Música de estreno y emoción en la entrega de galardones por San Jorge: "Es un orgullo"

La solemnidad del acto oficial por la celebración del 23 de abril, Día de Aragón, ha estado acompañada por la música del violinista Ara Malikian, quien aunque no lo tenía previsto de inicio, finalmente ha tocado una nueva pieza, inspirada por la Medalla de las Cortes que este domingo ha recibido. Por su parte, la revista Turia ha recibido el Premio Aragón, mientras que Alicia Asín Pérez, directora ejecutiva de Libelium, ha sido reconocida con la Medalla del Mérito Profesional; y el equipo femenino del Club Basket Zaragoza 2002, la del Mérito Deportivo.

"Es un orgullo. Estoy muy emocionado", ha declarado nada más subir al atril, donde ha leído un discurso que ha preparado junto a su mujer, la cineasta aragonesa Natalia Moreno, quien hace 15 años le trajo a Aragón, la que ahora también es su tierra: "Ya no soy armenio, soy aramaño".

El músico ha conseguido sobreponerse a los nervios por recibir este reconocimiento, que fue entregado por unanimidad, gracias a la música y al sentido del humor. Ha mostrado su amor hacia Aragón y sus gentes, entre las que la "terquedad está plagada de ternura". Un amor que se trasladada a su día a día, en el que "ven aquí cariñico" y "me he chipiado" se han convertido en frases habituales. "Y todas las cosas se han vuelto cosicas", ha puntualizado entre las risas de los asistentes.

Y, aunque en un primer momento no tenía pensado tocar el violín, la emoción por recibir este reconocimiento le despertó hace unos días a las cuatro de la mañana. "Y, de repente, me salió una composición. Un rollo aramaño. Es lo que me inspiráis y lo he hecho con mucho amor, con mucho cariño", ha aseverado.

Además, ha reconocido que le ha servido para quitarse algo de presión, pues es la única forma en la que, ha asegurado, se siente "seguro". Todavía con la duda de saber si esta nueva composición tendrá el nombre de 'Cierzo' y de si se iba a equivocar, no ha dudado en interpretarla cautivando a todos los presentes, entre ellos su mujer, su hijo y sus suegros, que lo han acompañado en esta jornada tan especial.

Alicia Asín: "Estamos cumpliendo en eso de llenar de sensores el mundo desde Aragón"

“El verdadero premio que se puede recibir es que las personas que te conocen te digan que te lo mereces”. Con estas palabras ha terminado su intervención Alicia Asín Pérez, directora ejecutiva de Libelium, que ha sido la segunda persona de la mañana en recibir un reconocimiento, la Medalla del Mérito Profesional del Gobierno aragonés que le ha entregado el presidente de la Comunidad Javier Lambán.

Esta experta en inteligencia artificial y big data ha recordado que su primera medalla la ganó remando en el río Ebro “sacando las fuerzas de esa rasmia aragonesa tan famosa”. Años después, ha relatado, cambió de deporte con “tanta ilusión como inconsciencia” y se lanzó a una aventura empresarial, “llenar de sensores el mundo”, en la que lleva inmersa 17 años. Y ha agradecido que en esos primeros años, cuando todavía casi nadie entendía demasiado de estas nuevas tecnologías, los de su tierra les concedieron el premio IDEA que les animó a continuar.

Asín ha compartido este reconocimiento con todas las personas que forman la empresa. Y más, ha reconocido, cuando la suya es una historia de “mucho esfuerzo y altibajos”, como cuando en 2014 pasaron de recibir el Premio Nacional Joven Empresario a sufrir un incendio en sus instalaciones en apenas una semana. “Pero eso es la vida, celebrar los triunfos con los pies en la tierra y superar las dificultades sin reblar jamás”, ha comentado.

Con un guiño muy aragonés a que “a veces con maña y a veces con fuerza” ha apuntado que están cumpliendo con su reto de llenar de sensores el mundo desde la Comunidad y que los mismos sensores que monitorizan las plazas de movilidad reducida de Huesca también lo hacen en Florida, y los sensores que miden el ruido en los paseos comerciales de Zaragoza, estarán en Nueva York este verano. Desde Libelium, ha concluido, se siguen atreviendo a soñar y trabajar con la tecnología y los datos para que estos elementos “sean el cimiento de una sociedad más competitiva, sostenible y transparente, más datocratizada”.

Vega Gimeno: "Es un chute extra"

Las jugadoras del equipo femenino de baloncesto han tenido que recibir la medalla al Mérito Deportivo en diferido, puesto que durante la celebración del acto institucional se encontraban disputando el partido de vuelta de los cuartos de final del 'play off' contra el Gernika en el pabellón Príncipe Felipe. Así que, este sábado, tanto Lambán como el consejero de Deporte, Felipe Faci, se trasladaron a la cancha deportiva para hacerles entrega de este reconocimiento, que se les ha otorgado tras haber logrado hace apenas unas semanas la Copa de la Reina.

"Es un chute extra de energía", ha apuntado Vega Gimeno, capitana del equipo, tras recibir el galardón, al tiempo que ha asegurado que les servirá para "seguir con la ilusión y el trabajo diario" que desempeñan. "Es una recompensa al trabajo bien hecho, al esfuerzo tanto nuestro como del club", ha recalcado.

Raúl Maicas: "Es un complejo vitamínico para no desfallecer"

Y, el Premio Aragón ha sido recogido por Raúl Maicas, director de la revista Turia, galardonada en el 40 aniversario de su fundación, "el mejor regalo" para este cumpleaños. "Fundar y dirigir la revista Turia es una tarea que se ha convertido en el auténtico motor de mi vida de ciudadano del mundo radicado en Teruel", ha asegurado durante su discurso en el que ha puesto el foco en cómo esta revista cultural, que se hace desde Teruel "pero con una clara vocación universal", todavía tiene "un papel que jugar". "Sigo creyendo que una revista cultual es una excelente herramienta para ayudarnos a ser mejores y más libres como ciudadanos, como personas con opiniones propias", ha apuntado.

Además de mostrarse "orgulloso" y "agradecido" de que se reconozca la trayectoria de Turia, "siempre al servicio de la libertad y del pensamiento crítico", ha asegurado que el premio es "ahora más que nunca un bálsamo" para sus "desvelos" y "problemas de salud". "Un complejo vitamínico para no desfallecer en la ilusionante tarea que venimos llevando a cabo", ha resumido.

Como es habitual, el acto ha comenzado con e l izado de la bandera de Aragón en el patio de los Naranjos del palacio de la Aljafería, que lo han realizado un niño y una niña del colegio Cortes de Aragón, en alusión a la conmemoración del 40 aniversario de la institución parlamentaria.