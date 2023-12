Alba Santaliestra: "Tenemos en nuestra mano el poder comer mejor al mismo precio"

¿Comemos bien los aragoneses?

Hay de todo. En general, podríamos comer muchísimo mejor porque nuestro huerto y productos nos lo permiten, pero luego llega la hora de hacer la compra y es cuando tomamos malas decisiones.

¿En qué medida nuestra economía nos condiciona a la hora de comer bien o mal?

La crisis económica la estamos sufriendo todos y tenemos que aprender a hacer elecciones alimentarias. Muchas veces tenemos en nuestra mano el poder comer mejor al mismo precio. Si elimináramos muchos productos con un alto nivel de procesado y volviéramos a la comida más sencilla y tradicional conseguiríamos ahorrar mucho coste. Uno de los problemas importantes es que la gente no sabe cocinar y no quiere utilizar tiempo en cocinar. Todo eso al final te lleva a un encarecimiento de la cesta de la compra y a un empeoramiento de la salud.

En su mesa, ¿qué nunca falta?

Vegetales; a ser posible voy cambiando (crudo, cocinado, salteado o a veces parte de ingrediente de recetas). Tampoco falta fruta de postre, me parece algo esencial. Y tampoco, ir variando: que no siempre haya la proteína del mismo origen.

¿Qué recomendaría a los padres para que sus hijos estén bien alimentados?

Lo más importante es que compren menos productos empaquetados. Con eso simplificas muchísimas elecciones alimentarias.

Para usted, ¿qué es la nutrición?

Mi mejor medicina. Es la herramienta que tenemos para no enfermar y tener salud. Es un arma superpoderosa en ese sentido y muchas veces se usa mal en muchos sentidos.

¿Qué errores son los más comunes?

Descartar un tipo de alimentos, me da igual que se pueda llamar pan, carne, leche... En algunos casos, consumir solo un grupo de alimentos; eso te priva de nutrientes. Y el no asesorarte por personal cualificado.

En el mundo de Instagram y TikTok muchas son las ‘influencers’ que dan consejos nutricionales. ¿Qué aportan las redes sociales?

Confusión. Hay muchísimos mensajes. Incluso dentro de mi propio colectivo hay personas que defienden un tipo de propuestas dietéticas respecto a otras. Pero si ya encima, fuera del ámbito de la profesión, todo el mundo se atreve a dar un consejo y no hay ningún control por parte de las autoridades de lo que se puede decir en este tema lo que generas es uncaos en la población, que no sabe a quién hacer caso. Esto está vinculado también a que nosotros no estemos en la Sanidad. Si no tienes al profesional de referencia en la Sanidad pública, ¿hacia dónde va el consumidor? ¿dónde toma las decisiones? ¿quién le asesora? A ver si llega la categoría profesional -que es una reclamación de hace casi 10 años- y después se materializa en plazas en Atención Primaria, hospital... En otras comunidades autónomas ya es una realidad.

También andamos un poco confusos con los cambios de criterios nutricionales. Lo que antes era bueno, ahora no lo es.

La nutrición es una ciencia muy joven e interacciona con muchas otras, como es la medicina, la farmacología… Se están averiguando muchas más cosas de las que no se sabía antes; por eso cambian tanto algunas cosas. A mí me gusta hablar de que es una ciencia en evolución y que se está adaptando a los tiempos que corren.

¿Qué nos queda por ver? ¿Cuál es su futuro?

Creo que vamos hacia una nutrición personalizada. Hay un dicho muy antiguo que dice: que el alimento sea tu medicina. Eso que se decía hace más de 2.000 años se puede seguir utilizando, pero ahora será de una forma más exacta. Que si uno tiene una enfermedad cardiovascular, en la que sabe que hay un impacto del colesterol y los triglicéridos, podemos ayudar a resolverla o a que tenga menores accidentes cardiovasculares. Vamos a aprovechar ese tipo de alimentación en vez de medicalizar las enfermedades.

Y en un futuro, ¿llegaremos a alimentarnos solo con pastillas?

Espero que no. Para mí, la comida no es una píldora. Comer es un placer. Es un acto social en el que aprovechas muchísimas cosas a nivel de nutrición, de educación, de compartir, de vivir.