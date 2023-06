Los títulos de FP con trabajo asegurado en Aragón y en el resto de España

El auge de la Formación Profesional en España es un hecho en los últimos años. Hay varios indicadores al respecto, y la proliferación de grados superiores altamente especializados, que buscan cubrir necesidades de mercado es el primero. También son importantes las ganas de no ‘perder’ el tiempo y hacer rendir de inmediato el esfuerzo.

Por otro lado, el aspecto de la consideración de estos estudios a nivel social también ha evolucionado: si hace dos generaciones parecía una opción de emergencia para los que no podían aspirar a titulaciones superiores, ahora son el primer objetivo de muchos jóvenes y no tan jóvenes, que prefieren incorporarse antes al mercado laboral, con conocimientos prácticos y versátiles a la vez, que garantizan ese trabajo bien remunerado del que muchas veces no disfrutan los licenciados.

Los títulos de especialista y máster son llaves directas al empleo, y normalmente con varias opciones abiertas para elegir la más conveniente a las circunstancias de cada persona. Estos títulos se aprobaron desde el Gobierno hace cuatro años y aunque la legislatura ha sido complicada por la pandemia, se ha demostrado su eficacia. También llega desde fuentes gubernamentales un análisis que llama la atención: 15 de estas enseñanzas registran un 100% de empleabilidad, y las clases duran apenas seis meses si se llega desde el Grado Medio (especialista) o Superior (máster).

Los títulos de FP en Aragón en 2023

Los estudios que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Aragón con un 100% de empleabilidad son: el Curso de especialización en Fabricación Inteligente, Curso de especialización en Ciberseguridad en Entornos de Tecnologías de la Información, Curso de especialización en Digitalización de Mantenimiento Industrial, Curso de especialización en Implementación de Redes 5G, Curso de especialización en Modelado de la Información de la Construcción, Curso de especialización en inteligencia artificial y Big Data, Curso de especialización en Videojuegos y Realidad Virtual, Curso de especialización en Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos, Curso de especialización en Fabricación aditiva y el Curso de especialización en Mantenimiento y Seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos.

No obstante, el Ministerio también pone el foco en otra titulación de alta tasa de empleabilidad que puede obtenerse en Aragón, aunque no alcance ese 100% de empleo: Curso de especialización en Panadería y Bollería artesanales, que también se cursa otras comunidades como Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Estos son los 15 cursos de Formación Profesional en España con empleabilidad al 100%

Este es el listado de empleos con recepción al 100% de los alumnos, según el Ministerio de Educación: