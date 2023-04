Pablo Gállego, en Hong Kong: "Cuando vuelves a casa te das cuenta de la suerte que tienes de ser de Aragón"

La pasión por el fútbol de Pablo Gállego le ha llevado por varios países tan distantes como Eslovaquia, Albania, Grecia, Nicaragua, Islandia y ahora Hong Kong. Este futbolista oscense de 29 años ha conseguido hasta la nacionalidad nicaragüense que le permite ser convocado por la selección de dicho país centroamericano. Afronta ahora un nuevo reto en el mercado chino donde quiere seguir dejando lo mejor de sí mismo en el campo.

A los 19 años debutó con el primer equipo de la S.D. Huesca, se consolidó en segunda división D. Cuenta como dejó España "recién cumplidos los 23 años, con 100 partidos en 2ª B y 52 en tercera".

Ritmo "frenético" en Hong Kong

A partir de ahí comenzó su recorrido por distintos equipos y países, comenzando por la primera división griega. "Allí agarré la confianza y la experiencia de salir al extranjero", afirma. Fue entonces cuando se le abrió "un mercado mucho más atractivo que el que tenía en España, que entonces, era muy joven pero no pasaba de 2ª B", reconoce.

"Se me abrieron retos profesionales y por eso recorrí el mundo", explica sobre sus razones para dejar su tierra. En su actual club lleva solo cuatro meses y se ha adaptado mejor de lo que esperaba. "Pensaba que me iba a costar más por el tipo de sociedad, por la cantidad personas que hay y el ajetreo, pero me he adaptado bastante bien. Es un lugar que está muy bien comunicado, con muchas ofertas de todo tipo y me está gustando muchísimo", afirma. Juega en el Resources Capital FC, el RCFC, un equipo de la 'premier league' de Hong Kong.

Entre las costumbres diferentes a las españolas le ha llamado la atención el "ritmo frenético" de vida que se lleva en la cosmopolita ciudad asiática. Se ha fijado como en los restaurantes los comensales suelen acudir solos, "llegan, comen muy rápido y se van" porque "todas las horas del día están meticulosamente organizadas y no hay mucho tiempo libre". Él prefiere "hacer las cosas con calma".

Pablo Gállego, futbolista oscense en Hong Kong, en el partido de este sábado. RCFC

Pese a ese estrés diario ha encontrado gente "muy cariñosa" y le ha llamado la atención que extranjeros de diferentes países se apoyan mucho entre ellos. Además, ha conocido a dos aragonesas y les ha hecho "mucha ilusión".

Fútbol y los Pirineos

Asegura que "se conoce Aragón", en parte, gracias al fútbol. Y las personas a las que explica de dónde viene suelen hablarle de la belleza de los Pirineos, de la que él presume. "Se quedan cortos porque todos sabemos la riqueza que tenemos en el Pirineo aragonés".

Eso le lleva a reconocer que echa de menos "todo". Empieza a enumerar desde los olores a las calles. "Son muchas sensaciones que se juntan cuando estás lejos de casa, pero luego cuando vuelves lo valoras y te das cuenta de la suerte que tienes de ser de Huesca, de Aragón, de una tierra tan rica donde he disfrutado mi infancia y toda la etapa formativa de mi vida. Estoy muy orgulloso de llevar Aragón y Huesca por donde vaya", recalca.

De hecho, cuenta como en el último campeonato que jugó en diciembre con su equipo en Nicaragua, el Real Estelí, al ganar lo celebró "con la pañoleta de San Lorenzo al cuello".

Pablo Gállego, futbolista oscense en su último triunfo en Nicaragua, con la pañoleta verde al cuello. H. A.

La barrera del idioma ha conseguido superarla allí donde ha ido. Incluso en Grecia asegura que "logré hablar griego" y en el resto de países "siempre hay jugadores españoles o hispanohablantes o extranjeros que llevan ya años jugando en el país y te ayudan para conocer la lengua materna de cada país". Sin duda, "el inglés es la lengua más usada y con la que nos solemos comunicar".

De Grecia a Hong Kong pasando por Islandia

En su vuelta al mundo particular ha jugado en Grecia (AEL Larissa y Pierikos), Albania (Kastrioti Krujë), Eslovaquia (Zemplin Michalovce) e Islandia (Throttur Vogum). No puede ocultar que el país para el que guarda un lugar especial en su corazón es Nicaragua, donde además de en el Real Estelí jugó también en el Managua. "Siempre digo que no nací nicaragüense, pero sí moriré nicaragüense. Es un país que amo con todo mi corazón y del que me siento parte de él".

De Grecia se queda con la dieta, el tipo de vida y la naturaleza; de Albania "la hospitalidad de la gente", aunque reconoce que es un país que puede parecer más "antipático" porque resultar más "desconocido".

"La gente me demostró que incluso teniendo dificultades para comunicarse siempre intentaban ser hospitalarios, hacerte sentir como en casa. Me llevo muy buenos amigos de Albania", resume sobre su estancia allí.

Pensando en Islandia lo primero que le viene a la cabeza destacar es la educación. "Son personas que respetan al extranjero muchísimo, te hacen sentir como en casa en todo momento". Además de la "seriedad" a la hora de hacer las cosas.

De Eslovaquia destaca la "fortaleza de espíritu y física", con un carácter "fuerte", gente "muy fría", pero con mucha fuerza mental que les permite "reinventarse" para solucionar problemas.

Pensando en la vuelta

La tecnología ayuda a estar cerca de la familia aunque haya miles de kilómetros de distancia. "Cada seis meses siempre vuelvo, aunque sean seis días o una semana, y en las vacaciones de Navidad y junio estoy en casa con la familia y con mi gente". Y ellos también le han seguido en muchos de sus destinos como Islandia, Nicaragua, Grecia o Hong Kong.

"La verdad cada vez es más duro tomar la decisión de salir porque va pasando el tiempo, también uno siente que en su tierra se pierde cosas y que el fútbol al final estando tan lejos de tu casa te hace perderte momentos muy bonitos, pero por contrapartida también tiene momentos maravillosos que nunca hubiera imaginado poder vivir".

"Viajar y poder tener la suerte que he tenido yo de impregnarme de lleno en muchas culturas, no solo estar por estar en un país"



"Pienso muchas veces que esto me ha hecho vivir muchas vidas en una sola y eso es una riqueza maravillosa".

No se arrepiente. "Viajar y poder tener la suerte que he tenido yo de impregnarme de lleno en muchas culturas, no solo estar por estar en un país, si no intentar conocer su idiosincrasia, sus costumbres diarias creo que me ha dado mucha riqueza", apunta como balance. De hecho, añade como reflexión: "Pienso muchas veces que esto me ha hecho vivir muchas vidas en una sola y eso es una riqueza maravillosa".

"Tengo mucha suerte de poder dedicarme profesionalmente a lo que me gusta, que es el fútbol, y además empaparme de tantas culturas".

El futbolista confiesa que una vez que deje de recorrer mundo le gustaría vivir en Huesca. Por ahora, sigue centrado en su vida hongkonesa.