Profesores de FP: mismo trabajo, pero diferente sueldo

Imparten las mismas asignaturas y al mismo alumnado, sin embargo, no cobran lo mismo (entorno a 250 euros al mes de diferencia) con el agravio que conlleva cada mes en la nómina y en la cotización de cara a la jubilación. ¿Por qué? La nueva ley contempla la integración de los docentes de Formación Profesional con grado o titulación universitaria en el cuerpo de Secundaria, mientras que los que no la poseen no pasan a ese grupo.

"Es ridículo e injusto. No existe una carrera relacionada con peluquería, ni con cocina y pastelería ni con mantenimiento de vehículos, soldadura... Somos docentes que en su día estudiamos una profesión y la ejercimos y luego nos pasamos a la docencia", lamenta Chuan C. Burriel, profesor Técnico de Formación Profesional de la especialidad de Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas y Jefe de Estudios del IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas, Teruel.

Se cambia de cuerpo, explica, "independientemente del grado universitario que tengas". "Por ejemplo, puedes estar graduado en Historia del Arte y después decidiste dejar ese mundo, estudiaste hostelería y ahora eres profesor de FP. En ese caso puedes optar al A1 (al que pertenece los docentes de Secundaria), mientras que otro profesor que directamente estudió Restauración y después decidió dedicarse a la docencia, se queda con menos sueldo", especifica el profesor de Utrillas.

"Yo me saqué la oposición con el mismo temario y las mismas condiciones que otros compañeros que tenían carrera. Ellos ahora van a cobrar más cuando entramos de la misma manera"

"Así, los funcionarios de carrera sin titulación universitaria permanecemos en un grupo A2 (por debajo del de Secundaria), un cuerpo a extinguir. Es una auténtica chapuza que nadie entiende y que crea una división entre los docentes de la Formación Profesional, que impartiendo exactamente las mismas asignaturas y al mismo alumnado, van a tener una diferencia salarial y de condiciones laborales muy elevadas", lamenta.

En el caso de los interinos, especifica, pasan al nivel A1 si tienen título universitarios a excepción de los profesionales de 10 ciclos que "no tienen carrera afín". Estos son: Cocina y Pastelería, Estética, Carpintería y Mueble, Mantenimiento de Vehículos, mecanizado y Mantenimiento de Máquina, Patronaje y Confección, Peluquería, Producción de Artes Gráficas, Servicios de Restauración y Soldadura.

La Asociación Red de Profesorado Técnico de Formación Profesional (PT- FP), cuyo responsable en Aragón es Burriel, exige igualdad de condiciones independientemente de la titulación que posean los profesionales. "Yo me saqué la oposición con el mismo temario y las mismas condiciones que otros compañeros que tenían carrera. Ellos ahora van a cobrar más cuando entramos de la misma manera. Nos alegramos de que a ellos les incluyan, pero exigimos que al resto también", protesta.

El proceso de integración de los docentes de FP con carrera universitaria al cuerpo de Secundaria comenzó el 29 de marzo en Aragón y, según explican algunos sindicatos, los beneficiados "pueden estar cobrando ya el nuevo sueldo".

Los sindicatos culpan a la ley, que califican de "injusta", de este "problema": "Deja fuera a parte de un colectivo que desde hace muchísimos años esta ejerciendo las mismas funciones que los profesores de Secundaria", sostienen desde CSIF. Todo esto se enmarca, explican, en el acceso a la función pública. "Para ser funcionario A1, en cualquier sector, tienes que tener determinada titulación. En este caso Grado más Master", explican.

Por ello, algunos sindicatos como UGT y CC. OO. proponen que hasta que se negocie el Estatuto Docente (que esperan que se retome con el Gobierno que se forme tras las elecciones del 23 de julio), las comunidades autónomas aprueben un complemento para equiparar sueldos a todos los profesores de FP. Por su parte, CSIF asegura que lleva tiempo denunciando la situación ante el Ministerio y el Consejo Escolar del Estado. Como no nos han hecho caso, hemos iniciado los procedimientos administrativos y judiciales necesarios para que, nuevamente, sean los jueces quienes tengan que dar solución a los problemas que genera el Ministerio de Educación en su dejadez e incompetencia a la hora de gestionar estos asuntos".

CGT explica que se ha dado un plazo hasta enero de 2026 para que los profesores de carrera sin título universitario pudiesen sacarse una titulación y entrar en el cuerpo de Secundaria. "Sin embargo, el día que lo hagan no será de manera retroactiva, a diferencia de los que pasan ahora, que cobrarán lo que les corresponde de más desde enero de 2021", explican

"Como mínimo es perturbador y disfuncional que se remunere diferente a docentes que imparten en los mismos grupos y niveles"

Desde el sindicato independiente de la Enseñanza Pública (ANPE) en Aragón aseguran que llevan tiempo "denunciando y litigando numerosas situaciones disfuncionales y potencialmente discriminatorias, como las que se dan con interinos, jubilados, funcionarios en prácticas, docentes de FP sin titulación universitaria...". "A falta de un criterio unificado, empezamos a percibir diferencias entre autonomías, fruto de sus distintas administraciones y negociación colectiva... Y mientras los Tribunales (a los que se está acudiendo) no se pronuncien sobre la legalidad o discriminación de las distintas situaciones... pues sólo nos queda negociar los efectos retroactivos a fecha de entrada en vigor de la LOMLOE y, en su caso, complementos salariales compensatorios, puesto que, en efecto, como mínimo es perturbador y disfuncional que se remunere diferente a docentes que imparten en los mismos grupos y niveles", defienden.

Desde el Gobierno de Aragón explican que la directora general de Personal del Departamento de Educación mantuvo una reunión con este colectivo. "Allí les informó de que Aragón lo que había hecho era aplicar la normativa estatal para la integración de los docentes en el tipo A1, para lo cual deben tener grado universitario (o Licenciatura o similar). Sin embargo, conscientes de la discriminación salarial que supone, se emplazó a incluir la equiparación salarial en la negociación en mesa sectorial", especifican.

Así, desde la Asociación Red de Profesorado Técnico de Formación Profesional instan al futuro responsable de la Consejería de Educación a "poner solución a esta situación lo antes posible para evitar la discriminación entre los docentes de Formación Profesional, poniendo en valor las enseñanzas que éstos imparten y a su profesorado".

"Exigimos la realización de un proceso justo que nos mantenga a todos iguales, mejore nuestras condiciones de trabajo , y sobre todo, no deje a ningún compañero atrás, más aún, si ha prestado servicios durante años. Detengamos una legislación mal hecha que prima otros intereses por encima de los generales" defienden desde la Asociación.