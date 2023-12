Jesús Román Martínez: "La gente que come mejor se deprime menos"

Se habla de inteligencia artificial, pero ¿qué es la alimentación inteligente? Estamos buscando un término que llame la atención. Los mensajes tradicionales de que hay que comer variado, saludable y equilibrado no son atractivos y la dieta mediterránea, por desgracia, es algo que suena antiguo. Le llamamos alimentación inteligente a lo que han comido nuestros padres, la dieta única razonable. Nos permite respetar el medioambiente y favorecer nuestra salud. Además de que el campo no quede abandonado, ¿qué somos nosotros sin la vida rural? Vamos a comer bien, pero no solo por nosotros, sino también por el futuro.

La dieta mediterránea está en boca de todo el mundo, ¿nos lo creemos?

Investigadores de China, Estados Unidos o Inglaterra publican en revistas científicas de alto nivel artículos sobre ella. Tiene un marchamo extrasaludable fuera de España y aquí no, porque lo vemos como lo de todos los días, ya sabemos qué es comer lentejas... Nadie le hace el menor caso y se abandona.



En las calles cada vez abren más hamburgueserías, restaurantes asiáticos...

Habría que distinguir entre la comida lúdica y la de todos los días, que es la que estamos eliminando. No pasaría nada por comer un día un kebab, porque en la mediterránea cabe todo, ya que esta dieta es más social que el ingrediente. Es decir, el problema es cómo como: no puede ser en un sitio ruidoso, con el teléfono, la televisión... Tampoco tiene sentido traer panga del lejano oriente y no comer trucha de los ríos pirenaicos. O aceite de oliva, que es prácticamente un medicamento.



Alimentación saludable para el cuerpo, ¿y para la mente?

Pensábamos que no se había investigado tanto, pero hay muchos trabajos al respecto. La dieta mediterránea presenta menos índices de depresión. Así, la gente que come mejor se deprime menos, está menos cansada, menos fatigada, soporta mejor el estrés... Es decir, comer bien no solo me controla el colesterol, sino que a futuro aumenta la esperanza de vida.



Cuando usted hace la compra, ¿mira todas las etiquetas?

Eso me preguntan, ¿qué hago yo? Hay que olvidarse de las prohibiciones y poner el foco en lo obligatorio: que no falte aceite de oliva virgen todos los días, ni un puñadito de frutos secos, verdura, fruta, legumbres y pescado dos o tres veces por semana...



¿Cómo vive la Navidad?

Normal, con sentido común: la Navidad es disfrutar de la compañía, de la familia. Y en cuanto a las comidas, si te has pegado un homenaje espectacular, al día siguiente que el homenaje sea a la borraja. Y para beber lo ideal sería agua con gracia, con limón por ejemplo, y si se quiere alcohol lo recomendable es no abusar y apostar por las bebidas fermentadas, como vino o cerveza, antes que destilados.



En muchas casas aragonesas no falta el cardo, ¿con eso aprobamos?

Los menús tradicionales no son tan horrorosos porque se sirve una verdura, como lombarda, y un plato de pescado o carne. Lo que no tiene sentido es el kilo de turrón de postre, no se quema.



¿Y qué le decimos a la tía Pili cuando saque los turrones?

Le haces un homenaje y al día siguiente un poco de relajo.



¿Un poco de ejercicio? Luego enero parece el mes de la culpa.

Pero ese sentimiento se acaba enseguida. Te matriculas en el gimnasio el 7 de enero y a final de mes te has olvidado. Es un hábito que te tiene que gustar y dar placer.



Incitar a comer, grandes cantidades en la mesa... ¿cómo abordar problemas de conducta alimentaria estos días?

Están aquellos que rechazan la comida y otros que se comen todo. Lo ideal es la frugalidad, decir qué bien nos hemos quedado sin reventar, esa sería una virtud a recuperar en Navidad.