Pablo Menéndez, en Brasil: "Vivir en varios países y conocer a personas de todo el mundo me ha enseñado a no juzgar a los demás"

Con tan solo 31 años, el periplo vital y profesional del zaragozano Pablo Menéndez le ha llevado a conocer y residir en muchos lugares: México, La India, Suiza, Portugal, Francia... Como reconoce, ha dado bastantes vueltas. "Desde muy pequeño he estado muy expuesto a viajar. Mi padre es mexicano y cada dos años íbamos ahí; y los veranos que no lo hacíamos, salíamos mucho por Europa", recuerda.

El interés por ver mundo y acercarse a otras culturas hizo que se especializara en la parte internacional del grado de Administración y Dirección de Empresas, que cursó en la Universidad de Navarra. Su primera experiencia laboral tras finalizar la carrera fue en Yucatán, en una cadena de restauración durante un año; después trabajó en la compañía Fersa en Zaragoza y, posteriormente, en Suiza en el área de viajes educativos de una firma líder en cursos de idiomas.

Entrar en el programa de comercio exterior del Icex le permitió vivir la experiencia de estar un año en la oficina comercial de la embajada española en Nueva Delhi y, de ahí, dio el salto a una consultoría ambiental marina en Canarias. "Estuve dos años y en paralelo empecé a investigar sobre turismo comunitario", relata este joven inquieto, que en 2020 dio otra vuelta de tuerca y creó una empresa de turismo con comunidades rurales indígenas junto a una socia. "La idea era emprender en España, pero la covid nos cambió todos los planes y el modelo de negocio de nuestra compañía. Al final tenía mucho más sentido que la creáramos en México", explica. El pasado septiembre decidió vender su parte de la firma y, tras una breve estancia como colaborador en una empresa social en Lisboa, desde hace poco más de un mes está en Brasil -en la ciudad de Divinópolis- liderando uno de los proyectos de la comunidad católica Chemin Neuf, que cuenta con diferentes misiones internacionales sociales. "Hago un diagnóstico de cómo están yendo los programas. Es asistencia social a familias en situaciones vulnerables; les ayudan de diversas formas con el objetivo de que puedan salir de esa realidad", detalla.

No es la primera vez que está en Brasil, ya lo visitó como voluntario en el verano de 2014 durante el Mundial de Fútbol. "Fui acogido por una familia local que acababa de conocer. Desde mi primera experiencia, me parece una gente con la que es muy fácil conectar. De ellos destacaría la alegría, les gusta celebrar la vida", señala Pablo, a quien residir en Lisboa le ha facilitado su inmersión en el portugués. "Solo uso ese idioma. Me ha costado más adaptarme a las dinámicas de la casa, convivo con 4 personas, tres de ellas religiosos", indica.

Todo el bagaje que lleva a sus espaldas ha contribuido a que tenga "una visión de esperanza" y resaltar que es más lo que nos une a todos que lo que nos separa. "Me mueve mucho romper esas barreras mentales de prejuicios que tenemos, que muchas veces vienen derivadas de la falta de conocimiento. La conclusión que saco de haber vivido en varios países y conocer a personas de todo el mundo es que no hay que juzgar a las personas. Me ha aportado más empatía de entender comportamientos o dinámicas de otras culturas", dice.

Pablo Menéndez junto a tres compañeros, en las oficinas donde trabaja en la ciudad brasileña de Divinópolis. P. M.

Y España, ¿cómo la ve en la distancia? Cada vez "más europea" y sin abordar "algunos retos" importantes. "La política es muy cortoplacista y también cada vez más populista. Centra toda su atención en temas muy concretos, que pueden tener su relevancia, pero hay otros que para mí son más importantes como para tener pactos transversales. Por ejemplo, las pensiones, todo lo relacionado con el envejecimiento de la población, la migración...", enumera Menéndez, que tanto se ve viviendo a largo plazo fuera, como retornando o de nuevo en México. "Es ya como una segunda casa; ahí he estado tres años. Me encanta: tengo mi familia, muchos amigos...", indica. De momento, lo que sabe es que al menos en noviembre vuelve a Zaragoza. "Se casa uno de mis mejores amigos".