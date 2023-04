Sandra Pérez, en Australia: "Las oportunidades son infinitamente mejores que en España"

Sandra Pérez es enfermera, tiene 27 años y nació en Calatayud. En los últimos cuatro años, pandemia incluida, ha estado trabajando contratada por la sanidad aragonesa, después de estudiar en la Universidad de Zaragoza. Cuando se le terminó hace unos meses su último contrato temporal se planteó qué hacer con su vida y pensó que era el momento de dar un giro de 180 grados que le llevó a más de 17.000 kilómetros de su casa.

“Se me acabó el contrato temporal que tenía y aproveché para cambiar de aires, estaba un poco cansada del sistema sanitario en España”, cuenta.

Una experiencia en otro país

“Me mudé a Sydney hace dos meses, en febrero”, explica desde la ciudad australiana, donde en estas pocas semanas en el país ya ha tenido oportunidad de hacer los primeros recorridos como turista y fotografiarse junto a su edificio más emblemático, el de la ópera. “Me marché porque quería vivir una experiencia nueva en otro país, mejorar mi inglés y probar a acreditar mi título de enfermería aquí”, cuenta sobre su decisión de viajar hasta las Antípodas. De momento, lo que resulta más fácil en el mercado laboral para los extranjeros recién llegados son contratos en la hostelería. Trabaja en un bar como camarera.

"Ahora estoy trabajando como 'bartender' (camarera) en un bar del centro de Sydney y voy a clases de inglés por las mañanas", explica sobre su rutina. Su plan es quedarse los 14 meses que dura su visado de estudiante. Mientras, sigue tratando de convalidar su título. "Si consigo la acreditación de enfermería, puede ser que me quede más. No tengo fecha prevista de vuelta", confiesa.

Se encuentra aún aterrizando en el país y no conoce bien el sistema sanitario, pero confía en que pueda terminar ejerciendo su profesión allí. "La sanidad es privada. Yo tengo un seguro privado que me cubre la asistencia básica (médico de familia, enfermería y algún especialista) aunque funciona como un sistema de copago, por lo que he podido ver hasta ahora", explica.

Sandra Pérez, enfermera aragonesa en Australia. H. A.

Espera conocer poco a poco el funcionamiento de la sanidad en lo que se refiere a la contratación de personal. "Acabo de empezar a informarme sobre los trámites", señala, para intentar homologar su formación, con la que espera conseguir mejores condiciones laborales.

"En este país, las oportunidades y las condiciones son infinitamente mejores que en España, sobre todo económicamente hablando", afirma. Desde hace unos años una prima suya ya inició la aventura australiana y lleva varios años residiendo allí.

"Me llamó la atención lo fácil que te dan una oportunidad laboral, en trabajos no cualificados, sin saber el idioma. Tienden su mano bastante fácil y por mi experiencia, son muy agradables, amables y confiados", asegura. En su caso, sabe hablar inglés porque ha estudiado desde el colegio. "Mi nivel era para poder tener una conversación y entenderme, pero quería mejorarlo y perfeccionarlo".

Lo que también le sorprendió al llegar fue "la calidad de vida que tiene la gente, la facilidad para encontrar trabajo" y la multiculturalidad. La sociedad está formada por una gran cantidad de inmigrantes llegados en busca de trabajo "de todos los países posibles". En el lado negativo, lo complicado es encontrar casa.

Poco ocio nocturno y muchas barbacoas

Sandra lleva poco tiempo pero ya echa de menos la comida. "No tienen gastronomía típica, todo es comida extranjera y viniendo de España, es algo muy diferente", apunta, sobre algunos de los aspectos del cambio de costumbres. "Echo de menos la vida en la calle en Zaragoza, el ambiente de fin de semana y el ocio", cuenta. No hay mucha vida nocturna pese a ser una ciudad grande. "Solemos ir a la playa y el plan estrella en Sydney es hacer barbacoa con el grupo de amigos. Casi todas las playas tienen barbacoas gratuitas para la gente", señala sobre las actividades más concurridas.

De momento, acompaña el tiempo, pese a que las estaciones siguen el curso opuesto al encontrarse en el otro hemisferio. "Ahora está empezando el otoño. Es mucho mas suave que en Zaragoza. Prácticamente todos los días hace sol y unos 24 grados", señala sobre el parte meteorológico. "Con una chaqueta por la noche es suficiente, aunque suele llover bastante a menudo", nada que ver con la sequía en la que está inmersa ahora España y Aragón.

La joven afirma que su familia la apoyó con su decisión. "Siempre me he sentido apoyada por mi familia en todo. Aunque esté tan lejos, me animan con todo y tenemos un contacto diario", asegura. "Cuando les conté mi idea, tuvieron una reacción muy positiva porque me conocen y tenemos mucha confianza", asegura. Lo que sabe que no podrá hacer es venir con frecuencia a ver su familia. "Los billetes rondan los 1.600 euros ida y vuelta", calcula.