoría; en la práctica las estadísticas son más tozudas. Solo entre el 5%-7% de las personas que se proponen hacer dieta la llevan a cabo y más del 80% la dejan antes de finalizar enero.

Lo recuerda Alba Santaliestra, presidenta del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón, que subraya que en general idealizamos lo que queremos conseguir y nos enfocamos en lograr un objetivo y no en el proceso. Y es que de lo que se trata es de un cambio de estilo de vida -no de peso-, y eso implica compromisos que no todos estamos dispuestos a cumplir. "Una estructuración de las comidas, a veces reducir una serie de alimentos o incrementar otros, dejar de ir a sitios en los que el ambiente es un poco desfavorable...", enumera.

De forma paralela está el mundo de las llamadas dietas milagro, que tanto eco encuentran en las redes sociales. Cada poco aparece una nueva, aunque como advierte la nutricionista aragonesa todas ellas no son efectivas. Para Santaliestra, ese concepto que tanto se 'vende' últimamente puede acarrear problemas de salud. "El primer daño y más importante es el mental. Tienes unas creencias y unas fobias hacia algunos alimentos que no son racionales y lo acabas extendiendo a todo tu ámbito: a hijos, padres, amigos... El segundo daño de estas dietas es que puedes tener problemas con la regulación de la glucosa sanguínea; nuestro organismo necesita el azúcar. Y el tercero, esos grupos de alimentos te van a llevar a déficits nutricionales sí o sí. Al final, es una mala alimentación", sostiene.

Estas son cuatro de las dietas milagro más populares:

1. Dietas cetogénicas o keto

Son aquellas que están enfocadas a consumir proteínas de origen animal y grasas y muy pocos hidratos de carbono. "Se suprimen todos los cereales: pastas, arroz, galletas... Hay una reducción de peso a base de la masa muscular porque tu organismo necesita glucosa; cuando el mecanismo bioquímico es mucho más complejo. Además, una dieta solo de carnes, pescados, huevos y grasas es poco atractiva en el tiempo. Al final, comes menos por aburrimiento", explica Santaliestra, quien hace hincapié en que todos los alimentos se componen de tres grandes grupos de nutrientes: proteínas, grasas e hidratos de carbono. "No existen alimentos puros, salvo el aceite y el agua. De ahí que la base de esta dieta en sí es errónea porque no puedes eliminar un nutriente", dice. No la aconseja porque prescinde de muchos nutrientes esenciales, vitaminas y minerales. "Sobre todo del reino vegetal, como frutas y verduras. Y depende de tu estado nutricional puede tener mayores o menores consecuencias (para la salud). Al quitar alimentos con alto contenido en fibra incrementas los problemas de estreñimiento", ahonda.

2. Dietas del alimento de turno (alcachofa, piña...)

Las más recurrentes son la dieta de la alcafocha o la de piña y todas ellas son muy restrictivas. Se basan en el consumo de un alimento principal y algunos pequeños añadidos, como caldos, infusiones y agua. "Como prácticamente no estás comiendo, pierdes peso a través de tu masa muscular. Cuando vuelves a comer normal aparece el efecto rebote: tu músculo se tiene que volver a generar de alguna manera y las reservas vuelven a su sitio. A veces se multiplican por dos o tres", comenta. Asimismo alude a que son dietas en las que influye el tema del aburrimiento y llevan asociados desequilibrios nutricionales.

3. Alimentos fríos y baja temperatura corporal

Entre las recomendaciones de este tipo de 'dietas' están consumir alimentos y bebidas frías, reducir la calefacción y darse duchas frías, entre otras. Como resalta la nutricionista aragonesa, al ingerir un alimento frío nuestro cuerpo lo va a intentar calentar hasta la temperatura corporal de 37 grados y, por lo tanto, necesita quemar energía. "Se dice que puede aumentar tus necesidades energéticas hasta un 30% de tu gasto diario", cuenta. No obstante, señala que si por ejemplo uno come una hamburguesa fría de 2.000 calorías van a seguir siendo el mismo número de calorías con independencia de su temperatura. "En vez de hacer estas, entre comillas, tonterías, animaría a la gente a que haga más actividad física. Seguro que disfrutan más que tomándose un alimento en temperaturas frías".

4. Ayuno intermitente

Dejar de comer unas horas al día y concentrar la toma de alimentos en otras. Las propuestas de ayuno varían entre 12 horas, 16 y las hay más restrictivas "y poco probables de llevarlas a la práctica". Según apunta, la evidencia científica aún no es concluyente y no se puede extrapolar que esta dieta pueda ayudar a bajar peso a toda la población en igualdad de condiciones. "Cada persona tiene un estilo de vida, unos horarios, unos hábitos e incluso, en algunos casos, patologías asociadas que no se comentan en muchas aplicaciones. Santaliestra no está a favor del ayuno intermitente, pero sí de dejar descansar al tubo digestivo (estómago) de 10 a 12 horas. "Es necesario fisiológicamente", indica. Asimismo, avisa de que está contraindicado para quien tenga alteraciones de azúcar y otras patologías asociadas. "Y en cualquier caso, siempre poniéndose en manos de un profesional titulado".

Para Alex Sarría, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad San Jorge, las dietas milagros también hacen "mucho daño" al ser propuestas genéricas y confiesa ser muy crítico con lo que se cuelga en las redes sociales. "Cualquiera puede subir contenidos. Hay gente que pone ejercicios muy difíciles y que son lesivos. Todos esos ejercicios de Instagram que hacen malabares habría que mirarlos con lupa; nos podemos hacer mucho daño. De repente ponen: pierde peso, gana músculos, sé más rápido y más fuerte con un método. Pues no, cada capacidad física se mejora con un tipo de entrenamiento y es muy difícil que un método sea tan efectivo en todo", explica.

Sarría, uno de los entrenadores del centro 4D Rendimiento Físico y Deportivo de Zaragoza, aconseja informarse de dónde viene una información y si está avalada o no por la ciencia. Como recomendaciones generales a la hora de iniciarse en el deporte, habla de ser constante para generar una adherencia al entrenamiento y marcarse objetivos realistas a corto, medio y largo plazo. "Tenemos gente que viene y te dice: 'En seis meses quiero correr una maratón'. Eso es muy difícil. Hay que empezar con uno o dos días a la semana y poco a poco ir subiendo y combinando el entrenamiento de resistencia aeróbica o cardiovascular con el de fuerza, que es fundamental", subraya. Al mismo tiempo, se refiere a la importancia de ponerse en manos de profesionales del ámbito de la salud y del ejercicio físico en lugar de hacerlo uno por su cuenta. "Sobre todo cuando no tienes ni idea".

Esta es su valoración sobre opiniones que circulan por internet:

1. Hacer ejercicio en ayunas y por la mañana quema más calorías.

No es así porque las calorías son un computo a lo largo de todo el día. "El entrenamiento en ayunas te puede ayudar a quemar más grasa, como un protocolo, pero no te va a ayudar a quemar más calorías como tal. Hay que hacer ejercicio cuando a la persona le venga bien y mejor se encuentre para hacerlo", sostiene.

2. Hacer muchos abdominales para perder barriga.

Tampoco es verdad. Para ello, es necesario ejercicio, trabajo de resistencia y nutrición. "Hacer muchos abdominales va a mejorar el tono muscular, pero si tienes una capa de grasa esos abdominales no se te van a marcar", afirma.

3. En forma con estiramientos o yoga en una silla.

No. Cuatro estiramientos -que no suponen ninguna carga aeróbica ni de fuerza- no ponen en forma a nadie. Sin embargo, para gente muy sedentaria y con problemas de espalda, Alex Sarría aconseja algún tipo de movilización cada una o dos horas a lo largo de una jornada laboral si se está sentado. "Hay que moverse; estamos diseñados para eso".

4. Actividades de cardio ayudan a adelgazar.

Sí, pero combinado con entrenamiento de fuerza y nutrición. "Si todos los días corres una hora y luego ingieres 3.000 calorías, no vas a adelgazar", observa.