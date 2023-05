Reservar la comunión con un año de antelación: “Tenemos completas la mitad de las fechas del 2024”

Llega mayo y con él las celebraciones familiares: bodas, bautizos y comuniones, que se multiplican con la llegada del buen tiempo. Las dos primeras suelen repartirse a lo largo del año, pero lo habitual de las comuniones es que se concentren únicamente en dos meses, siendo el actual, el más solicitado en los restaurantes zaragozanos para acoger este tipo de eventos.

Por ese motivo, muchas familias han optado por adelantar todo lo posible la reserva de la celebración de la comunión de su hijo y se están haciendo ya con un año de antelación. Es decir, desde hace varias semanas ya hay reservas para estas celebraciones que tendrán lugar en mayo de 2024 en los restaurantes zaragozanos.

“Tenemos la mitad de las fechas de mayo del año que viene reservadas ya para comuniones. Estamos completos los sábados 11 y 18 de mayo y el sábado 25 a punto de llenarse, además de tener cerradas ya fechas para el primer fin de semana de ese mes y alguna otra para junio”, dicen desde el Restaurante 3 Mares, situado en el centro de la capital aragonesa, junto al Ebro.

Imagen de una mesa preparada para una celebración en el Restaurante 3 Mares. HA

“La gente empezó a llamar ya a principios de año para hacer las reservas, en cuanto les daban la fecha en el colegio o en las parroquias. Incluso ha venido gente a interesarse por celebrarla aquí sin tener aún la fecha de la comunión”, explican desde este restaurante.

“No es lo habitual que en estas fechas tengamos tantas reservas de comuniones para el año que viene”, afirma por su parte Ángel Guerrero, gerente de El Hábitat Sella. “Siempre ha habido un 10 o un 15% de las reservas que se hacían con más tiempo pero nunca tanto. Este año se han adelantado más de lo habitual”, confirma Guerrero.

“Normalmente comienzan en los meses de octubre y noviembre pero este año los colegios han anticipado las fechas y las familias no quieren que se les pase y quedarse sin restaurante. De hecho, hay gente que llama para reservar sin saber todavía la fecha de la comunión”, asegura el gerente de El Hábitat Sella. “Saben que será en mayo y nos dicen que confirmarán en cuanto sepan el día, pero quieren tener ya la reserva hecha”, continua. “Por ahora tenemos reservadas alrededor de 40 comuniones que se celebrarán el 2024”, señala Guerrero.

Interior de uno de los salones del Hábitat Sella. HA

"Si tardas más, no puedes elegir"

Y es que las fechas para estas celebraciones se suelen conocer durante el primer trimestre del año anterior a su celebración. “Muchas iglesias y colegios asignan en febrero y marzo las fechas para las comuniones del año siguiente”, dice Violeta García, madre de un niño que hará la comunión en 2024 y que ya ha reservado la cita en un restaurante “cercano a la iglesia”.

“Cuando llamamos para informarnos nos dijeron que mayo era un mes muy solicitado porque se juntaban bodas, comuniones y algún bautizo y que su agenda se llenaba rápidamente, así que reservamos”, explica.

“Nosotros todavía estamos pendientes de que la iglesia nos de la fecha de la comunión en unas semanas. En cuanto la sepamos, reservaremos el restaurante”, asegura Marta Gimeno, que tiene 3 hijos y el año que viene le toca comulgar al segundo. “Con el mayor, que comulgó en 2022, nos pareció una exageración cerrarlo con tanto tiempo pero ya había padres que lo hicieron así”, recuerda.

“Decidimos esperar porque pensábamos que era demasiado pronto y lo dejamos estar hasta 6 meses antes de la comunión”, continúa Gimeno. “Cuando comenzamos a buscar restaurante, prácticamente ya no había nada libre en ningún sitio de los más conocidos y habituales para este tipo de celebraciones”, asegura. “Al final encontramos en un restaurante más pequeño. Sin embargo, en esta ocasión no nos va a pillar el toro y vamos a reservar en cuanto nos digan la fecha, que será prácticamente con un año o con once meses de antelación”, confirma esta progenitora zaragozana.

Y no es cuestión del número de invitados. Ya sean comuniones de 15 o de 80 comensales, las reservas con tanto tiempo se hacen indistintamente. “Lo habitual son comuniones con unos 30 o 40 invitados, aunque hemos tenido alguna con cerca de un centenar”, dice Ángel Guerrero. “En nuestro caso, aunque la mayoría están entorno a los 40 invitados, estamos esperando la confirmación de una con 100 para mayo del año que viene”, aseguran desde el Restaurante 3 Mares.

Los trajes y el fotógrafo, también más pronto

Estas prisas por tenerlo todo cerrado un año antes de la cita con la iglesia no se limitan al restaurante. Las boutiques de trajes de comunión y los fotógrafos especializados en este tipo de celebraciones también lo han notado. “Los clientes no hacen más que llamarme para que les de cita para comuniones que se celebrarán en 2024”, dice Ana Muñoz, propietaria de Boutique María Jesús, en Camino de las Torres.

Ana Muñoz, propietaria de la boutique María Jesús, junto a la colección de comunión. Boutique María Jesús

“La gente adelanta, desde hace ya unos años, sus reservas por previsión. En la tienda siempre me llegan comentarios de clientas sobre los problemas que tienen para encontrar restaurante si se han fiado un poco con las fechas”, explica. “Y yo ya tengo la agenda abierta para el año que viene. De hecho, estoy dando citas en diciembre para probar los vestidos de las comuniones que se celebrarán en mayo de 2024”, enfatiza Muñoz. “Mucha gente aprovecha las vacaciones de Navidad para venir y ya tengo completos, con citas reservadas, la mitad de esos días”, asegura la comerciante.

“La semana que viene ya me pongo a preparar la nueva colección y la tengo lista para el puente de diciembre, pero días antes ya me están llamando clientas muy nerviosas metiéndome prisa para verla cuanto antes porque van a venir con las abuelas y las suegras”, asevera Muñoz. “En 20 años he tenido que adelantar 4 veces la fecha de la nueva colección ante las demanda de las clientas, porque antes la ponía en febrero”, recuerda, e informa de que en verano saca siempre un outlet a mitad de precio con los vestidos de niña que no se han vendido en la temporada.

Algo similar le está pasando a Arantxa Benedí, una fotógrafa especializada en comuniones. “Nunca antes me había pasado en estas fechas que vinieran pidiéndome presupuesto con un año de antelación”, afirma. “La gente solía venir en septiembre como pronto pero ahora, a estas alturas del año, ya tengo reservas para mayo del año que viene”, asegura la fotógrafa.

Para ella, este adelanto en la reserva se debe a que las familias “dedican cada vez más atención a este evento y quieren que sea más especial para el niño”, dice Benedí. “Las comuniones de hoy en día son mini bodas. Los padres contratan cada vez más actividades aparte de la comida, hacen baile y animación para los pequeños”, añade.

No solo eso, las actividades que rodean las comuniones se multiplican y crecen en originalidad. El mago y el animador infantil han pasado casi a la historia y ahora, cada vez más, se ven comuniones con disco móvil, baile, barra libre para los padres, candy bar, e incluso capeas infantiles.