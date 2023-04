Por una formación especializada para directores: "O se forman por su cuenta o con la experiencia, tropezando con obstáculos"

Para conocer el día a día de un director/a de un centro educativo, Guillermo Sánchez sostiene que habría que grabarlo con una cámara. "Siguiéndole toda la jornada, porque es una sorpresa", afirma.

Él lleva cuatro años como director en el Instituto de Educación Secundaria Ramón y Cajal de Zaragoza. Una experiencia en la que se mezcla el agotamiento emocional y la satisfacción. "Requiere una implicación personal importante y va acompañada de una carga burocrática enorme. Hay veces que me siento entre un administrativo bien pagado y un psicólogo que atiende a personas vulnerables", confiesa Sánchez, para quien lo prioritario siempre ha sido trabajar por su instituto (fue el centro educativo mejor valorado en 2021, un premio concedido por la Fundación Princesa de Gerona y entregado por el rey Felipe VI el pasado enero). "Y no hacia arriba, para las autoridades. Luchar y reivindicar por las mejoras de mi instituto", subraya.

Como ha comentado la titular de Educación, la aragonesa Pilar Alegría, la función directiva es "compleja" porque debe dar respuesta a diferentes tareas y "no todas de carácter pedagógico". La ministra hacía esta valoración en el I Congreso Estatal de Función Directiva -celebrado a finales de marzo en Palma de Mallorca-, en el que destacó la importancia de su reconocimiento y profesionalización. “Tenemos clara la importancia estratégica de la formación especializada para directoras/es de centro. Igualmente, el desarrollo profesional de los equipos de dirección debe ser una prioridad", dijo Alegría, que añadió: “Hemos empezado a dar pasos hacia un mayor reconocimiento y profesionalización de la función directiva y tenemos que seguir haciéndolo, porque es una pieza fundamental para el éxito de la reforma educativa”. En este sentido, el Ministerio mantiene contactos con la Federación española de Equipos Directivos.

La necesidad de trabajar en aras a una formación especializada para los directores es compartida por las Asociaciones de Equipos Directivos de Infantil, Primaria y Secundaria de Aragón, que hablan de mentorías o crear un centro de formación de equipos directivos. "En Baleares se ha implementado uno; nos parece algo interesante a valorar por la Administración (aragonesa). También le hemos demandado que hubiera alguna especie de mentoría, un acompañamiento más allá de lo que es la formación inicial, porque las tareas son complejas. Y no solo para las direcciones sino para todos los miembros del equipo directivo", apunta Pilar García, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad (Adiaragón).

Asimismo, la también directora del IES Clara Campoamor de Zaragoza (este es su sexto curso) considera fundamental establecer "una especie de mesa permanente" con el Gobierno autonómico para poder colaborar. "Mantenemos reuniones con la Administración y siempre son muy fructíferas. Por eso nos parece muy interesante poder organizar esa especie de mesa de diálogo", observa.

Ricardo Civera y Pilar García, en una imagen de archivo. R. C./O. Duch

Como recuerda Ricardo Civera, presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa), los directores tienen que hacer un curso de formación (lo convoca el Departamento de Educación) para el desarrollo de su función directiva en los centros públicos. La actual convocatoria -que se desarrolla entre abril y junio- establece una duración de 140 horas.

Desde su Asociación solicitan que no se quede solo en esa formación inicial sino que se tenga en cuenta incluso un itinerario formativo específico "paralelo" al desarrollo de la función directiva (a lo largo de la misma). "Un itinerario relacionado con la gestión directiva, el liderazgo educativo...", opina el también director del CPI El Espartidero (desde hace 5 años), que alude a mentorías o un centro de formación. "Que se tuviera en cuenta la figura de un mentor que acompañara sobre todo a esos directores noveles para hacerles más llevadero el tema de la gestión", reivindica. Además, resalta la necesidad de regular la formación continua de la dirección de centros mediante actividades formativas. "Que hubiera una oferta específica de actividades relacionadas con nuestra temática que se ofreciera desde Educación", ahonda.

Para el director del IES Ramón y Cajal, un director/a debe ser un líder motivador, que "dé alas" a las ilusiones y proyectos del alumnado y el profesorado. Por ello, considera esencial una formación especializada ya que cree que el curso obligatorio que deben hacer no siempre cumple las expectativas de aquellos que se lanzan a una labor tan importante "y poco reconocida". "O se forman por su cuenta o con la experiencia, a base de ir tropezando con obstáculos. Nos forman muy teóricamente y hay aspectos en los que estamos un poco dejados de la mano y tenemos que estar consultando con autoridades, inspección, servicio provincial (de Educación), etc", asegura. Eso sí, Guillermo Sánchez advierte de que un director no puede perder nunca el vínculo con la docencia y sus orígenes, que son ser profesor. "Tendría que haber una formación más específica, pero que no le convirtiera en un mero gerente", subraya.

Por otro lado, la ministra de Educación se comprometió a ofrecer una mayor autonomía a los centros. "Puede que muchos de los presentes penséis que se debería haber ido más allá, pero la Lomloe ha abierto la puerta a avanzar en este camino de mayor autonomía. Por tanto, el compromiso del Gobierno es claro", remarcó Alegría.

Sánchez también lo considera fundamental, pero al mismo tiempo señala que tiene que ir acompañada de más recursos. "Sí que hay una cierta libertad de acción con los recursos que te han concedido, pero estos están medidos sin tener en cuenta cuál es tu contexto y situación. Ahora mismo, con la autonomía que tenemos se hace tabla rasa con todos los centros, es decir, somos todos iguales. Tenemos una mínima autonomía para actuar dentro de los márgenes de la normativa. Cada centro tiene su idiosincrasia y unas necesidades y quien mejor las conoce es el equipo directivo y el propio claustro", destaca el director del Ramón y Cajal. De ahí que reclame mayor autonomía para actuar sobre ese contexto particular y "ejecutar acciones que influyeran".

Mientras Pilar García señala que tener mayor autonomía "facilitaría bastante" el trabajo de los equipos directivos sobre todo en los aspectos pedagógicos y el tema del personal. "Parece que se nos olvida que somos directores pedagógicos. Nos centramos mucho en lo que son tareas burocráticas, pero realmente la dirección pedagógica sería nuestra labor fundamental", resalta.

Y Ricardo Civera "agradecería" poder tener un mayor rango de actuación. "Es cierto que el Gobierno de Aragón nos da y respeta esa autonomía de centros, sobre todo para establecer proyectos educativos. Pero quizá tendría que ser mucho más real", concluye.